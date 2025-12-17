Дразнили русской шпионкой, снимали в фильмах про апокалипсис: Милле Йовович — 50

17 декабря исполняется 50 лет голливудской актрисе и модели Милле Йовович. Она сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, была лицом многих известных модных и косметических брендов и сочиняла музыку. «Рамблер» вспомнил интересные факты из жизни Йовович и знаковые роли артистки.

© Max/globallookpress.com

Рождённая в СССР

Милица Йовович (это полное имя Миллы) родилась в Киеве в семье советской актрисы Галины Логиновой и сербского врача-педиатра Богдана Йововича. «Частично я выросла на Украине, потому что моя бабушка оттуда. Но моя мама из Москвы, поэтому большую часть детства я провела там», — вспоминала актриса в 2009 году в интервью французскому журналу Purple.

Когда девочке было пять лет, родители решили уехать из СССР: сначала отец перебрался в Великобританию, затем к нему приехали Галина с дочерью, после чего семья переселилась в США, в Лос-Анджелес. «Мы переехали в Америку в 1981 году. Но я много помню о России — о встречах с друзьями и о том, как пропала моя маленькая собачка, это было очень грустно», — говорила Йовович в интервью Purple.

Вскоре после переезда родители Миллы развелись. Из-за языкового барьера Галине Логиновой не удавалось сделать в Штатах карьеру актрисы, и она была вынуждена подрабатывать уборкой домов. Милла ходила в обычную американскую школу: за несколько месяцев она научилась бегло говорить по-английски, но одноклассники не воспринимали её как свою. Поскольку Йовович приехала из СССР, девочку дразнили коммунисткой и русской шпионкой.

Но благодаря родителям, которые были невероятно дисциплинированными и много работали, она «никогда не чувствовала себя подавленной из-за сложившейся ситуации», отмечала Милла в беседе с Purple. «Моя мама всегда говорила мне, что я стану художницей или актрисой. Я ходила на занятия рисованием, танцами, брала уроки игры на фортепиано и гитаре», — рассказывала Йовович. Она добавляла, что школа была как бы на втором плане: «Дети надо мной издевались, но это была такая малая часть моей жизни».

Первые роли и прорыв в «Пятом элементе»

© Columbia Pictures

Кадр из фильма «Возвращение в Голубую лагуну»

Благодаря матери, которая записала дочь на курсы актёрского мастерства, Милла рано начала делать карьеру. Фотомоделью она стала в 11 лет. Уже тогда её снял знаменитый американский фотограф Херб Ритц для итальянского журнала Lei. Кинодебют Йовович состоялся в 1988 году: она сыграла небольшие роли в картине Залмана Кинга «Слияние двух лун» и в телефильме «Ночной поезд в Катманду». Также она снялась в комедийном сериале «Женаты и с детьми».

Первую главную роль Милла исполнила в 15 лет в приключенческой мелодраме Уильяма Грэма «Возвращение в Голубую лагуну». По сюжету её героиня Лилли вместе с матерью Сарой и мальчиком Ричардом попадают на необитаемый остров. Женщина учит детей выживать в дикой природе, а после её смерти им приходится самостоятельно налаживать быт. Повзрослев, они влюбляются друг в друга. За эту роль Йовович была номинирована одновременно и на премию «Молодой актёр» как лучшая молодая актриса в художественном фильме, и на «Золотую малину» как худшая новая кинозвезда.

После этого Милла сыграла второстепенные роли ещё в нескольких картинах, например драме британского режиссёра Ричарда Аттенборо «Чаплин» с Робертом Дауни — младшим и молодёжной комедии «Под кайфом и в смятении» Ричарда Линклейтера. Но международный успех ей принёс комедийно-фантастический боевик Люка Бессона «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом. Милле досталась роль инопланетянки Лилу, которая должна спасти Землю от Абсолютного Зла в форме пылающего шара из космоса.

© Gaumont

Готовясь к съёмкам, Йовович занималась карате и проводила много времени на уроках актёрского мастерства, а также вместе с Бессоном придумала инопланетный язык, на котором разговаривала её героиня. В интервью Purple она признавалась, что именно после «Пятого элемента» стала настоящей актрисой и не последнюю роль в этом сыграли её чувства к режиссёру. «Меня так вдохновил гений Люка Бессона. Я влюбилась в него. Он так заботился обо мне, и я хотела сделать для него всё возможное», — говорила Милла.

