«Сентиментальная ценность»: чем хорош фильм-номинант на «Золотой глобус»

В российском прокате идёт семейная драма норвежца Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Она завоевала Гран-при Каннского кинофестиваля и была номинирована на восемь «Золотых глобусов», в том числе как лучший фильм на иностранном языке и лучший фильм (драма). Автор «Рамблера» объясняет, как тонкая скандинавская кинокартина покоряет сердца зрителей.

© Alaz Film

Каков сюжет фильма

Норвежская актриса Нора Борг (Ренате Реинсве) исполняет главные роли в спектаклях Национального театра в Осло, а недавно снялась в успешном сериале для одной из стриминговых платформ. Карьера артистки на взлёте, а вот личную жизнь построить не удаётся. Нора спит с женатым мужчиной и коллегой по театру Якобом (Андерс Даниельсен Ли), но отношения едва ли можно назвать серьёзными.

Друзей у актрисы тоже мало. Никого ближе сестры Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос) у Норы нет. Артистку гложет одиночество и начинают беспокоить панические атаки. Агнес пошла по другому пути: она замужем, воспитывает сына Эрика (Эйвинд Хешедаль Ловен) и работает историком.

Когда умирает мать, сёстры устраивают в просторном семейном доме поминки. На печальное мероприятие неожиданно заявляется отец Агнес и Норы Густав (Стеллан Скарсгард) — знаменитый режиссёр, который давно пропал из жизни дочерей. Он не снимал игровое кино 15 лет, но написал сценарий следующей картины, которая, по мнению Густава, станет шедевром.

© Alaz Film

Главную роль папа писал специально для Норы, но обиженная дочь отказывается от предложения. Зато сняться у Борга соглашается молодая голливудская звезда Рэйчел Кемп (Эль Фаннинг). Американка приезжает в Осло на съёмки, но процесс никак не клеится, второй Норой ей не стать.

Чем известен Йоаким Триер

Ещё Ингмар Бергман уверенно доказывал, что никто в мире не умеет снимать чувственные и неглупые семейные драмы лучше скандинавов. Великий шведский мастер тонко препарировал как узы брака, так и отношения отцов и детей, а заодно регулярно рассуждал о хрупкой душе людей искусства, которые дома могут вести себя как сущие тираны.

Норвежец Йоаким Триер — прямой наследник Ингмара Бергмана и один из лучших современных европейских режиссёров, каждый новый фильм которого — большое событие. Уже почти 20 лет постановщик вместе с постоянным соавтором Эскилем Вогтом снимает камерные, но пронзительные драмы о фрустрированных горожанах, часто связанных с искусством.

Ещё в дебютной «Репризе» автор показывал, какую цену за успех платит молодой писатель. В «Громче, чем бомбы» близкие тяжело переживали смерть военного фотографа Изабель. Психологические травмы, боль утраты, экзистенциальный кризис, невозможность реализации и одиночество — ключевые темы в творчестве режиссёра, их легко обнаружить в каждом его фильме. Но нельзя сказать, что автор повторяется: каждый раз он находит новые ракурсы для разговора о вечных проблемах.

© Alaz Film

При этом в зачастую трагических работах Триера всегда хватает ироничных эпизодов, так что в одну секунду зритель смеётся, а в следующую плачет. Не нужно даже монтажных склеек, это может быть одна сцена. «Сентиментальная ценность» не только не становится исключением, но, пожалуй, лучше всего показывает режиссёрский почерк норвежца. Это самая зрелая его работа.

За что фильм номинировали на «Золотой глобус»

Картина уже получила Гран-при Каннского фестиваля, была выдвинута Норвегией на «Оскара» и номинирована на «Золотой глобус» за лучший сценарий и лучшую режиссуру, как лучший фильм на иностранном языке и лучший фильм (драма). Стеллан Скарсгард претендует на награду за лучшую мужскую роль второго плана, Ренате Реинсве — за лучшую женскую роль в драматическом фильме, а Эль Фаннинг и Инга Ибсдоттер Лилеос — за лучшую женскую роль второго плана в кино.

Дом — крепость, семья — опора

Фильм открывается несколькими планами красивого старинного дома, где обитают уже пять поколений семьи Боргов. Сразу же после постройки из-за кривого фундамента по стене здания пошла глубокая трещина — метафора всех бед, свалившихся на обитателей жилища. Ещё в школе Нора написала эссе, в котором сделала дом живым существом, и рассуждала о чувствах наполненного людьми или же пустого особняка. Здание видело любовь, ссоры, развод, самоубийство и даже аресты во время Второй мировой войны. Дом вместе с Боргами несёт травму, передающуюся из поколения в поколение. Триер делает жилище одним из важных персонажей. Во многом дом и близкие определяют героев.

© Alaz Film

Не зря для съёмок новой картины в семейное гнездо возвращается Густав. Режиссёру фильм должен помочь проработать старые травмы, а заодно наладить отношения с сёстрами. Возможно, другого языка отец не знает. И с Агнес, и с Норой Густав шутит и много улыбается, но обходит все острые углы и не собирается говорить, где пропадал все эти годы. Дочери накопили достаточно обид, так что не готовы идти навстречу.

Зрители намного раньше замечают, как близка эта семья и как родственники похожи друг на друга. Нора талантливая, упёртая, эгоистичная и страшно одинокая, как и папа. Агнес вслед за психотерапевтом-мамой спокойна, умеет слушать и заботиться о других. Невозможно не переживать за воссоединение семьи, в которой отцы и дети разучились разговаривать. Иронично, как большой режиссёр, внимательный исследователь человеческих душ, не находит подходящих слов, чтобы помириться с дочерьми. Здесь нет идеальных героев, у каждого есть изъяны, но всех можно понять.

«Сентиментальная ценность» — изящная и здорово сконструированная драма без единой фальшивой ноты. Съёмки фильма, история дома, общие воспоминания и семейные обиды переплетаются в тугой клубок интриг. Агнес, Норе и Густаву предстоит пережить несколько потрясений, разговоров на повышенных тонах и минут тоски, чтобы осознать, что дом — всё-таки крепость, а семья — опора. И как бы родственники ни дулись и ни стремились окончательно разорвать отношения, связь между ними оказывается слишком прочной.

«Сентиментальная ценность» будет понятна не только актёрам и режиссёрам, хотя съёмки фильма являются важным пластом картины и подводят к щемящему финалу. Это универсальное кино о поколенческих проблемах и важности семьи, которое тронет сердца многих зрителей.

«Убойная суббота»: разбираем новый комедийный боевик о тяготах отцовства