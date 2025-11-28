«Умри, моя любовь»: разбираем драму о молодых родителях с Робертом Паттинсоном

В российском прокате идёт психологическая драма шотландского режиссёра Линн Рэмси «Умри, моя любовь». Главные роли в картине исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Автор «Рамблера» объясняет, почему не стоит пропускать фильм о сложностях, с которыми сталкиваются молодые родители после появления на свет первенца.

Молодая пара в поисках тишины и покоя переезжает из шумного Нью-Йорка в загородный домик в глуши Монтаны. Хижина перешла к Джексону (Роберт Паттинсон) по наследству от дяди, который здесь покончил с собой. Правда, супруге Грейс (Дженнифер Лоуренс) муж о семейной трагедии ничего не говорит. Жена ждёт ребёнка и вот-вот должна родить. Поблизости живут родители Джексона — бодрая мама Пэм (Сисси Спейсек) и страдающий деменцией папа Гари (Ник Нолти).

В сельской местности Грейс рассчитывает написать великий американский роман. Джексон подумывает об альбоме с собственными композициями. Рождение ребёнка резко меняет отношения внутри пары. От забот и бессонницы Грейс готова лезть на стену, а желание или способность писать пропадает. Джексон устраивается на не до конца понятную работу и весь день пропадает вне дома. Вместо помощи жене муж заводит собаку, которая безостановочно лает и окончательно выводит из себя молодую мать. Грейс к тому же уверена, что муж ей изменяет, потому что сексом пара теперь занимается по большим праздникам. А ведь раньше влюблённые не могли оторваться друг от друга. С каждым днём состояние супруги ухудшается, она становится опасна для себя и окружающих. Джексон сначала бездействует, но спустя несколько тревожных недель всё-таки обращается к специалистам.

«Умри, моя любовь» — один из самых спорных и обсуждаемых фильмов года. Одни говорят о картине шотландки Линн Рэмси с восторгом, другие критикуют. В любом случае кино вызывает сильные эмоции. Премьера фильма состоялась в основном конкурсе Каннского фестиваля в мае этого года. Возможно, роль в психологической драме принесёт Дженнифер Лоуренс номинацию на «Оскар». Это точно один из самых запоминающихся актёрских перформансов года.

Фильм Рэмси — экранизация одноимённого автобиографического романа аргентинской писательницы Арианы Харвич. Книга была опубликована на родине автора в 2012 году, а в 2017-м переведена на английский язык. Экспрессивной и честной прозой заинтересовался Мартин Скорсезе. Режиссёр «Таксиста» и «Убийц цветочной луны» рассказал о книге Лоуренс, с которой давно хотел поработать, а уже актриса связалась с Рэмси. Так в проект пришла шотландская постановщица, один из ярчайших голосов современного авторского кино и постоянная участница Канн.

Всю карьеру Рэмси снимает неуютные фильмы на грани психологической драмы и триллера. Пожалуй, наиболее известная её работа, которая тоже является экранизацией, — «Что-то не так с Кевином» с Тильдой Суинтон и Эзрой Миллером. В основе сценария фильма о сыне-психопате, совершившем массовое убийство, и матери, которой со страшной бедой приходится как-то жить, лежала одноимённая книга Лайонел Шрайвер.

Знакомые с творчеством Рэмси зрители прекрасно знают, что от работ постановщицы по спине бежит холодок. «Умри, моя любовь» тоже никакого хеппи-энда не обещает, это предельно откровенное и физиологичное кино о медленном, но неизбежном разложении чувств. Для Джексона и Грейс рождение сына становится серьёзной проверкой, которую пара уверенно не проходит. Муж никак не поддерживает супругу, жена от скуки и одиночества не знает, куда себя деть и чем занять. Нормальной коммуникации в паре нет.

Рэмси не озвучивает никаких диагнозов и оставляет зрителям поле для интерпретаций увиденного. Проще всего описать состояние молодой матери как психоз. У неё послеродовая депрессия, но помогать готова разве что учтивая свекровь.

Грейс начинает сомневается в своём браке и чувствах к супругу. Возможно, переезд в глушь, где нет друзей, был большой ошибкой. Неудовлетворённая Грейс ползает на четвереньках по полу, лижет стекло, пляшет, царапает ногтями стены и двери, бегает по участку с ружьём, бьётся головой о стену, раздевается на вечеринке с детьми и заводит роман с загадочным соседом-мотоциклистом (Лакит Стэнфилд). Правда, часть событий на экране легко может оказаться бредовыми видениями героини. Рассказчик уж больно ненадёжный: Грейс страдает лунатизмом, она часто бродит во сне и бессознательно совершает разные действия.

Просмотр «Умри, моя любовь» трудно назвать приятным — Рэмси погружает аудиторию в будни героини с психическим расстройством. Напряжение в кадре с каждой минутой растёт, предсказать следующий поступок Грейс невозможно. Часть зрителей могут отпугнуть не только страшные действия отчаявшейся матери, но и ощущение безысходности. Трудно представить счастливый конец истории пары. Но с технической точки зрения это безупречное кино, от которого, с одной стороны, невозможно оторвать глаз, а с другой — хочется отвернуться, потому что чувство отвращения от увиденного переполняет.

Рэмси часто использует крупные планы и нижние ракурсы, вся картина снята в приглушённых серо-зелёных цветах, редкие яркие по краскам эпизоды кажутся фантазией или телевизионной картинкой. Монтаж рваный и нервный, да и звуки в кадре вызывают раздражение — то собака беспрерывно лает, то жужжат мухи, то резко захлопнется дверь. Заметная часть событий развивается ночью — измученная бессонницей Грейс голой гуляет по лесам. Тёмное время суток снято в серых тонах и напоминает чёрно-белое кино. «Умри, моя любовь» любопытно смотреть даже не из-за сюжета, а из-за изящного художественного решения.

Фильм Рэмси можно уверенно посоветовать любителям радикального авторского кино. Повествование развивается скачкообразно, от одной трагедии к другой. «Умри, моя любовь» освещает важную тему послеродовой депрессии и угасания чувств в паре со звериной страстью. Фильм продолжает тренд на кино о выгорающих матерях, который задали картины «Ночная сучка» и «Я бы тебя пнула, если бы могла», но намеренно шокирует и выводит из себя. Напор Рэмси понравится не всем. Можно ли было избежать печального развития событий? Кто виноват? Однозначных ответов на экзистенциальные вопросы картина не даёт.

