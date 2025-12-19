Мультфильм Бронзита в шорт-листе «Оскара» и рекорд Третьяковки — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.

© Константин Бронзит

Мультфильм петербургского аниматора вошёл в шорт-лист «Оскара»

Короткометражный мультфильм режиссёра Константина Бронзита «Три сестры» (The Three Sisters) вошёл в шорт-лист премии «Оскар». Об этом сообщается на официальном сайте Американской киноакадемии, вручающей эту награду.

В титрах мультфильма в качестве режиссёра указан выдуманный человек Тимур Когнов. В интервью «Радио РБК» Бронзит пояснил, что таким образом хотел провести «социальный эксперимент»: выяснить, обратят ли на его работу внимание только за счёт её качества, а не из-за имени постановщика. Он добавил, что на «Оскар» мультфильм был подан от его настоящего имени, но «весь сложнейший двухлетний фестивальный путь» режиссёру пришлось пройти под псевдонимом.

В основу сюжета «Трёх сестёр» легла черногорская легенда о трёх сестрах. Героини мультфильма, немолодые сёстры, живут в разных домах на отдалённом острове. Однажды им приходится сдать один из домов моряку. Сёстры начинают бороться за внимание гостя, а сам он полностью меняет порядок жизни на острове.

Всего в шорт-лист премии в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» вошло 15 картин. Из них на «Оскар» будет номинировано пять. Номинантов объявят 22 января 2026 года.

Константин Бронзит — петербургский мультипликатор, художественный руководитель анимационной студии «Мельница». В числе его полнометражных мультфильмов — «Алёша Попович и Тугарин Змей» (2004) и «Три богатыря и Наследница престола» (2018).

Ранее на «Оскар» были номинированы две короткометражные анимационные работы Бронзита: «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

Названо количество посетителей Третьяковской галереи за 2025 год

© Владимир Астапкович/РИА Новости

В 2025 году Государственную Третьяковскую галерею посетили свыше трёх миллионов зрителей. Об этом в интервью информационному агентству ТАСС сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева. По её словам, этот показатель стал рекордным за прошедшие 11 лет.

За 11 месяцев текущего года галерея приняла около 3,3 миллиона посетителей, уточнила Проничева. Она добавила, что, по её мнению, до конца 2025-го эта цифра вырастет до 3,5 миллиона человек. Около 1,5 миллиона — посетители постоянных экспозиций галереи. «Это тоже один из самых высоких показателей по посещаемости постоянных экспозиций не только российских, но и мировых музеев», — отметила Елена Проничева. Около 30% от общего количества гостей галереи — молодая аудитория до 25 лет, рассказала генеральный директор Третьяковской галереи.

В уходящем году Третьяковская галерея открыла 52 выставочных проекта, в том числе выставку Бориса Кустодиева, которая прошла в Инженерном корпусе, и выставку Карла Брюллова, работающую в здании на Крымском Валу до 18 января 2026 года. По словам Проничевой, посещаемость последней приближается к отметке 450 тысяч человек.

По оценкам генерального директора Третьяковской галереи, выставка работ Брюллова может побить по посещаемости рекорд экспозиции Ильи Репина, собравшей в 2019 году 600 тысяч зрителей.

По фильму «На гребне волны» снимут телесериал

© Tapestry Films

По мотивам культового фильма 1990-х «На гребне волны» Кэтрин Бигелоу будет выпущен телесериал. Об этом сообщило американское отраслевое издание Deadline. Над телеадаптацией для канала AMC будет работать Дэвид Колстейн, известный по сериалу Amazon Prime Video «Бабочка». Колстейн написал сценарий будущего шоу и выступит одним из исполнительных продюсеров проекта.

Действие сериала будет происходить спустя 35 лет после событий фильма. Речь пойдёт о банде грабителей, связанных с группировкой «Бывшие президенты». В оригинальной картине, вышедшей в 1991 году, «Бывшими президентами» называлась группа калифорнийских сёрферов, которая грабила банки в масках американских экс-президентов. Предводителя банды в картине Бигелоу сыграл Патрик Суэйзи, а роль внедрённого в группировку агента ФБР Джонни Юты — Киану Ривз.

«На гребне волны» пользовался кассовым успехом: по данным крупнейшей в мире базы киноданных Internet Movie Database, при бюджете в 24 миллиона долларов он собрал в мировом прокате свыше 83 миллионов долларов. В 2015 году вышел ремейк картины, снятый режиссёром Эриксоном Кором. В новой версии сыграли Эдгар Рамирес, Тереза Палмер и Рей Уинстон.

Актёрский состав и дата выхода будущего телесериала пока неизвестны.

Объявлены лауреаты премии «Звезда театрала»

© Григорий Сысоев/РИА Новости

15 декабря в московском Театре имени Вахтангова прошла церемония вручения зрительской премии «Звезда театрала — 2025». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Награды вручали в 20 номинациях.

Лучшим спектаклем сезона в номинации «Лучший спектакль. Большая форма» стал «Солнце Ландау» Анатолия Шульева в Театре Вахтангова. В категории «Лучший спектакль. Малая форма» награду получила постановка «Обломов» Андрея Прикотенко в Александринском театре. Роман Габриа был признан лучшим режиссёром сезона: зрители отметили его спектакль «Театральный роман», поставленный в Театре Ленсовета.

Приз за лучшую женскую роль достался Лидии Вележевой, сыгравшей провинциальную актрису Кручинину в спектакле Малого театра «Без вины виноватые». Павел Попов получил награду за лучшую мужскую роль — актёр воплотил образ физика, нобелевского лауреата Льва Ландау в постановке «Солнце Ландау».

Лучшим музыкальным спектаклем сезона был признан проект звукозаписывающего лейбла Navigator Records «Вертинский», поставленный Ниной Чусовой. «Багдадский вор и чёрная магия» Егора Перегудова в Театре Маяковского стал победителем в категории «Лучший детский спектакль».

Премия «Звезда театрала» была основана в 2008 году. Это единственная российская награда в сфере театрального искусства, обладающая статусом независимой премии зрительских симпатий. Её лауреаты определяются путем онлайн-голосования. По данным ТАСС, в этом году в голосовании приняло участие рекордное количество зрителей — 187 173 человека.

Москва стала самым популярным направлением внутреннего туризма

© Roman Naumov/globallookpress.com

В 2025 году российская столица стала самым популярным направлением внутреннего туризма. Такие данные озвучил во время пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, передаёт информационное агентство «Интерфакс». На Москву пришлось 19,3% от общего внутреннего турпотока, привёл цифры Уманский.

Вторым по популярности направлением стал Краснодарский край (18,5%), третьим — Санкт-Петербург (14,1%), отметил президент РСТ. В целом в уходящем году три этих направления приняли на себя 51% туристического потока, рассказал Уманский.

По его словам, также в список самых востребованных внутренними путешественниками направлений вошли Московская область, Крым, Татарстан, Ставропольский край, Свердловская, Калининградская и Нижегородская области. Количество поездок по стране среди организованных туристов в 2025 году увеличилось почти на 6% и достигло 97 миллионов, отметил Илья Уманский.