Премьера «Пятого элемента» состоялась в 1997 году на Каннском кинофестивале. Картина имела кассовый успех: при бюджете в 90 миллионов долларов она заработала в мировом прокате 264 миллиона долларов. Но актёрскую игру Миллы в киноиндустрии снова восприняли неоднозначно. Исполнительница была номинирована и на премию американской Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов «Сатурн» как лучшая киноактриса второго плана, и на «Золотую малину» как худшая исполнительница второстепенной роли.

Бессон и Йовович поженились в 1997-м и прожили вместе два года. Бессон успел снять супругу в исторической драме «Жанна д'Арк», где Милла воплотила образ главной героини. И хотя сама картина получила несколько наград, например французскую национальную премию «Сезар» за лучший звук и дизайн костюмов и национальную премию «Люмьер» за лучшую режиссуру и как лучший фильм, исполнительские способности Йовович снова оценили невысоко. Актрису номинировали на «Золотую малину».

От авторского кино до экранизации видеоигры

© Constantin Film

В 2000 году на Берлинском кинофестивале состоялась премьера драмы немецкого режиссёра Вима Вендерса «Отель “Миллион долларов”», в которой Милле досталась роль чудаковатой постоялицы калифорнийского отеля Элоизы. Соавтором сценария стал лидер группы U2 Боно, а партнёрами Йовович по съёмочной площадке — голливудские звёзды Джереми Дэвис и Мел Гибсон. В интервью немецкому изданию Spiegel режиссёр рассказывал, что увидел Миллу в «Пятом элементе» и был настолько впечатлён ею, что решил во что бы то ни стало снять её в своей картине. За эту роль актриса не получила никаких призов, зато сам «Отель “Миллион долларов”» был отмечен наградой жюри Берлинале — «Серебряным медведем».

Экранизация видеоигры «Обитель зла», снятая будущим мужем Йовович Полом У.С. Андерсоном в 2002 году, добавила актрисе популярности. В боевике с элементами фильма ужасов Милла сыграла главную героиню Элис, которая попадает в секретную лабораторию корпорации Umbrella и обнаруживает, что из-за утечки загадочного вируса все сотрудники погибли или превратились в зомби.

В интервью британской газете Sunderland Echo Йовович рассказывала: ей показалось, что она «весело проведёт время», работая над этой экранизацией. «Это была моя любимая видеоигра, и к тому же игра про зомби, где главную роль исполняет женщина. Я думала, что это самая крутая, самая мрачная и самая андерграундная вещь на свете», — поясняла она. Готовясь к роли, она и другие актёры обучались стрельбе из огнестрельного оружия, осваивали элементы боевых искусств и учились забираться на крутые поверхности.

«Обитель зла» была коммерчески успешной: по данным Box Office Mojo, при бюджете в 33 миллиона долларов она заработала в мировом прокате почти 103 миллиона долларов. За свою роль Милла была номинирована на премию «Сатурн» как лучшая актриса. Впоследствии Йовович сыграла ещё в пяти частях франшизы, причём в заключительной из них «Обитель зла: Последняя глава» (2016) снялась вместе со своей дочерью Эвер Андерсон, которая изображала Элис в молодости.

На протяжении своей кинокарьеры Йовович пробовала себя в разных жанрах: например, играла злодейку Катинку в комедиях «Образцовый самец» и «Образцовый самец 2», жену заключённого в драме «Стоун», где её партнёрами стали Роберт Де Ниро и Эдвард Нортон, миледи Винтер в «Мушкетёрах». Она также успела сняться в российской комедии Левана Габриадзе «Выкрутасы» с Константином Хабенским. В числе последних актёрских работ Миллы Йовович — постапокалиптические триллеры «Дыши!» и «Разрушитель миров».

Милла и музыка

© SBK Records

Йовович также пробовала себя на музыкальном поприще. Свой первый студийный альбом The Divine Comedy Милла записала в 1994 году, вдохновившись поэмой Данте Алигьери «Божественная комедия». Работа в стиле фолк-рок попала на 23-е место в еженедельном чарте Billboard для молодых перспективных исполнителей Heatseekers Albums. Второй студийный лонгплей The Peopletree Sessions был записан четыре года спустя.

Также актриса участвовала в создании саундтреков. Например, песня Gentleman Who Fell из альбома The Divine Comedy звучала в драмеди «Правила секса». А трек Лу Рида Satellite of Love в исполнении Йовович вошел в звуковую дорожку к «Отелю “Миллион долларов”».

