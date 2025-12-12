Депп возьмётся за Булгакова, Ди Каприо поборется за «Глобус» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.

Джонни Депп сыграет главную роль в «Мастере и Маргарите»

Голливудский актёр Джонни Депп приступил к работе над первой англоязычной экранизацией одного из самых культовых романов русского писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передаёт американское издание Variety. О проекте было объявлено на кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии. Как отмечает издание, Депп выступит продюсером картины, а также сыграет в ней главную роль — правда, какую именно, Воланда или Мастера, не уточняется.

Режиссёра у проекта пока нет, а продюсирует его собственная компания Деппа IN.2 Film. Также вместе с ним продюсерами выступят Светлана Дали и Грейс Ло, которые ранее вместе с Деппом выступали продюсерами фильма «Жанна Дюбарри». Также к ним присоединятся Стивен Дойтерс и Стивен Малит. Съёмки «Мастера и Маргариты» стартуют в начале 2026 года.

На сегодняшний день существует несколько экранизаций романа Булгакова. Среди них немецкая картина «Пилат и другие — фильм на Страстную пятницу» (1971 год), посвящённая библейским главам романа, югославо-итальянский фильм «Мастер и Маргарита» 1972 года. В России знаковой экранизацией считается сериал 2005 года Владимира Бортко с Олегом Басилашвили, Анной Ковальчук и Александром Галибиным в главных ролях. В 2024 году на экраны вышел фильм Михаила Локшина, где главные роли влюблённых исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а Воланда сыграл немецкий актёр Аугуст Диль. Фильм стал триумфатором года, получил множество наград, среди которых семь премий «Ника», шесть наград кинокритиков «Белый слон» и другие.

В США объявили номинантов на премию «Золотой глобус»

В Беверли-Хиллз (США) объявили номинантов на 83-ю премию Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус», сообщается на сайте американского канала CBS. Это одна из самых престижных в мире наград, которая вручается за лучшие работы в кино и сериальной индустрии.

Лидером по количеству номинаций стал криминальный боевик режиссёра Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Он заявлен сразу в девяти категориях, среди которых «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий». Сыгравшего одну из главных ролей Леонардо Ди Каприо номинировали как лучшего актёра, Чейз Инфинити — как лучшую актрису, Шона Пенна — как лучшего актёра второго плана. В число лидеров по числу номинаций также вошла картина «Сентиментальная ценность», которая поборется за восемь наград. Семь номинаций получил фильм «Грешники», шесть — «Гамлет», по пять номинаций — картины «Франкенштейн» и «Злая. Часть 2».

Больше всего номинаций в сериальный категориях — шесть — получил «Белый лотос», в том числе как лучший сериал. Сериал «Переходный возраст» получил пять номинаций, в том числе Оуэн Купер претендует на награду как лучший актёр второго плана. У шоу «Убийства в одном здании» и «Разделение» по четыре номинации. Cреди всех кинодистрибьюторов наибольшее количество номинаций получила компания Neon, а лидером в телевизионных категориях стал Netflix — они претендуют на 21 и 22 награды соответственно.

Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится 11 января 2026 года в прямом эфире американского канала CBS. Ведущей станет стендап-комик Никки Глейсер.

Собрание живописи стоимостью 2,5 миллиарда рублей выставят на торги в Москве

Картина Валентина Серова «Портрет Д.Г. фон Дервиза»

14 декабря в Московском аукционном доме пройдут главные торги года. На них будет представлена коллекция русской живописи XIX–XX веков, стоимость которой составила 2,5 миллиарда рублей, пишет ТАСС со ссылкой на аукционный дом. Как отмечает представитель аукционного дома, чьи слова приводит ТАСС, российской площадке впервые удалось собрать лоты, превосходящие по стоимости и масштабу традиционные «русские торги» мировых гигантов — аукционных домов Christie’s и Sotheby’s.

В собрание вошло более 200 произведений, треть из которых — работы «первых имён» русской классики: Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Владимира Маковского, Петра Кончаловского, Константина Коровина и других.

Топ-лотом назначен «Портрет Д. Г. фон Дервиза» кисти Валентина Серова, стоимость которого, по оценкам, составляет 1,5 миллиона долларов. Эксперты не исключают, что картина может установить рекорд для портретной живописи Серова на российском рынке, повторив успех продажи его портрета Марии Цетлиной на торгах аукционного дома Christie’s в 2014 году. Тогда портрет был продан за 14,5 миллиона долларов.

В Эрмитаже открылась выставка портретов из разных стран и эпох

Групповой портрет корпорации амстердамских стрелков. Дирк Якобс (ок. 1497-1567).

В государственном музее «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха». Экспозиция охватывает более четырёх тысячелетий. На ней представлены около 750 произведений — от Древнего Египта до современности, сообщается на сайте Эрмитажа.

Как рассказала куратор выставки Анна Трофимова, чьи слова приводятся на сайте, экспозиция структурирована по хронологическим разделам: Античность и Древний Египет, Возрождение и Новое время, искусство XIX–XX веков и современность. Среди экспонатов — как признанные шедевры, так и ранее не выставлявшиеся работы, в том числе новые приобретения музея.

В едином пространстве можно увидеть погребальную маску эпохи фараонов и портрет королевы Елизаветы II, иконописные лики святых и авангардные эксперименты. В числе авторов — прославленные мастера Пьетро Перуджино, Рембрандт, Диего Веласкес, Валентин Серов, Пабло Пикассо, а также современные художники и фотографы: Фрэнсис Бэкон, Энди Уорхол, Анни Лейбовиц и другие. Как отмечает куратор, выставка предлагает уникальную возможность проследить, как менялось представление о личности и её изображении на протяжении четырёх тысячелетий.

Посетить выставку можно до 29 марта.

Первую картину с изображением «Звёздных войн» продали на аукционе за 3,9 миллиона долларов

Первая картина с изображением героев франшизы «Звёздные войны» была продана на торгах американского аукционного дома Heritage Auctions за 3,8 миллиона долларов, передаёт международное агентство Associated Press. При этом на торги она была выставлена семьёй продюсера Гэри Керца за 1 миллион долларов. Таким образом продажа установила рекорд по самым дорогим экспонатам франшизы.

Автор изображения — художник Том Янг. Работа выполнена на холсте акрилом и аэрографом: на одной стороне изображены Люк Скайуокер, защищающий принцессу Лею, и Дарт Вейдер; на другой — атака истребителей и сцена награждения. Картина была создана для первой маркетинговой кампании фильма. Изображение публиковали в газетах, размещали на билбордах и в журналах, готовя публику к феномену Джорджа Лукаса. Также по ней был создан знаменитый постер к фильму.

