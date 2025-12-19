Парк аттракционов и приключения в горах: что известно о фильме «Чебурашка 2»

1 января 2026 года в широкий прокат выходит семейная комедия «Чебурашка 2». Это продолжение приключений культового персонажа из советских мультфильмов и его друзей. «Рамблер» собрал всё, что известно об этой ленте.

© Yellow, Black and White, START, телеканал «Россия»

О чём был первый фильм «Чебурашка»

Первый фильм о приключениях Чебурашки вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года. В основу семейной комедии легли произведения писателя Эдуарда Успенского и мультфильмы Романа Качанова.

По сюжету пушистый зверёк с огромными ушами Чебурашка (его озвучила Ольга Кузьмина) обитает в Испании и любит лакомиться апельсинами. Однажды сильный вихрь переносит его в небольшой российский приморский городок, прямо в дом хмурого и ворчливого садовника местного дендрария Гены (Сергей Гармаш). Мужчина сначала пытается избавиться от незваного гостя, но затем решает оставить его себе.

© Yellow, Black and White, START, телеканал «Россия»

Благодаря Чебурашке садовнику удаётся наладить отношения с дочерью, владелицей небольшой шоколадной лавки Таней (Полина Максимова) и сблизиться с пятилетним внуком Гришей (Илья Кондратенко). Удивительного зверька хочет получить капризная и избалованная девочка Соня (Ева Смирнова) — внучка властной и самоуверенной владелицы шоколадной фабрики «Радость моя» Риммы (Елена Яковлева).

Помощник Риммы Ларион (Дмитрий Лысенков) накануне ежегодного фестиваля шоколада крадёт из лавки Тани книгу рецептов. Чтобы помочь дочери выиграть на фестивале, Гена соглашается обменять Чебурашку на книгу, но затем жалеет о своём решении. Садовнику и его друзьям удаётся вернуть зверька, а Римма приносит Гене и Чебурашке свои извинения.

«Чебурашка» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории российского кинопроката. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, картина заработала 6,78 миллиарда рублей. Посмотреть первую часть можно в онлайн-кинотеатрах.

© Yellow, Black and White, START, телеканал «Россия»

Каков сюжет «Чебурашки 2»

С момента знакомства Чебурашки и Гены прошёл год. Зверёк взрослеет, и у него начинают появляться разногласия со своим взрослым другом. Порой Гена пытается воспитывать маленького приятеля, но его методы далеко не всегда устраивают ушастика. Чебурашка часто попадает в приключения, например умудряется испортить день рождения Сони. Из-за выходок пушистого проказника в садовнике время от времени просыпается крокодил: в трейлере картины показывают, как герой Сергея Гармаша превращается в рептилию. К разногласиям друзей добавляется ещё одна проблема: помощник Риммы Ларион намерен построить на месте дома Гены парк аттракционов.

После очередного конфликта с Геной Чебурашка в компании Сони и Гриши убегает в горы. Приятелям предстоит пережить немало захватывающих и опасных приключений: например, сплавиться по бурной горной реке и встретиться с охотником. А взрослым придётся забыть о разногласиях и объединиться, чтобы вернуть детей домой.

© Yellow, Black and White, START, телеканал «Россия»

В интервью «Кинопоиску» в марте 2025 года один из сценаристов сиквела Виталий Шляппо рассказывал, что в продолжении речь также пойдёт о том, как проходила молодость Гены. Например, как этот герой познакомился со своей женой Любой и как появился дом Гены в дендрарии. Кроме того, зрители узнают предысторию Чебурашки: откуда он взялся и что делал до событий первой части.

По словам Шляппо, в фильме появятся новые персонажи. Какие именно, сценарист раскрывать не стал.

Кто работал над «Чебурашкой 2»

Режиссёром сиквела стал постановщик первой части Дмитрий Дьяченко. В пресс-материалах к продолжению (есть в распоряжении «Рамблера») он отметил, что «в новой части Чебурашку и Гену ждут увлекательные, но при этом опасные приключения, которые испытают их дружбу на прочность». Сценарий «Чебурашки 2» написали Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов, которые также работали над первой частью.

Чебурашку в продолжении по-прежнему озвучивает Ольга Кузьмина. «Во второй части мы видим Чебурашку повзрослевшим — он проходит свой подростковый этап, спорит со взрослыми, отстаивает себя. Его отношения с Геной становятся похожи на отношения родителей и детей в пубертате: много протестов, конфликтов, но и роста», — рассказывает Кузьмина, чьи слова приводятся в пресс-материалах фильма.

