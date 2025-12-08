«Убойная суббота»: разбираем новый комедийный боевик о тяготах отцовства

На Amazon Prime Video доступен комедийный боевик «Убойная суббота» о дружбе двух отцов, один из которых бывший военный. В российском прокате картина появится 15 января 2026 года. Главные роли в экшене исполнили звезда «Джека Ричера» Алан Ричсон и Кевин Джеймс. Режиссёром выступил Люк Гринфилд, известный по комедиям «Животное» и «Соседка». Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм.

© Nickel City Pictures

Брайан (Кевин Джеймс) — мужчина средних лет, который пытается наладить отношения с пасынком Лукасом (Бенджамин Паяк). Подросток любит танцевать и выкладывать видео в соцсети. Отчим же принимает увлечения юноши с трудом и пытается ему привить любовь к спорту. Во время игры в мяч отец и сын знакомятся со странной парочкой: бывшим военным Джеффом (Алан Ричсон) и как две капли воды похожим на него ребёнком — невоспитанным и агрессивным СиДжеем (Бэнкс Пирс).

Несмотря на солдатское прошлое, Джефф оказался открытым и эмпатичным мужчиной, который желает подружиться с Брайаном. Тем более что, несмотря на все различия, ребятня быстро нашла общий язык. Поэтому у папаш особо не остаётся выбора. Но быстро становится ясно, что СиДжей вовсе не сын Джеффу, как могло показаться изначально, а выращенный из ДНК мужчины суперсолдат, которого тот освободил из заточения. Поэтому охоту на парочку ведут специальные агенты, желающие вернуть подопытного в лабораторию. Неожиданно в передрягу оказываются втянуты Брайан и Лукас. Впереди героев ждёт опасное, но увлекательное приключение, в ходе которого мужчинам предстоит не только спасаться от вооружённых агентов, но и научиться быть родителями для своих сыновей.

© Nickel City Pictures

Стриминг Amazon Prime Video старательно пытается вернуть зрительский интерес к классическим комедийным фильмы, в которых рассказывается о двух главных героях, связанных дружбой. Летом на сервисе состоялась премьера первого англоязычного фильма Ильи Найшуллера «Главы государств» с Джоном Синой и Идрисом Эльбой в главных ролях. В основе сюжета комедийного боевика лежала история взаимоотношений нового президента США с британским премьер-министром, которые были вынуждены вместе противостоять преступникам.

Как и «Главы государств», «Убойная суббота» — предельно честное кино, которое даже не пытается водить зрителя за нос и мимикрировать под серьёзный блокбастер. Режиссёром фильма выступил Люк Гринфилд, дебютировавший в индустрии с комедии «Животное». Самым же известным его фильмом остаётся «Соседка» — трогательная романтическая комедия о влюбившемся в бывшую порнозвезду школьнике. Поэтому ждать от «Убойной субботы» изобретательного экшена в духе «Глав государств» не стоит.

Главные роли в картине исполнили завсегдатай комедий с Адамом Сэндлером Кевин Джеймс (дилогия «Одноклассники», «Пиксели», «Чак и Ларри: Пожарная свадьба») и звезда экшен-франшиз (от «Джека Ричера» до «Форсажа») Алан Ричсон. Если первый предстаёт в своем традиционном амплуа неуклюжего мужчины, то второй вдоволь иронизирует над устоявшимся образом крутого героя. Джефф — полная противоположность гениальному Джеку Ричеру. Бывший военный с трудом справляется с неожиданно свалившейся на него ответственностью и не отличается сообразительностью, но всё с лихвой компенсирует своей улыбчивостью и дружелюбием.

© Nickel City Pictures

Неожиданно дружба ворчливого мужчины средних лет и инфантильного вояки оказывается едва ли не главным достоинством фильма. Пока Брайан желает быть таким же крутым, как Джефф, тот, в свою очередь, пытается донести товарищу, что его главная суперсила — любовь и забота о пасынке. Ведь мужчинам приходится учиться родительству в экстремальных условиях. Поэтому за классическим тропом о противостоящих негодяям приятелях скрывается трогательная история о взаимоотношениях детей и родителей.

В последние годы в кино активно меняется портрет отцовства. Папы перестают быть безучастными членами семьи, воспитывающими детей с помощью ремня. Токсичная маскулинность уступила место новой искренности: отцам теперь тоже позволено плакать. Персонажи Алана Ричсона и Кевина Джеймса удачно вписываются в современный тренд. Несмотря на травмирующий опыт в горячих точках, Джефф смог сохранить в себе сострадание и человеколюбие. Он как никто понимает, что воспитывать детей нужно в любви и заботе. Поэтому двухметровый вояка не стесняется слёз при подростках и пускается вместе с ними в пляс при удобном случае. Ребячество Джеффа позволило ему не только найти общий язык с ворчливым Брайаном, но и растопить сердце выращенного в пробирке СиДжея, которого он теперь считает своим сыном.

«Убойная суббота» — кино простодушное и прямолинейное, но харизмы главных актёров, комичных ситуаций и сентиментальной истории о взаимоотношениях детей и родителей окажется достаточно, чтобы приятно провести вечер и от души посмеяться.

