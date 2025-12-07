«Баллада о маленьком игроке»: как Колин Фаррелл погряз в долгах и обмане

На стриминге Netflix можно посмотреть драму «Баллада о маленьком игроке» с Колином Фарреллом в главной роли. Фильм о картёжнике, который всё глубже закапывается в долги в казино неонового Макао, снял Эдвард Бергер. Немецкий режиссёр прославился номинированными на «Оскар» картинами «На Западном фронте без перемен» и «Конклав». Автор «Рамблера» рассказывает, почему для Бергера «Баллада о маленьком игроке», скорее, является шагом назад и чем драма может разочаровать зрителей.

© Netflix

Каков сюжет картины

Главного героя, заядлого игрока в баккара, в Макао все знают как лорда Фредди Дойла (Колин Фаррелл). Почтенный английский джентльмен перемещается от номера пятизвёздочного отеля до ближайшего казино исключительно на лимузинах. Он поедает лобстеров на завтрак, обед и ужин, пьёт самое дорогое шампанское, каждый день меняет шёлковые платки, броские костюмы и кожаные ботинки. У Дойла есть счастливые золотые перчатки, в которых он садится за игровой стол.

Но всё это фальшивка. Главный герой вовсе не лорд, а мошенник Брендан Райлли: он прикинулся инвестиционным банкиром, обокрал почти на миллион фунтов состоятельную британскую пенсионерку и сбежал в Восточную Азию. На след преступника вышла сотрудница частного детективного агентства Синтия (Тильда Суинтон), а в роскошном отеле начали подозревать что-то неладное — лорд несколько недель не платил за номер. Однажды игрок знакомится с выдающей кредиты сотрудницей казино Дао Мин (Чэнь Фала). Может быть, любовь спасёт погрязшего в долгах британца.

У Дойла есть всего три дня, чтобы прервать чёрную полосу и расплатиться с долгами. Как разбираться с возможным преследованием полиции, вопрос открытый. А ещё мошеннику с игровой зависимостью точно стоит покинуть Макао с бесконечными соблазнами светящегося всеми цветами радуги города.

© Netflix

На чём основан фильм

«Баллада о маленьком игроке» — экранизация одноимённого и изложенного от первого лица романа британского писателя Лоуренса Осборна. Автор родился в Англии, учился в Штатах, а затем долго путешествовал, печатая путевые очерки о еде, культуре и вине в журналах New York Times Magazine, The New Yorker и не только. Осборн начинал карьеру в литературе с рассказов, но сейчас известен и как романист. «Баллада о маленьком игроке» была опубликована в 2014 году и вошла в список ста лучших книг года по версии газеты New York Times.

Кто снял «Балладу о маленьком игроке»

Литературный первоисточник адаптировал для фильма не самый известный сценарист Роуэн Жоффе («Прежде чем я усну» и «Американец»). Гораздо интереснее имя режиссёра. Немец Эдвард Бергер в последние три года успел войти в число самых модных режиссёров Голливуда. И экранизация романа Ремарка «На Западном фронте без перемен», и «Конклав» по прозе Роберта Харриса были удостоены нескольких номинаций на «Оскар» и стали заметными участниками наградного сезона.

До двух успешных полнометражных проектов Бергер ставил отдельные эпизоды англоязычных сериалов. Режиссёр отвечал за «Террор», «Вашу честь» и «Патрика Мелроуза». Последний из этих проектов, мини-сериал по роману Эдварда Сент-Обина с Бенедиктом Камбербэтчем, пожалуй, ближе всего к «Балладе о маленьком игроке». Это тоже история о разрушающей силе зависимости.

Завораживающий Макао и отсутствие иронии

© Netflix

Психологическая драма постепенно рассказывает предысторию экранных событий, но понятнее и ближе зрителям центральный персонаж не становится. Имитирующий роскошную жизнь и верящий, что рано или поздно ему крупно повезёт, лорд-обманщик на самом деле не любит шампанское, а лобстеров съедает столько, что его тошнит.

Проникнуться проблемами лудомана, который то плачет и раскаивается один в номере, то отчаянно ищет доллары на следующую игру, то уверенно выходит в свет, чтобы снова потерять деньги, довольно сложно. Ничего другого, кроме баккара, в жизни Фредди нет. Дойл никак не может вырваться из порочного круга, а каждый предыдущий день похож на следующий.

Сопровождают в повторяющейся одиссее картёжника завораживающие виды никогда не спящего Макао. Бывшая португальская колония сегодня превратилась в азиатский Лас-Вегас с манящими неоновыми огнями, десятками игорных заведений, роскошными гостиницами, ресторанами и отчаявшимися душами. Но за красивым фасадом здесь всё ненастоящее — в городе есть копии Эйфелевой башни и венецианского Гранд-канала, но нет ничего своего.

© Netflix

По всем вводным данным казалось, что «Баллада о маленьком игроке» станет одним из самых заметных фильмов года. Премьера на фестивале в Теллурайде, а затем показ на смотре в Торонто — путь будущих участников оскаровской гонки. Две предыдущих работы Бергера показали, что постановщик умеет работать с адаптациями, но новая картина стала для немца заметным шагом назад.

Чересчур пафосная режиссура с саундтреком Фолькера Бертельманна, пролётами камеры и дальними планами была уместна в «На Западном фронте без перемен» с его бойней в окопах, а также в «Конклаве» с выборами нового папы римского. Теперь автор увлекается крупными и не самыми приятными изображениями главного героя.

Личный сюрреалистический ад теряющего связь с действительностью лудомана не столь универсален и понятен. Подобная история органичнее смотрелась бы с ироничным подходом, но, кажется, шутить Бергер не любит или не умеет. Причём в оригинальном романе Осборна саркастичного самобичевания было с лихвой.

«Баллада о маленьком игроке» привлекает глаз удивительной красоты городскими ландшафтами, словно из фильмов Вонга Кар-Вая, выверенной геометрией кадра, как у Уэса Андерсона, и яркими красками, напоминающими кино Педро Альмодовара. Но дальше впечатляющего визуального ряда фильм не идёт, что огорчает. И Макао обманывает ожидания любителей казино, и главный герой врёт себе и всем вокруг, и режиссёр Эдвард Бергер расстраивает зрителей, не предлагая классической истории о зависимости ничего нового. Можно полюбоваться экспрессивным перформансом Колина Фаррелла, но лучше перечитать «Игрока» Достоевского, более правдивого и искреннего.

