«Похищенная»: как Кейт Бекинсейл пытается вернуть из Сирии похищенную дочь

В основу криминальной драмы «Похищенная» легла реальная история американки Морин Даббаг. На протяжении нескольких лет женщина пыталась найти свою дочь, которую похитил и увёз на Ближний Восток её отец. Главные роли в картине исполнили Кейт Бекинсейл и Скотт Иствуд. Автор «Рамблера» рассказывает, чем привлекателен этот проект.

© WWPS; Anjulia Productions

Начало 1990-х. Мать-одиночка Мара (Бекинсейл) живёт в трейлерном парке вместе с больным отцом (Мэтт Крэйвен) и шестилетней дочкой Миной. Вопреки всем сложностям и напастям малышку растят в любви и заботе. Мара давно в разводе, она до сих пор не смогла простить бывшему супругу Кариму (Арвин Кананян) измены, однако не мешает отцу видеться с ребёнком. В один из дней женщина отправилась с дочкой за покупками. Будничный выход в город не предвещал ничего особенного, но неожиданно девочку похитили посреди дня.

© WWPS; Anjulia Productions

После непродолжительного расследования женщина узнаёт, что Мину выкрал её отец и тайно вывез на родину в Сирию. Женщина годами обивает пороги правительства и консульства, но дело так и не двигается с мёртвой точки. Однажды к горюющей матери обращается бывший морпех Митч (Иствуд), предлагая ей сделку. Мара присоединяется к его команде по возвращению похищенных детей родителям. Он же в ответ помогает ей воссоединиться с дочкой. Но женщина даже не подозревает, что она окажется втянута в политическую игру, а её встреча с Миной случится только через восемь лет.

В 2023 году состоялась премьера криминальной драмы «Звук свободы» мексиканского режиссёра Алехандро Гомеса Монтеверде. В центре сюжета фильма стояла история спецагента Тимоти Балларда (Джеймс Кэвизел), который отправился в Колумбию освобождать детей из лап местной группировки. Неожиданно картина Монтеверде стала зрительским и кассовым хитом, собрав лишь в американском прокате около 185 миллионов долларов при бюджете в 14 миллионов. «Похищенная» явно сделана с оглядкой на «Звук свободы», но повторить успех фильма мексиканского режиссёра для неё кажется невыполнимой задачей.

© WWPS; Anjulia Productions

Режиссёром новинки выступил Джеймс Кент («Последствия»), а среди продюсеров значится номинант на премию «Оскар» Скотт Ламберт («Тар»). Кент начинал свой путь в кино как документалист, а после построил успешную карьеру ТВ-ремесленника. Постановщик успел снять несколько эпизодов долгоиграющего детективного сериала «Пуаро», экранизировал книгу Стивена Кинга «11.22.63» и популярную криминальную драму «Американское преступление». В своих же документальных работах он часто обращался к чёрным страницам американской истории («11 сентября: Звонки из башен»). «Похищенная» стала для него третьим полнометражным игровым фильмом.

В «Похищенной» Кент вновь обращается к реальной истории, пытаясь органично скрестить сюжет об отчаявшейся матери со зрелищным триллером. Выходит с переменном успехом. Звёзды экшен-франшиз Бекинсейл («Другой мир») и Иствуд («Форсаж») периодически вспоминают своё прошлое, устраивая перестрелки посреди улиц. Но зачастую это насилие кажется попросту неуместным. Отряд Митча не вызволяет детей из лап преступных группировок, как было в случае со «Звуком свободы», а отбирает их у одних родителей, чтобы вернуть другим, тем, у кого больше денег. Ментальное и физическое состояние ребёнка их заботит в последнюю очередь. Главное — выполнить заказ и доставить отпрыска живым. Ничего страшного, если на теле будет пара ссадин. Заживут.

Желающая вернуть дочь Мара и сама не заметила, как поступилась моральными принципами. Много лет назад женщина была на месте родителей, из рук которых похищали ребёнка. Теперь же об этом она вспоминает с трудом. Поэтому встреча с Миной — уже подростком, а не шестилетней девочкой, как раньше, — не предвещает ничего хорошего. Мару не интересует жизнь её дочери, ей плевать, что она счастлива в другой стране и не готова бросать школу и подруг ради возвращения в США. Неожиданно женщина встаёт перед сложным выбором: стать похитительницей или позволить девочке самой решить, с кем она захочет остаться. И без того непростая ситуация осложняется тем, что Карим работает на ЦРУ. В обмен на информацию о деятельности «Братьев-мусульман» управление обещало ему оставить дочь.

«Похищенная» одновременно пытается предстать пронзительной драмой об эмансипации и умении отпускать, напряжённым политическим триллером и зрелищным боевиком в духе «Коммандос». Но в итоге фильм разваливается на отдельно взятые успешные эпизоды, которые отказываются складываться в общую картину. Важной истории о принятии утраты, попытке научиться прощать и отпускать любимого человека времени уделено в разы меньше, чем утомительным перестрелкам. Кент снял необязательную и неприхотливую детективную драму, которая старательно пытается выдать себя за зрелищный боевик.

