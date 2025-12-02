Проект рассказывает о дружбе двух самых интеллектуальных существ на Земле: человека и дельфина.

2 декабря в Okko вышел новый уникальный документальный фильм «Он дельфин». Главный герой повествования ― волонтёр Сергей Захаров. Он вёл обычное существование среднестатистического жителя большого города, разрываясь между домом и работой. Постепенно он приходил к пониманию, что в современном мире люди всё меньше нуждаются друг в друге, превращая одиночество в норму. Но такое положение дел его не устраивало, и он решил кардинально изменить свою жизнь.

Во время очередного отпуска на море он обратил внимание на стаю дельфинов ― на то, как гармоничны, красивы и счастливы эти создания в своей естественной среде обитания. Сергей осознал, что побороть одиночество и научить человека жить в счастье и гармонии с собой могут именно эти прекрасные животные. Но отпуск подошёл к концу, а ответов так и не появилось.

На будущий год Сергей возвращается на Черноморское побережье, и теперь его цель — не просто продолжать наблюдение, а подружиться с дельфинами и максимально интегрироваться в их стаю. Проще говоря, стать одним из них. Но черноморские афалины сразу не принимают чужака и предпочитают держать человека на расстоянии. Однако Сергей не отчаивается и предпринимает всё новые и новые попытки стать для дельфинов своим. В общей сложности на то, чтобы завоевать доверие черноморских дельфинов, у него уйдёт долгих семь лет. Но, забегая вперёд, оно того стоило.

Режиссёром-постановщиком и сценаристом фильма «Он дельфин» выступил кинодокументалист Игорь Чернышёв, известный как сценарист полнометражного художественного фильма «Письмо Деду Морозу». Оператором-постановщиком фильма стал Максим Даиров.

За сложнейшие подводные съёмки отвечали операторы Сергей Денисов, работавший в качестве оператора-подводника на картинах «Охота на пиранью», «Каникулы президента» и «Пять минут тишины. Море и горы», а также член Международной организации журналистов, Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы, оператор подводных съёмок Андрей Щукин.

Съёмки фильма растянулись на два года и проходили с июня по сентябрь 2024 года, а затем, после перерыва, возобновились в мае, июне и июле 2025 года. Работа велась по всему Крымскому полуострову, охватив Опукский и Ялтинский горнолесной заповедники, мысы Карадаг и Тарханкут, а также в Коктебеле, Балаклаве и Судаке. Партнёрами стали курорта «Мрия» и Сбер, которые на протяжении 11 лет последовательно развивают социальные, экологические и благотворительные инициативы на территории Крыма.

