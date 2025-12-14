«Сожалею о тебе»: какой вышла новая экранизация Колин Гувер

Фильм «Сожалею о тебе» с Эллисон Уильямс и Маккенной Грейс — романтическая комедия, в которой героини много плачут и обязательно находят свою любовь. Картина без прикрас рассказывает о непростых отношениях матери и дочери, которые переживают гибель мужа и отца. «Рамблер» рассказывает, как авторам удалось избежать очевидных стереотипов и чем очаровывает эта картина.

© Constantin Film

Фильм «Сожалею о тебе» основан на одноимённом произведении писательницы Колин Гувер, чьи любовные романы и молодёжная проза стабильно занимают топовые места в списках The New York Times и других профильных рейтингах. По другому известному произведению Гувер была снята скандальная картина «Всё закончится на нас» с Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Новая картина далека от скандалов и даже больше того: она с первых сцен погружает зрителя в праздничную, дерзкую и в то же время умиротворяющую и тёплую атмосферу. А периодические драмы, которые возникают по ходу сюжета, только лишь подчёркивают позитивный мир, в котором обитают персонажи.

Действие начинается в 2007 году, когда Морган (звезда культового сериала «Девчонки» Эллисон Уильямс) строит планы на жизнь после окончания школы вместе со своими близкими. Её окружают бойфренд Крис (Скотт Иствуд — сын Клинта Иствуда, который сыграл роль викинга в блокбастере «Как приручить дракона»), сестра Дженни (Уилла Фитцджеральд) и Джон (Дэйв Франко) — лучший друг и парень Дженни. В это же время Морган узнаёт о своей беременности и делает непростой выбор: она отказывается от карьеры и посвящает себя семье.

© Constantin Film

Затем действие переносится на 17 лет вперёд: Морган и Крис ведут тихую жизнь, воспитывая дочь Клару (Маккенна Грейс). Но идиллию нарушает трагедия: Крис погибает в автомобильной аварии, и мирный уклад жизни героинь мгновенно изменяется. По мере того как Морган и Клара пытаются осмыслить, принять и пережить общую потерю, они узнают много нового о себе, друг друге, а также о семейных тайнах. Параллельно Морган осознаёт, что со времён школы была влюблена в Джона, и снова сталкивается с моральной дилеммой.

Пока мать опекает дочь, мечтая, чтобы та не повторяла её ошибок, та только отмахивается от назойливой и всё контролирующей родительницы. К тому же Клара намерена учиться на собственных промахах, стремясь совершить все «классические» необдуманные подростковые поступки и взять от беззаботного школьного времени всё. Например, влюбиться в главного местного «плохиша» и знаменитого ловеласа школы Миллера (Мэйсон Темз).

Впрочем, так его описывает только синопсис, а на самом деле Миллер далёк от классического образа скользкого обольстителя. Недомолвки Миллер и Клара решают быстро, скрытность парня находит простое объяснение, а дерзкие поступки оказываются добрыми делами. Такой подход к созданию персонажа можно засчитать и как промах сценаристов, которые недостаточно правдоподобно прописали негативные стороны героя, так и как удачу фильма.

© Constantin Film

Неканоничное, а оттого непредсказуемое поведение Миллера становится одной из главных движущих сил истории. Он подкупает своей искренностью, очаровывает добротой и удивляет заботой. Причём удивляются не только зрители, но и, казалось бы, непреклонная Морган.

Пожалуй, главный минус фильма в том, что он выглядит чересчур позитивно, буквально на грани нереальности. У Клары — максимально понимающий бойфренд, подруга, которая всегда поддержит, отсутствие буллинга или каких-то других неприятностей в школе. На этом фоне даже Морган (которая скорее выглядит и действует как подруга Клары), решающая посадить дочь под домашний арест, смотрится более чем безобидно. К тому же у женщины тоже есть причины для «родительского бунта» — ей нужно разобраться со своими чувствами к другу детства. Морган тоскует по беззаботному 2007 году, когда её главной заботой был вопрос выбора карьерного пути.

Именно это время становится лейтмотивом картины в музыкальном плане — в фильме собран на редкость качественный саундтрек. Хит «When You Were Young» от The Killers задает тон, за которым следует культовая «Fast Blood» от Frightened Rabbit. Современные треки не уступают по атмосфере и звучанию: динамичная «My Fun» Сьюки Уотерхаус, мелодичная «Chesapeake» Конора Оберста и Фиби Бриджерс или томительная «Everywhere, Everything» Ноа Кахана и Грейси Абрамс.

© Constantin Film

Режиссёр Джош Бун знает толк в подростковых драмах: он снимал культовую мелодраму «Виноваты звёзды» с Шейлин Вудли и Энселом Элгортом, историю про непростые отношения писателя с бывшей женой и детьми «Застрял в любви» с Дженнифер Коннелли, Грегом Кинниром, Лили Коллинз. В новой картине он аккуратно акцентирует внимание зрителей на переживаниях школьников, намекает, что не только у них, но и у взрослых, несмотря на их кажущуюся опытность, могут быть неразрешённые кризисы в отношениях и чувствах.

«Сожалею о тебе» не стал неожиданным откровением, но с первых сцен эмоционально вовлекает зрителя. Классическая история взросления показана в этой экранизации душевно и непритворно. А некоторые жанровые шаблоны нивелируются благодаря динамичному сюжету, убедительным актёрским работам и диалогам.

Фильм выходит в российский прокат 11 декабря.

Депп возьмётся за Булгакова, Ди Каприо поборется за «Глобус» — хорошие новости недели