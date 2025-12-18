«Джей Келли»: грустная комедия с Джорджем Клуни о стареющей голливудской звезде

На стриминге Netflix вышла новая комедия режиссёра Ноа Баумбака «Джей Келли». Это история о немолодом голливудском актёре, который едет в Италию на небольшой кинофестиваль, чтобы получать почётную награду. Во время поездки актёр пересматривает отношения с близкими и подумывает о завершении карьеры. Премьера фильма состоялась на Венецианском фестивале в этом году, а главные роли исполнили Джордж Клуни и Адам Сэндлер. Автор «Рамблера» рассказывает почему не самое оригинальное кино смотрится легко и оставляет приятное послевкусие.

Седовласая голливудская суперзвезда Джей Келли (Джордж Клуни) не может спокойно передвигаться по городу — везде узнают и просят автограф. За актёром повсюду следуют верный менеджер Рон (Адам Сэндлер), пиарщица Лиз (Лора Дёрн), телохранитель Сильвано (Джованни Дзекирейя) и парикмахерша Кэнди (Эмили Мортимер).

Неприятным сюрпризом для Джея становится новость о смерти режиссёра Питера (Джим Бродбент), с фильма которого началась его карьера. На похоронах звезда сталкивается со старым другом Тимоти (Билли Крудап), который много лет назад мечтал о славе, но все лавры достались приятелю. Встреча начинается с обмена приятными словами, а заканчивается мордобоем. Младшая дочь Джея Дэйзи (Грейс Эдвардс) вместе с друзьями перед первым годом в университете отправляется в путешествие по Европе. Со старшей Джессикой (Райли Кио) актёр и вовсе не общается. Дочь обижена, что всё детство отца не было рядом, а теперь обсуждает накопившиеся проблемы с психотерапевтом.

На днях у Келли должны начаться съёмки следующего фильма, но актёр оказывается в эмоциональной яме и вообще не уверен, что хочет продолжать карьеру. Джей внезапно для Рона хочет поехать в Италию, чтобы провести время с Дэйзи, а заодно получить почётную награду за вклад в кинематограф на небольшом фестивале в Тоскане. Вся свита увязывается за актёром. В дороге голливудская звезда вспоминает первую любовь, дебютные съёмки и милые эпизоды с дочерями. Ушедшее время не вернуть, а ничего, кроме кино, в жизни Джея не было.

Постановщик Ноа Баумбак прославился ещё в 2000-е душевными разговорными драмеди «Кальмар и кит» и «Марго на свадьбе». Чёрно-белая «Милая Фрэнсис» с Гретой Гервиг в главной роли сделала режиссёра одним из главных современных независимых авторов Америки. В последние годы Баумбак регулярно сотрудничает с Netflix, оставаясь верным любимым темам и стилю, а заодно приглашая на главные роли больших звёзд. Пожалуй, по количеству известных актёров в касте Баумбак уступает только Уэсу Андерсону.

Предыдущий фильм американца «Белый шум» открывал Венецианский фестиваль, но был прохладно встречен зрителями и критиками. «Джей Келли» был показан в основном конкурсе престижного киносмотра на острове Лидо, но остался без наград. Сценарий Баумбак написал не с постоянным соавтором и женой Гретой Гервиг, а с актрисой Эмили Мортимер. «Джей Келли» удостоился двух номинаций на «Золотой глобус» и вошёл в десятку лучших фильмов года по версии Американского киноинститута.

Кинематографисты никогда не перестанут снимать кино о себе и магии искусства. Только за последние годы на экраны вышли «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Вавилон» Дэмьена Шазелла и «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. Но каждый из авторов находит неповторимую интонацию, свои болевые точки. Баумбак ставит в центр повествования не режиссёра, а актёра, но автора явно мучают те же вопросы, что и главного героя. Автор показывает плюсы и минусы «фабрики грёз».

Сюжетно «Джей Келли» во многом повторяет фильм 1957 года «Земляничная поляна» режиссёра Ингмара Бергмана. У шведского классика пожилой профессор Исаак Борг едет из небольшого городка в Стокгольм за почётной наградой и в дороге проваливается в воспоминания. Только если Бергман погружал зрителей в сюрреалистическую действительность и показывал сны главного героя, Баумбак снимает очень понятное сентиментальное кино. Мы видим, как уже немолодой Джей Келли оказывается в разных эпизодах из прошлого и наблюдает за событиями со стороны с лёгкой улыбкой на лице.

Смерть знакомого режиссёра и случайная встреча со старым другом заставляют Джея задуматься о вечном и подвести промежуточные итоги жизни. В карьерном плане голливудской звезде не на что жаловаться, но за пределами съёмочной площадки у Келли не всё так гладко. Режиссёр не акцентирует внимания на романтических отношениях, но с матерью дочерей актёр давно расстался, рядом возлюбленной нет. Младшая дочь вот-вот отдалится, старшая и так не разговаривает. Настоящих друзей у Джея тоже не наблюдается.

У актёра нет никого ближе менеджера Рона, но помощник и хороший приятель получает 15 % от дохода звезды. Дружба ли это? Джей то и дело прокручивает события прошлого и пытается решить для себя, стоил ли кинематограф всех жертв, в том числе минут, проведённых вдали от дома и детей. Келли не молодеет, а потому всё больше ценит время, начинает думать о смерти и оказывается в экзистенциальном кризисе. Добравшись до кинематографического олимпа, Джей вдруг ощутил душевную пустоту. Вокруг звезды всегда вьются десятки незнакомых людей и нанятых работников, но Келли всё равно чувствует себя одиноко. Даже на церемонию вручения награды в Италии звать некого.

Джея трудно назвать отрицательным героем. Да, актёр выбрал карьеру, а не дом, но Баумбак находит звезде оправдание. Ведь Голливуд — высококонкурентная среда. Либо ты отдаёшь себя всего без остатка, либо остаёшься на вторых ролях. Заодно режиссёр признаётся в любви к кинематографу — фильм открывается сценой на съёмочной площадке картины, в которой снимается Келли. Полумрак, свет софитов, десятки напряжённо трудящихся людей, а в центре всеобщего внимания исполнитель главной роли. Джея легко понять, это действительно магия, под обаяние которой трудно не попасть.

Если приглядеться, то очевидно, что главный герой настолько привык к жизни в кинематографе и примерке на себя разных образов, что уже боится быть собой. Экранная реальность заменила Джею обычный мир. Не стоит уравнивать героя и Джорджа Клуни, хотя инициалы у персонажа и играющего его актёра одинаковые. Да и в целом исполнитель главной роли — легенда Голливуда. В одной из сцен Келли смотрит нарезку с кадрами из фильмов Клуни: от «Одиннадцати друзей Оушена» до «Мне бы в небо». Трудно не прослезиться, глядя на фильмографию звезды, но между героем и исполнителем роли существенная разница. Клуни — режиссёр, политический и экоактивист, который склонен к рефлексии. Келли всю жизнь гнался за новыми ролями и славой и словно бы впервые остановился и набрался смелости оглянуться назад.

Пара трагедий, старость, одиночество и почётный приз настраивают на ностальгически-печальный лад. В фильме Баумбака не стоит искать радикально новых идей, это неглупое, но и не самое оригинальное кино о престарелом актёре в экзистенциальном кризисе. Но благодаря остроумным диалогам и отличным исполнителям второго плана «Джей Келли» смотрится легко и весело. Баумбак словно бы успокаивает себя и коллег по цеху — всё не зря, пока зрители твоего фильма смеются и плачут.

