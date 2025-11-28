В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Волчок»

В широкий прокат приключенческий фильм, одну из главных ролей в котором исполнил Евгений Ткачук, выйдет 4 декабря.

© Okko

27 ноября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера приключенческой комедии «Волчок». Его создателями выступили Cinema Production, онлайн-кинотеатр Okko, при поддержке телеканала «Россия», ТНТ и Фонда кино.

Фильм гоостям представили режиссёр Константин Смирнов, генеральные продюсеры Окко Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Гавриил Гордеев. Также на показ пришли актёры Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Илья Лыков и Даниил Воробьев, а также съемочная группа фильма.

В кинотеатре собралось много известных личностей. Среди них Вячеслав Дусмухаметов, Сергей Сельянов, Рубен Дишдишян, Райан Оттер, Полина Айнутдинова, Егор Чичканов, Максим Белбородский, Андрей и Юлия Волгины, Карен Арутюнов, Светлана Степанковская, Федор Парамонов, Анатолий Чугунов, Геннадий Гладков и другие.

События в фильме происходят в российской империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит обоих.

