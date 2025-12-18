Эти киноляпы в «Карнавальной ночи» не замечали годами

В этом году дебютной комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» исполняется 69 лет. Музыкальный фильм о работниках дома культуры, которые вопреки строгому начальнику решили организовать весёлый новогодний праздник, с Людмилой Гурченко в главной роли вышел на большие экраны 29 декабря 1956 года. Картина стала лидером советского проката — его посмотрели 48,6 миллионов зрителей, по данным портала Кино-Театр.Ру. Но не обошлось в комедии без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел картину и нашел фрагменты с несостыковками.

Интересные факты о комедии

Музыкальная комедия «Карнавальная ночь» по сценарию Бориса Ласкина и Владимира Полякова — первый собственный фильм Эльдара Рязанова. До этого режиссёр работал только в соавторстве и снимал, в основном, документальные ленты. Первой своей работой Рязанов видел серьезную драму, а не шутливую комедию. Но тогдашний директор «Мосфильма» Иван Пырьев настоял, чтобы режиссёр взялся именно за «Карнавальную ночь». И не прогадал — эта и будущие комедии Рязанова стали знаковыми в советском пространстве.

Съёмки «Карнавальной ночи» — начались летом 1956 года: они проходили в павильонах «Мосфильма» и Центральном театре Советской армии. Перед Рязановым стояла непростая задача — снять музыкальную комедию не хуже, чем в Голливуде, при этом в стиле лёгкой сатиры. По сюжету коллектив дома культуры во главе с активисткой Леной Крыловой готовит веселый праздничный концерт к Новому году. Но временный директор Серафим Огурцов — бюрократ и зануда, решает переделать всё на свой лад и сделать из праздника партсобрание. В итоге работникам все-таки удаётся «нейтрализовать» Огурцова и спасти вечер.

На роль господина Огурцова приглашали Петра Константинова, Анатолия Папанова и других актёров. Но в итоге, по настоянию Ивана Пырьева, на роль утвердили уже известного на тот момент Игоря Ильинского, который играл похожего персонажа — бюрократа Бывалова в фильме 1938 года «Волга-Волга». Чтобы выбрать артистичную и непосредственную Лену Крылову съёмочная группа отсмотрела множество артисток. Среди них была и студентка третьего курса ВГИКа Людмила Гурченко. Интересно, что её утвердили только со второго раза: при первых пробах она сильно гримасничала, что очень не понравилось директору «Мосфильма». Зато после выхода комедии на экраны, Гурченко тут же стала знаменитой. А её «Песенка о хорошем настроении» и «Пять минут» исполнялись практически в каждом доме.

Сам фильм, вопреки ожиданиям создателей, также имел огромный успех. Карина стала лидером советского проката, по данным портала Кино-Театр.Ру. Комедию посмотрели 48,6 миллионов человек. Также лента получила награду как лучшая комедия на Всесоюзном фестивале кино в Москве в 1958 году, а актёр Игорь Ильинский и звукооператор Виктор Зорин получили премии за лучшие актёрскую и звукооператорскую работы.

Киноляпы в картине

Маска на столе

Самое начало фильма. Назначенный временным директором товарищ Огурцов собирает собрание в своём кабинете, чтобы обсудить празднование Нового года. В одном кадре маска лежит на столе. Она развернута от секретарши Тоси в противоположную сторону. Но в следующем — уже смотрит с ней в одну сторону.

Стаканы в столовой

После просмотра концертных номеров Огурцов ужинает в столовой. Герой ест сметану из стакана — видно, что в стакане её ещё достаточно много. В это время Огурцову также приносят напиток. Камера переводится всего на несколько секунд вверх, а когда возвращается, оба стакана пустые. Когда герой успел так быстро всё съесть?

Изменение фона

Товарищ Огурцов уходит домой и застаёт в холле двух сотрудников, которым предлагает выступить на новогоднем вечере. Когда камера показывает их крупным планом, на заднем фоне виден украшенный шариками коридор. Но уже через несколько секунд, на среднем плане, сзади стоят шкафы.

Появляющийся поход

Начинается новогодний концерт. Зрителям показывают сцену и зрительный зал, полностью заполненный людьми за столиками. Но в конце вечера посередине зала появляется широкий проход, по которому идут артисты-чечёточники.

Смена музыкантов

Героиня Людмилы Гурченко поёт песню «Пять минут». На общем плане видно, что в первом ряду рядом с часами на сцене стоят музыканты со скрипками. При съёмке крупным планом на их месте уже другие музыканты, с трубами, которые ранее стояли во втором ряду.

Листы доклада

Огурцов перед выходом на сцену достаёт из пиджака доклад, который написан на нескольких листах. Фокусник задерживает его, чтобы незаметно вытащить доклад. Но после трюка, в руках фокусника не несколько листов, а всего один. Куда подевались остальные?

Лента в кармане Огурцова

Товарищ Огурцов выходит на сцену, чтобы прочитать свой доклад. Но вместо доклада он достаёт из пиджака разные предметы. Например, из нагрудного кармана — длинную ленточку: видно, что герой полностью её достал и держит в руках. Но при смене кадра кусок ленты снова торчит у него из кармана.

Смещающиеся листья

Когда заведующая библиотекой Аделаида Ромашкина начинает петь романс на сцене, нарисованные на фоне листья заканчиваются у основания рояля. При смене кадра, когда рояль показывают крупным планом, листья уже находятся на его середине.

