В Санкт-Петербурге прошла премьера фильма «Шальная императрица»

1 декабря в центре Северной столицы в историческом кинотеатре «Аврора» прошла светская премьера приключенческой комедии «Шальная императрица». Фильм выйдет в широкий прокат уже в этот четверг, 4 декабря 2025 года. Дистрибьютором картины выступает кинокомпания «Наше кино».

© Кинокомпания «Наше кино»

В центре сюжета три подруги, которые ради забавы решили вызвать дух Екатерины II, но шалость выходит из-под контроля, и императрица перемещается в современный мир. Теперь подругам надо придумать, как вернуть всё на свои места, пока ход российской истории не устремился по новому, непредсказуемому пути. «Шальная императрица» — это яркая история о дружбе, самоиронии и том, что сила и харизма женщины способны творить настоящие чудеса.

© Кинокомпания «Наше кино»

Трёх подруг в картине исполнили актрисы Ангелина Стречина, Зоя Бербер и Алиса Стасюк. Ирина Пегова сыграла российскую императрицу. Также в проекте снялись Кирилл Зайцев, Фёдор Гамалея, Илья Колецкий, Елизавета Гуреева, Тимофей Алексеев, Глеб Белогородцев, Николай Артемьев, Сергей Бледных, Илья Старосельский и Никита Владимиров.

В интервью «Рамблеру» Зоя Бербер сказала, что эта история имеет несколько глубоких пластов: «Во-первых, поднимает тему взаимоотношения поколений — о том, как люди старшего возраста могут помочь молодым увидеть со стороны их собственные ошибки, которые те пока не распознают из-за недостатка опыта. Во-вторых, женские проблемы и вопросы, обсуждаемые самими женщинами в диалоге со зрителем, — это круто и заслуживает отдельного фильма! А если подать всё в лёгкой форме, то многие смогут увидеть в героинях себя. Ведь через юмор важные истины доходят быстрее».

В кинотеатре «Аврора» со сцены фильм представили режиссёр Радда Новикова, продюсеры Максим Рогальский и Никита Владимиров. А также исполнители главных ролей Ирина Пегова, Алиса Стасюк, Фёдор Гамалея и другие.

© Кинокомпания «Наше кино»

Гостями премьеры стали: актрисы Софья Ская, Ольга Никольская,

Александра Емельянова, Алиса Житкова, Маргарита Павлова, режиссёр Александр Прост, стилист Дарья Лоленко, гастропродюсер Ксения Дубяго и другие.

Актриса Зоя Бербер: «Через юмор важные истины доходят быстрее»