© Yellow, Black and White, START, телеканал «Россия»

Сергей Гармаш вернулся к роли Гены. По мнению актёра, чьи слова приводятся в пресс-материалах картины, самым большим достоинством сиквела стало качественное развитие отношений Чебурашки и Гены.

«Они очень похожи на взаимодействия взрослого и подрастающего ребёнка: ушастик взрослеет, меняется, шалит. Он выдумщик и любит всевозможные приключения, а для взрослого это непросто: это отвлекает, иногда даже выводит из себя», — поясняет артист.

Роль Гены в молодости снова досталась Артёму Быстрову.

«Благодаря флешбэкам зритель лучше и глубже узнает Гену, поймёт, что он испытывал в те или иные моменты жизни, как он стал тем, каким мы его увидели в первом фильме», — отмечает актёр в пресс-материалах к сиквелу.

Вредную и властную Римму опять сыграет Елена Яковлева. В пресс-материалах к фильму она рассказала, что во второй части все любимые персонажи раскроются перед зрителем ещё больше.

«И мне кажется, что на фоне сказки человеческие отношения и чувства смотрятся по-особенному. Это ведь самое трудное: создавать сказку, но в то же время сохранить в ней жизнь такой, как она есть», — отметила актриса.

© Yellow, Black and White, START, телеканал «Россия»

Внучку Риммы Соню вновь играет Ева Смирнова, а внука Гены Гришу — Илья Кондратенко. Фёдор Добронравов вернулся к роли Валеры — друга Гены. Также зрители увидят Полину Максимову в роли Тани и Дмитрия Лысенкова в образе Лариона. Дистрибьютором картины стала компания «Централ Партнершип».

Как проходили съёмки «Чебурашки 2»

Впервые о планах создателей снять сиквел рассказал Сергей Гармаш в апреле 2023 года. Режиссёр первой части Дмитрий Дьяченко в тот же день опроверг его слова. Но в сентябре 2023 года стало известно, что продолжение официально запущено в производство.

Съёмки картины стартовали в начале июня 2024 года. Часть сцен снималась в Москве, после чего команда отправилась в Сочи. В сиквеле появятся уже знакомые зрителям места: парк «Дендрарий» и санаторий «Орджоникидзе», где живет и работает Гена. Среди новых локаций — каньон Псахо, горы и леса Красной Поляны, музей Николая Островского, парк «Ривьера», Сад российско-японской дружбы и парк имени Фрунзе в Хосте.

© Yellow, Black and White, START, телеканал «Россия»

В пресс-материалах к сиквелу актриса Ева Смирнова поделилась, что самым сложным оказались съёмки в горах Сочи.

«У моей героини в этих сценах высокая подошва, из-за которой было трудно лазать по камням. Ещё в фильме будет сцена, которую мы снимали два дня: мы падаем в горную реку в гнезде из веток. Конечно, с небольшой высоты, но в кадре будет казаться, что с большой», — рассказала юная артистка.

Когда «Чебурашка 2» выйдет в кинотеатрах и как посмотреть его раньше всех

В широком прокате фильм появится 1 января 2026 года. А 28 декабря 2025 года в рамках совместного проекта Сбера и «Афиши» «Изумрудная коллекция» в 15 российских городах пройдут эксклюзивные предпремьерные показы «Чебурашки 2». Чтобы попасть на них, нужно оформить билет в разделе «Изумрудная коллекция» на сайте «Афиши» и оплатить заказ исключительно бонусами Спасибо.

Предпоказы пройдут в сетях «Каро» (Москва), «Синема Парк» (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Воронеж, Краснодар, Тюмень, Красноярск, Пермь, Новосибирск, Сургут) и «Киномакс» (Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток), указано на сайте «Афиши».

Будет ли третья часть «Чебурашки»

© Yellow, Black and White, START, телеканал «Россия»

В конце февраля 2024 года в Telegram-канале «Новости кинопроизводства» появилась информация, что у «Чебурашки» будет ещё и третья часть. Месяц спустя Сергей Гармаш в беседе с ТАСС пояснил, что вторую и третью части будут снимать одновременно. В июне 2025 года в интервью ТАСС артист рассказал, что съёмки обеих частей завершены.

По данным «Российской газеты», «Чебурашка 3» выйдет в прокат 1 января 2027 года. Об этом стало известно в ходе презентации компании-прокатчика «Централ Партнёршип», состоявшейся 12 декабря текущего года.

