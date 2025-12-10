От Орейро до Биковича: кто из звёзд-иностранцев получил российский паспорт

В российском прокате идёт комедия «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро. Наталия не только любимая в России кинозвезда, но и обладательница российского гражданства. «Рамблер» вспомнил, какие знаменитости иностранного происхождения получили российский паспорт.

Уругвайская актриса и певица стала популярна в России ещё в 1999 году благодаря сериалу «Дикий ангел», где сыграла главную роль. Впервые Орейро побывала в нашей стране в 2001 году: она давала концерт в Москве. С тех пор певица часто приезжала в Россию с выступлениями.

В марте 2019 года в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале звезда обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ей российский паспорт. Артистка пояснила, что на тот момент была в России около 15 раз и ей осталось только получить российское гражданство. В июне 2020 года в интервью информационному агентству ТАСС Орейро рассказала, что подала документы на получение гражданства России.

Артистка пояснила, что пошла по различным вопросам в посольство России в Аргентине (Орейро живёт в этой латиноамериканской стране) и в ведомстве ей предложили оформить российское гражданство.

«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь», — отметила актриса.

По её словам, она заполнила «кучу бумаг», которые у неё попросили, и стала ждать рассмотрения документов.

В августе 2020 года в разговоре с РИА «Новости» звезда уточнила, что жить в России не планирует, но хочет получить российский паспорт в качестве признательности за любовь россиян.

Указ о принятии Наталии Орейро и её сына Мольо Орейро Мерлина Атауальпы в российское гражданство был подписан 25 октября 2021 года. А менее чем через месяц артистке вручили паспорт в посольстве России в Буэнос-Айресе. Орейро зачитала текст присяги на русском и испанском языках, а затем сказала по-русски: «Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России» (цитата по ТАСС).

Создатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna и художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис — по происхождению грек. Он родился и вырос в Афинах, а в 1994 году приехал учиться дирижированию в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова.

© Olya Runyova/CC BY-SA 4.0

После обучения Курентзис связал свою жизнь с Россией. С 2004 по 2011 год он был главным дирижёром Новосибирского театра оперы и балета, в 2011 году стал художественным руководителем Пермского театра оперы и балета и пребывал на этой должности восемь лет. В интервью газете «Известия» в 2013 году дирижёр рассказывал, что подал заявку на российское гражданство, ещё будучи в Новосибирске.

«Я люблю Россию. Когда все хотят уехать отсюда и получить иностранное гражданство, я осознанно хочу получить российское», — признавался Курентзис в интервью «Известиям».

16 апреля 2014 года Теодор Курентзис стал полноправным гражданином России. Два года спустя в интервью российской версии журнала Esquire (сейчас — «Правила жизни») дирижёр отмечал, что, получив российский паспорт, он «стал соотечественником Чайковского, Достоевского, Малевича, Стравинского, Шостаковича, Лотмана, Мельникова, Бродского и Батагова». «Я говорю об этой России, а не о России Первого канала и НТВ», — рассказывал Курентзис.

Знаменитый дирижёр и пианист родился в итальянском городе Бари. В Россию он приехал в 1999 году, чтобы взять мастер-класс у дирижёра и музыкального педагога Александра Канторова. В беседе с журналом «7 Дней» в 2018 году Фабио признавался, что ещё во время своего первого визита в Северную столицу моментально принял решение, что хочет жить в России, потому что страна была близка ему по духу. Спустя полтора года после той поездки он переехал в Россию.

© Global Look Press/www.globallookpress.com

Мастранджело сотрудничал со многими отечественными театрами, в том числе Мариинским театром и Екатеринбургским театром оперы и балета. В 2013 году Фабио стал художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» (сейчас — Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр имени Шаляпина).

Российский паспорт итальянский дирижёр получил в октябре 2011 года. Восемь лет спустя в разговоре с петербургским журналом «Город 812» Мастранджело отмечал: на вопрос, почему он так полюбил Россию, он отвечает: «Да потому что я могу сравнивать!»

«Я жил практически везде в Европе и жил в Канаде 10 лет. Это разные страны, поэтому могу сказать, что выбор жить в России сделан совершенно сознательно», — пояснял музыкант.

Сербский актёр родился и вырос в Белграде. Он окончил факультет драматических искусств Белградского университета искусств и начал кино- и театральную карьеру в своей родной стране. В 2010 году Бикович снялся в сербской картине «Монтевидео: Божественное видение», которую затем приехал представлять на Московский международный кинофестиваль. Во время смотра он познакомился с режиссёром Никитой Михалковым, вспоминал Милош в 2014 году в интервью газете «Известия».

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

«Тогда мы хорошо пообщались, и я надолго запомнил эту встречу», — рассказывал артист.

Позже Михалков пригласил сербского исполнителя на роль в своём фильме «Солнечный удар». С этой картины началась успешная кинокарьера Биковича в России: он снялся в сериалах «Отель “Элеон”» и «Отель “Белград”», фильмах «Лёд», «Вызов», франшизе «Холоп» и других проектах.

24 февраля 2021 года Милош Бикович получил гражданство России. В разговоре с ТАСС в феврале того же года актёр отметил, что более семи лет участвует в культурной жизни страны и это стало для него «благословением и источником счастья».

«Всё это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально», — заявил Бикович.

Российское гражданство есть и у другой знаменитости сербского происхождения — режиссёра Душана Глигорова. Постановщик «Хрустального», «Трассы» и «Аутсорса» родился в Белграде и до 12 лет жил в Сербии. В 1992 году семья Глигорова переехала в Россию из-за работы отца — «сначала только на четыре года, но потом пребывание в стране затянулось», отмечал режиссёр в феврале 2022 года в интервью журналу «Искусство кино». В России Душан Глигоров пошёл в седьмой класс общеобразовательной школы, а по окончании поступил на режиссёрский факультет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Указ о приёме Глигорова в российское гражданство вышел 22 апреля 2020 года. В разговоре с ТАСС в ноябре 2025-го постановщик признавался: хотя он живёт в России уже 33 года, всё равно ощущает себя здесь иностранцем — равно как и в Сербии. Он пояснял, что это «исключительно внутреннее ощущение» и что в России ему всегда «было комфортно, хорошо, на своём месте, как дома». «А касательно того, что я иностранец в Сербии, это очень просто. Несмотря на то что это моя родина, … я всё равно провожу в России 10–11 месяцев в году. И, когда я приезжаю в Сербию, я там в отпуске. У меня там нет реальной жизни», — отмечал Глигоров.

Американский актёр получил российское гражданство 3 ноября 2016 года. До этого звезда боевиков «В осаде» и «Часовой механизм» часто бывал в России, например приезжал на Сахалин в качестве гостя фестиваля «Край света». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что Сигал «достаточно настойчиво и продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство» (цитата по РИА «Новости»). Сигал никогда не скрывал своих тёплых чувств к России, и при этом он достаточно известный актёр, добавлял Песков.

© Roman Naumov/URA.RU/www.globallookpress.com

В декабре того же года в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Стивен утверждал, что его предки были из Владивостока, у него есть родственные связи в Сибири, Санкт-Петербурге, а по результатам ДНК-теста у него обнаружены бурятские и якутские корни. Актёр заявил, что его мечта — много работать и помогать укреплять российско-американские отношения. В августе 2018 года он был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

