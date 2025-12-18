Новые «Ёлки» и итальянская опера: куда сходить в Москве 20–21 декабря

Двенадцатая часть весёлой российской комедии «Ёлки» с Дмитрием Нагиевым и Рузилем Минекаевым, фэнтезийный боевик «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер, гала-концерт Итальянской оперы в «Зарядье» и концерт группы «Маша и Медведи». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Что посмотреть

Семейная комедия «Ёлки 12»

По уже сложившейся традиции перед Новым годом в прокат выходит очередная часть весёлой семейной комедии «Ёлки» — «Ёлки 12». Начиналась франшиза, действие которой разворачивается сразу в нескольких городах России, в 2010 году. За это время в ней снялись сотни популярных артистов — от Ивана Урганта и Сергея Светлакова до Фёдора Добронравова и Филиппа Киркорова.

В новом фильме девятилетний Ваня узнаёт о разводе родителей и отправляется из Кирова в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза помирить маму и папу. Разные проблемы в канун Нового года настигают и героев из других городов. Но, как обычно, всё заканчивается хорошо.

В «Ёлках 12» снялись Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Борис Дергачев, Ольга Картункова, Юлия Топольницкая и другие.

Фэнтезийный боевик «Поймать монстра»

Ещё одна новинка этой недели — американский фэнтезийный боевик «Поймать монстра». Режиссёром картины выступил Брайан Фуллер, а в главных ролях снялись Мадс Миккельсен и Сигурни Уивер. По сюжету десятилетняя девочка Аврора обращается к своему таинственному соседу (Мадс Миккельсен), чтобы он убил монстра, поглотившего её родителей. Мужчина не верит в монстра и подозревает, что семью Авроры могли убить киллеры, охотившиеся за ним самим. В процессе расследования раскрываются неожиданные обстоятельства, а порой становится непонятно, кто же в итоге виноват в смерти мамы и папы Авроры — реальные люди или ужасный монстр?

Спектакль «БЕСприданница» в Театре имени Моссовета

20 декабря в Театре имени Моссовета состоится спектакль по трагической пьесе Александра Островского «Бесприданница». В центре сюжета — юная девушка Лариса Огудалова, которая влюбляется в богатого судовладельца Сергея Паратова. Когда возлюбленный покидает её, она вынуждена выйти замуж за нелюбимого Карандышева, который в итоге из-за ревности убивает невесту.

Режиссёром спектакля выступает Евгений Марчелли: маэстро сумел изучить психологию каждого их героев и придал пьесе новое современное звучание. На сцене раскрываются характеры и главные трагедии персонажей, заставляя зрителей задуматься о собственной жизни. Роли исполняют Анастасия Белова, Елена Валюшкина, Дмитрий Щербина, Станислав Бондаренко и другие.

Что послушать

Концерт «Новый год в музыкальных столицах» в Московской консерватории

21 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится большой праздничный концерт симфонического оркестра Радио «Орфей» под руководством дирижёра, заслуженного артиста России Сергея Кондрашева. Зрители услышат классические произведения великих композиторов в исполнении профессиональных музыкантов — коллектив существует уже более 25 лет.

В программе прозвучат произведения Петра Чайковского: сюита из балета «Щелкунчик», танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро», вальс из балета «Спящая красавица». Зрители услышат вальс «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса, «Славянский танец № 2, ми минор» Антонина Дворжака, «Венгерский танец № 5» Иоганнеса Брамса, половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина и произведения других композиторов.

Гала-концерт итальянской оперы в «Зарядье»

21 декабря в большом зале концертного холла «Зарядье» пройдёт финал Международного конкурса исполнителей итальянской оперы Competizione dellʼOpera. Это один из старейших и престижных конкурсов, который проводится в Европе с 1996 года. В оперном искусстве на глазах у зрителей в этот день будут соревноваться молодые оперные исполнители со всего мира. Они исполнят известные композиции и неожиданные произведения.

Также перед гостями выступит Московский государственный симфонический оркестр под руководством художественного руководителя, заслуженного артиста России Ивана Рудина. Музыканты будут сопровождать выступления молодых талантов, а также исполнят индивидуальную программу. Подробности организаторы пока не раскрывают.

Концерт группы «Маша и Медведи»

20 декабря в ресторан-баре LIFE PUB состоится концерт легендарной рок-группы «Маша и Медведи». Коллектив был основан в 1997 году Марией Макаровой, которая вот уже почти тридцать лет является бессменной вокалисткой. Она же — автор музыки и слов практически всех произведений. Первый альбом «Солнцеклёш» был выпущен в 1998 году и принёс группе широкую известность: коллектив стал «Открытием 1998 года» на фестивале Maxidrom, а песня «Любочка» зазвучала изо всех окон. Последний студийный альбом «Музыка» был выпущен в 2025 году.

На концерте зрители услышат песни из нового альбома, а также легендарные хиты «Любочка», «Без тебя», «Земля», «Рейкьявик» и многие другие.

Где погулять

Экскурсия «Кто строил Москву?»

20 декабря состоится пешеходная экскурсия для тех, кто хочет побольше узнать о столичной архитектуре и людях, которые её возводили, — «Кто строил Москву?». Экскурсовод Евгений Богданов проведёт участников от Площади Революции до Китай-города, заходя по пути в многочисленные переулки. Он расскажет, почему московские улицы носят такие названия, как Грузинская, Ордынка, Армянский переулок, Крымский Вал, Маросейка, Шведский тупик и многие другие.

Слушатели узнают, как строились внешнеполитические связи средневековой Москвы, какой вклад внесли разные народы в развитие города, где находились первые посольские дворы и куда москвичи раньше ходили отдыхать. А ещё — почему Чистые пруды когда-то называли Погаными и какой дом можно с полным правом назвать Домом дружбы народов.

