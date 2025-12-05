«Мой сын»: стоит ли смотреть драму с Юлией Снигирь в роли мачехи и адвоката

Драма «Мой сын» с Юлией Снигирь и звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леоном Кемстачом рассказывает о сложных детско-родительских отношениях на фоне нелегальных схем в правоохранительной системе. «Рамблер» рассказывает, кому понравится полнометражный режиссёрский дебют оператора Вячеслава Клевцова.

© Кинокомпания братьев Андреасян

Главная героиня «Моего сына» Екатерина Корнеева (Юлия Снигирь) — успешный столичный адвокат. Она живёт в большой квартире, которая пребывает в состоянии перманентного ремонта. Супруг без объяснения причин собирает вещи и уезжает. На попечении Кати остаётся подросток Лёша (Леон Кемстач) — сын мужа от первого брака. Ни женщина, ни сам молодой человек не рады такому стечению обстоятельств, но постепенно свыкаются с новым положением дел.

В свободное от работы время Екатерина пытается наладить свою жизнь. Она, в частности, периодически созванивается с психологом и занимается женским здоровьем — один из второстепенных сюжетов картины связан с тем, что Корнеева хочет собственного ребёнка. Среди рабочих обязанностей адвоката — посадка «нужных» людей и, соответственно, их вызволение из лап судебной системы. В доле этого теневого процесса все: и прокуратура, и полиция, и судьи.

В поле зрения Корнеевой оказывается тренер по единоборствам Максим Павлов (Павел Чернышев). Однажды он избил сына бизнесмена Дмитрия Исаева (Дмитрий Зайнуллин). Предприниматель обратился к Екатерине, чтобы она не позволила Павлову уйти от наказания. Но главная героиня не знает, что для Лёши Максим — фактически отцовская фигура, поскольку мальчик занимается в его секции. Вместе с друзьями герой Леона Кемстача решает вершить правосудие — и совершает убийство по неосторожности. Узнав о тёмных делах мачехи, юноша убегает из дома.

Вячеслав Клевцов учился во ВГИКе в мастерской режиссуры игрового кино Вадима Абдрашитова и долго работал оператором-постановщиком: например, снимал телешоу «Битва поколений», «Суперниндзя» и «Фантастика». «Мой сын» — его режиссёрский полнометражный дебют. Креативным продюсером картины выступил Кирилл Султанов — режиссёр фильма «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном. За сценарий отвечал Евгений Баранов — автор, работавший над драмой «Ада» выпускника ВГИКа Станислава Светлова.

© Кинокомпания братьев Андреасян

Премьера фильма состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк». На обсуждении продюсеры отметили, что у проекта сложная судьба, а съёмочный период был тяжёлым. Судя по увиденному, у фильма, а точнее, у авторской группы было как будто несколько идеологов. Как иначе объяснить столь эклектичную природу повествования, которое буквально разваливается на части, особенно во второй половине. Картина вышла необычной из-за мультижанровости: это попытка совместить мрачную семейную драму с элементами криминального триллера. Но при этом получилась сумбурной и оторванной от реальности.

Основные события разворачиваются в замкнутых пространствах, будь то квартира или рабочие кабинеты. Пока Лёша ходит в школу и на занятия по боксу, Катя либо сидит в офисе, либо общается с психологом, либо пытается договориться об очередной коррупционной схеме. Антураж типичной окраины Москвы — окруженный забором дом, за территорией которого идут бесконечные ремонтные работы. Всё шумит, вибрирует и гудит.

Внутри квартиры тоже царит хаос. Семейным очагом дом Екатерины и Лёши назвать нельзя — кругом форменный бардак. Пока мачеха на работе, Лёша не слишком озабочен поддержанием порядка. Парень заказывает еду в приложении или убивает время с друзьями, поглощая фастфуд. Зрителям демонстрируют: если у героев и был шанс на нормальную коммуникацию, они его давно упустили.

«Мой сын» строится на ярких моральных контрастах. Продажные чиновники «решают вопросы», пока подростки вынуждены вершить правосудие по-своему. Эта коллизия обещает нарастание напряжения, но по мере развития событий ничего не происходит. Вторая половина фильма тонет в разрозненных образах, вылезающих из подсознания Екатерины. Диалоги перестают следовать минимальной логике, они всё чаще звучат как вспышки отчаяния, не связанные с происходящим.

© Кинокомпания братьев Андреасян

С причинами и следствиями у картины серьёзный прокол. Например, узнав о причастности Лёши к убийству тренера, Екатерина принимается философствовать о природе справедливости. Персонажи говорят друг с другом будто в театре абсурда, забывая, что совершено уголовное преступление и надо действовать, а не пускать слова на ветер. Удивляет и неожиданная трансформация героини, которая сначала твердит: «Лёша не мой сын» — а потом волшебным образом бросается защищать оступившегося пасынка.

Режиссёр выбрал холодную палитру изображения, которая подчёркивает отчуждённость героев друг от друга. Редкие моменты визуальных изысков смотрятся чужеродно. Например, сцена блуждания Екатерины по полю с колосками, явно отсылающая к «Гладиатору» Ридли Скотта, и погоня за Лёшей выглядят как вставки из другого кино. По лицам скачут тени, кадры перемешиваются. Визуальные эксперименты просто не находят смысловой опоры.

Посыл картины чрезвычайно топорный: у родителей есть ответственность перед детьми, между поколениями как никогда важен диалог — если его не наладить, может быть слишком поздно. Замах на кино, которое ставит острые морально-этические вопросы в духе советской классики, — это, конечно, похвально и амбициозно. Но реализация вызывает много вопросов.

