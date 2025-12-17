«Шальная императрица»: разбираем комедию с Ириной Пеговой в роли Екатерины II

В декабре в прокат вышла фэнтезийная комедия «Шальная императрица» с Ириной Пеговой в главной роли. В центре сюжета — самодержица Российской империи Екатерина II, которая попала в Санкт-Петербург наших дней. Режиссёром картины выступила Радда Новикова, для которой «Императрица» стала второй работой после фильма «Мэр поневоле». Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм.

© Наше Кино

Санкт-Петербург. Наши дни. Три подруги — Оля (Ангелина Стречина), Лера (Зоя Бербер) и Валя (Алиса Стасюк) — утопают в бытовых проблемах и с трудом могут выделить вечер для совместных посиделок. Первая — молодая мать-одиночка, всё свободное время которой уходит на воспитание троих детей. Оля всячески опекает отпрысков, не отлипая от радионяни даже на редких встречах с подругами. Девушка скорее пропустит очередное свидание и вновь махнёт рукой на личную жизнь, чем позволит уже вполне самостоятельным детям остаться вечером одним. Лера — успешный управленец, которая работает в престижной строительной компании. Вот-вот уходящий на пенсию директор предприятия пророчит девушке своё кресло, но перед передачей полномочий устраивает для неё финальную проверку, отправляя руководить строительным объектом. Ни разу не бывавшая в полевых условиях Лера едва справляется с возложенными на неё обязанностями: группа строителей, состоящая сплошь из мужчин, отказывается слушать начальника-женщину. Валя же работает экскурсоводом и прячется от неприветливого мира за огромным пуховиком, меховой шапкой и ортопедической обувью. Девушка стесняется собственного тела и не может принять себя.

© Наше Кино

После очередного изматывающего дня подруги собрались в гостях у Вали. Обычный вечер не предвещал никакой беды: разговоры по душам и милые чудачества, во время которых девушки решили устроить спиритический сеанс. После непродолжительного спора о том, кого вызывать, Пушкина или Екатерину II, выбор пал на императрицу. Неожиданно среди зимней ночи разразился гром, а в уютной квартире оказалась самодержица (Ирина Пегова) Российской империи. В испуге Екатерина Алексеевна выбегает из квартиры и устраивает драку с аниматорами на Дворцовой площади. Постепенно урождённая София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская проникается современностью и всерьёз настраивается остаться здесь. Но каждый день её отсутствия меняет историю. Поэтому девушкам необходимо найти способ вернуть императрицу обратно в XVIII век.

© Наше Кино

В последние годы сюжет о попаданцах пользуется большим спросом среди российских кинематографистов. Жители столицы отправлялись в сказочные миры, а персонажи фольклора — наоборот, в мегаполис («Последний богатырь»). Неудавшийся музыкант оказывался в 90-х («Плагиатор»), а в настоящее прибывали гости из XIX века («Баранкины и камни силы»). Но фильмы о перемещении во времени, героями которых становились реальные исторические личности, в последние годы встречались не так часто. В 1973 году на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которая вмиг стала народным хитом. Спустя более чем полвека схожий троп о попавшем в будущее правителе вновь переносят на большие экраны. Но повторить успех предшественника у «Императрицы» не получится даже с большими оговорками.

© Наше Кино

Режиссёром картины выступила Радда Новикова, чей старт карьеры в кино пришёлся на начало нулевых. В 2003 году она выступила сорежиссёром комедии «История весеннего призыва». С тех пор она успела стать востребованной ремесленницей на телевидении: снимала эпизоды народных комедий («Интерны», «Девушки с Макаровым») и несколько короткометражных фильмов. Но за более чем 20 лет в индустрии «Шальная императрица» стала её вторым полнометражным фильмом. Ранее в этом году состоялась премьера полноценного дебюта — комедии «Мэр поневоле».

Новикова заявляла, что в «Шальной императрице» они с командой хотели показать женскую силу и достоинство через образ Екатерины II, которая становилась зеркалом для современных женщин. Самодержица и впрямь кардинально меняет жизнь трёх случайно вызвавших её подруг. Екатерина Алексеевна напоминает Оле о том, что уделять время нужно и себе. Помогает раскрепоститься Вале и проявить железный характер Лере. Но важные идеи о принятии себя и потенциальном эмоциональном выгорании опошляются чередой неуместных шуток. Екатерина II занимается сексом с молодым бизнесменом с фамилией Потёмкин (Фёдор Гамалея) в модном такси, а после отжигает в ночном клубе под нетленку Ирины Аллегровой.

© Наше Кино

Ирина Пегова по традиции органична в образе суровой героини с добрым сердцем. Схожую роль артистка исполнила в недавней фантастической комедии «Один хороший день». Актриса ранее уже воплотила образ Екатерины II в сериале «Царская прививка». В «Шальной императрице» создатели забавно обыгрывают этот факт: познающая прелести XXI века императрица с удовольствием смотрит историческое шоу, принимая ванну.

В основе сюжета «Шальной императрицы» лежат важнейшие мысли. Каждая мама — героиня, но даже героиням нужно время на себя. А внутри каждого из нас скрывается удивительная красота, и однажды обязательно найдётся тот, кто сможет эту красоту разглядеть даже за огромным пуховиком и меховой шапкой. Но комедии не хватило качественного юмора, пошлые шутки кажутся неуместными и только лишь мешают повествованию.

