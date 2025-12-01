12 декабря на Окко состоится премьера документального проекта «Брат навсегда»

Создание фильма было посвящено юбилейной дате — 25-летию со дня выхода картины Алексея Балабанова «Брат 2».

12 декабря документальный фильм «Брат навсегда» станет доступен для пользователей Okko. Это уникальный проект, объединивший ключевых игроков отрасли. Как отмечается в пресс-релизе стримингового сервиса, впервые в истории сразу семь ведущих онлайн-кинотеатров: Кион, Okko, Premier, Start, Wink, Иви и Кинопоиск совместно представят и поддержат картину.

Режиссёрами документального фильма стали Анна и Григорий Сельяновы. Они исследовали не только закулисье съёмочного процесса дилогии «Брат», изучили редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории ее создания, но также обратились к экспертам, чтобы понять главное: как фильмы Алексея Балабанова стали частью культурного кода современной России.

Документальный фильм «Брат навсегда» — это не просто рассказ о дилогии «Брат», а размышление об ответственности перед большим культурным наследием, которое передаётся из поколения в поколение, поиске своего места в нём и попытке придать ему продолжение.

Как отметил Григорий Сельянов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, дилогия «Брат» продолжает оставаться культовой, а Данила Багров — быть героем для поколения. «Мы задались вопросом, почему так происходит, и получился фильм, который сделан на понятном и близком сегодняшнему зрителю языке — по стилю, тону, образу мышления», — добавил он.

Создание фильма было посвящено юбилейной дате — 25-летию со дня выхода картины «Брат 2». Съёмочная группа побывала в знаковых локациях в Москве, Санкт-Петербурге, Чикаго и Нью-Йорке. Зрителей ждут эксклюзивные кадры с дачи Балабанова под Санкт-Петербургом, где писался сценарий фильма «Брат». В съёмках приняли участие Федор и Петр Балабановы, режиссер Никита Михалков, актриса и певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс, музыкальный критик Олег Кармунин, эксперт по моде и стилю Павел Осовцов и другие.

