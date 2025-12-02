«Август», «Алиса в Стране чудес» и документалка о «Брате»: кино декабря на Okko

Сказочный блокбастер с Анной Пересильд, спортивная драма про олимпийского чемпиона и семейные комедии — онлайн-кинотеатр Okko ежемесячно пополняется новыми кинохитами для взрослых и детей. «Рамблер» рассказывает о главных киноновинках, которые появятся в Okko в декабре.

«Одни из нас»

Режиссёр: Дестри Эллин Спилберг.

Год: 2024.

Страна: США.

Действие этого хоррора происходит в недалёком будущем. Мир охватила новая эпидемия: взрослые умирают от опасного вируса, бессимптомными разносчиками которого считаются дети. Пытаясь скрыться от силовых органов, 16-летняя Мэри и ещё пятеро подростков попадают в дом к женщине по имени Клара. Она кажется доброжелательной, но цена её помощи будет очень высока.

Фильм понравится тем, кого интересуют захватывающие и напряжённые сюжеты и истории о людях, которые неожиданно превращаются из друзей во врагов.

«Альтер»

Режиссёр: Тимо Вуоренсола.

Год: 2025.

Страна: Канада.

Фантастический боевик со звездой франшизы «Гарри Поттер» Томом Фелтоном в главной роли. В мире произошла глобальная катастрофа, после которой люди разделились на генетически улучшенных и обычных. Обычные живут в нищете, а генетически улучшенные процветают. Чтобы помочь слабым, гениальный изобретатель с физическими особенностями Леон создаёт специальный экзоскелет.

«Альтер» наверняка заинтересует любителей фильмов-антиутопий и поклонников актёрского таланта Тома Фелтона.

«Побег из будущего»

Режиссёр: Линь Юнчан.

Год: 2025.

Страна: Китай.

Мультфильм о приключениях двух братьев-медведей Бриара и Брамбла и их приятеля, парня по имени Вик. Герои переносятся на сто лет вперёд и видят, что планета превратилась в токсичную пустошь, а людям грозит полное исчезновение. Медведи и Вик объединяются с местным пареньком Сейлором, чтобы спасти Землю.

Анимационная лента понравится маленьким зрителям, которые любят фильмы о путешествиях во времени и дружбе людей и животных.

«Первый на Олимпе»

Режиссёр: Артём Михалков.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Спортивно-биографическая драма рассказывает о знаменитом советском гребце, двукратном олимпийском чемпионе Юрии Тюкалове. В детстве он пережил блокаду Ленинграда, а после войны познакомился с тренерами Верой и Михаилом Савримовичами, которые разглядели его спортивный талант. Под их руководством Юра начинает готовиться к Олимпиаде в Хельсинки.

«Первый на Олимпе» стоит посмотреть тем, кто увлекается спортивными драмами. А также поклонникам актёрского таланта Глеба Калюжного, сыгравшего в картине главную роль.

«Август»

Режиссёры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Военная драма, в основу которой лёг роман Владимира Богомолова «Момент истины». Действие картины происходит в августе 1944 года, во время Великой Отечественной войны. Группе контрразведчиков поручают найти в белорусских лесах немецких диверсантов. От выполнения этого задания зависит исход важнейшей военной операции.

Картина будет интересна любителям истории и фильмов о Великой Отечественной войне. «Август» можно сравнить с самим первоисточником — одним из самых ярких романов о войне, а также с предыдущими экранизациями этой книги.

«Яга на нашу голову»

Режиссёр: Александр Войтинский.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Комедийное фэнтези со Светланой Ходченковой и Юрием Колокольниковым. У десятилетнего мальчика Пети появляется новая няня — Яга. В мире людей легендарная волшебница пытается отыскать свою ступу, которую похитил и спрятал Кощей. Петя хочет помочь ей, а Яга обещает научить мальчика летать.

Комедия хорошо подойдёт для семейного просмотра. Маленьким зрителям наверняка понравится сказочный сюжет, а взрослым — знаменитые актёры, играющие в волшебной истории.

«Брат навсегда»

Режиссёры: Григорий Сельянов, Анна Сельянова.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Документальная лента рассказывает о культовых фильмах 1990-х «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова. Создатели «Брата навсегда» побывали на местах съёмок в Нью-Йорке и Чикаго, пообщались с участвовавшими в дилогии актёрами, нашли редкие архивные материалы и обсудили успех картин с киноэкспертами.

Фильм поможет зрителям понять, почему «Брат» и «Брат 2» стали частью культурного кода России, а главный герой этих картин Данила Багров по-прежнему остаётся символом той эпохи. Эту работу стоит посмотреть всем поклонникам творчества Алексея Балабанова и дилогии «Брат».

«Алиса в Стране чудес»

Режиссёр: Юрий Хмельницкий.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Нашумевший сказочный блокбастер с Анной Пересильд, Ириной Горбачёвой и Паулиной Андреевой в главных ролях. Алиса — обычная школьница из современной Москвы. Девочка случайно попадает в Страну чудес. Жители волшебного королевства похожи на близких и знакомых главной героини: Королева — на маму, Шляпник — на отца, а вредная Мышь — на подругу-предательницу. Алисе предстоит пережить множество удивительных приключений.

Фильм будет интересен любителям сказочных историй с необычными персонажами и яркими декорациями.

«Мышиный переполох»

Режиссёр: Хенрик Мартин Дальсбаккен.

Год: 2025.

Страна: Норвегия, Германия.

Накануне Рождества семейство мышей готовится к празднику в своём загородном доме. Неожиданно в жилище приезжают люди, и животным приходится прятаться. Но мыши не хотят уступать свой дом незваным гостям и готовы сделать всё возможное, чтобы двуногие уехали. Эта комедия хорошо подойдёт для семейного просмотра и понравится всем, кому интересны смешные истории о людях и животных.

