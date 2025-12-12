Комедия про императрицу и новый «Аватар»: главные кинопремьеры декабря

В декабре в кинотеатрах показывают исторические комедии, а также истории про борьбу со стихией. В «Шальной императрице» Екатерина Великая в исполнении Ирины Пеговой окажется в современной Северной столице. Исполнитель роли Драко Малфоя в фильмах о «Гарри Поттере» Том Фелтон предстанет в образе аристократа 1930-х годов в комедии «Фэкхем-Холл». Элизабет Олсен столкнётся с непростым выбором в мелодраматическом фэнтези «Вечность», а Джеймс Кэмерон представит долгожданное продолжение своей кассовой франшизы, «Аватар: Пламя и пепел». «Рамблер» отобрал самые интересные новинки, которые покажут на больших экранах в декабре.

«Шальная императрица»

Комедия с долей фантастики «Шальная императрица» расскажет о непредсказуемых приключениях Екатерины Великой в Санкт-Петербурге XXI века.

Главные героини, подруги Лера, Валя и Оля, решив пошутить, проводят таинственный ритуал, после чего перед ними оказывается императрица Екатерина II. «Попаданка» из прошлого с неуёмным характером начинает осваиваться в новом для неё времени. Она не только изучает разные сервисы вроде такси или доставки, но и тестирует кулинарные блюда, недоступные для жителей XVIII века, а также активно социализируется.

Поначалу Лера, Валя и Оля радуются своей новой подруге и её задору. Но затем они начинают замечать, что их собственные повседневные знакомые реалии странно изменяются.

В фильме снялись Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк, Кирилл Зайцев, Фёдор Гамалея, Илья Старосельский и другие.

Фильм уже доступен в прокате.

«Выживший»

Закари Ливай и Джош Дюамель будут противостоять стихии в драматическом триллере режиссёра Джо Карнахана «Выживший».

Карнахан уже зарекомендовал себя как мастер комедийных боевиков — он снял картины «Козырные тузы» с Райаном Рейнольдсом и Энди Гарсиа, «Команду «А» с Лиамом Нисоном и Брэдли Купером. В новом проекте он делает ставку на драму и помещает персонажей в настоящую водную западню.

Главные герои оказываются на рыболовном судне вдали от побережья, когда их лодка тонет из-за урагана. Пока друзья дожидаются прибытия спасателей, им самим придётся бороться за выживание со стихией и самими собой.

Картина уже представлена в кино.

«Дело семейное»

Звезда «Пиратов Карибского моря» и «Молокососов» Кая Скоделарио вспоминает свои «боевые» роли в новой криминальной комедии «Дело семейное».

В картине она играет добропорядочную мать и сестру, которая вместе с братом Ноем (Джош Гэд) решает продать родительский дом. Перед этим они решают привести строение в порядок, но в процессе уборки находят в подвале замурованный в стене труп женщины, которая оказывается их пропавшей уже много лет соседкой. Герои понимают, что сообщать полиции не стоит: они станут главными фигурантами дела, а дом значительно упадёт в цене.

Неумелые нарушители действуют неаккуратно, и при попытке перепрятать труп их замечают. Чтобы заставить свидетельницу замолчать, им придётся идти на разного рода ухищрения — обман, подлог, угрозы, агрессию и не только. Ситуация будет накаляться с каждой сценой — фильм совмещает элементы комедии, драмы и триллера. Режиссёр Алекс Уинтер умело обходится и с саспенсом, и с нелепыми ситуациями, в которые попадают герои.

Премьера намечена на 11 декабря.

«Фэкхем-Холл»

Дерзкая сатира на британское общество «Фэкхем-Холл» едко обличает нравы и не скупится на подколки. Звёздный актёрский состав из Томасин Маккензи, Бена Рэдклиффа, Кэтрин Уотерстон, Тома Фелтона и Дэмиэна Льюиса прилагается.

Действие происходит в начале 1930-х годов, когда вор и аферист Эрик вынужден притворяться слугой во дворце британских аристократов, семьи Девенпорт. Он влюбляется в дочь лорда Роуз, и та отвечает взаимностью. Но внезапно в замке происходит убийство, и Эрик становится главным подозреваемым. Чтобы обелить себя и спастись от тюрьмы, ему придётся самостоятельно найти преступника.

Релиз фильма намечен на 18 декабря.

«Вечность»

Элизабет Олсен будет выбирать между Каллумом Тернером и Майлзом Теллером в мелодраматическом фэнтези «Вечность».

Режиссёр Дэвид Фрейн, «специализирующийся» на ужасах и фантастике, в новом фильме концентрируется на темах любви и выбора. В «Вечности» главная героиня Джоан (Олсен) умирает и в загробном мире сталкивается с непростой дилеммой. Она встречает своего первого возлюбленного и супруга, с которым она прожила в браке многие годы. Помимо того что Джоан придётся разобраться в себе и своих чувствах, у неё есть только неделя, чтобы решить, с кем и где она проведёт вечность.

Съёмки картины проходили в живописных местах — на экране появятся канадские горы, завораживающие пляжи и не только. Кроме того, в фильме, несмотря на тему, много юмора, романтичных сцен и размышлений. Фрейн в своей нетривиальной комедии говорит не только о воспоминаниях и том, как поступки людей формируют их настоящее, но и напоминает о важности человеческих отношений, заботе и тепле.

Фильм выйдет в прокат 18 декабря.

«Аватар: Пламя и пепел»

Третья часть кассовой франшизы Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» обещает стать ещё более зрелищной, чем предыдущие два фильма. На экране появятся Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Стивен Лэнг и не только.

По сюжету главный герой Джейк Салли и его близкие будут вынуждены противостоять воинственному племени Пепла, которое живёт на Пандоре. Им придётся бороться за свой народ, свободу и убеждения. Кэмерон не скупится ни на спецэффекты, ни на звёздный каст, ни на хронометраж — длительность третьей картины составит 3 часа 12 минут. Но, судя по предыдущим проектам легендарного постановщика, это скорее достоинство фильма: наблюдать за приключениями героев на вымышленной планете с живописными видами будет одним удовольствием.

Релиз картины намечен на 19 декабря.

