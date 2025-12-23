«Солёная тропа»: стоит ли смотреть фильм о пенсионерах, которые остались без дома

Драму «Солёная тропа» сняла режиссёр Марианна Эллиот. Главные роли в картине о супружеской паре, которая в 50 лет осталась без крова, исполнили Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс. Автор «Рамблера» рассказывает, почему этот фильм заслуживает внимания.

© BBC Film

В центре повествования — мужчина и женщина, которые вели собственное дело, но обанкротились, лишились всего своего имущества и стали бездомными. Это не только фильм-путешествие, но и портрет семейной пары на обочине социальной нормы.

Главные герои — Рэйнор и Мот Винн, супруги. Обоим за 50, их дети выросли и живут своей жизнью. Из-за судебных тяжб с некогда другом они лишаются своего имущества, в том числе дома, когда-то построенного собственными руками. Суд даёт им пять дней, чтобы освободить помещение и распрощаться с местом, где выросли их дети.

Трансформация британских фермеров в бомжей усугубляется и медицинскими проблемами Мота. У него обнаруживают тремор рук — один из первых признаков редкого неврологического заболевания. Лечения нет, есть лишь «рекомендации» врача — избегать крутых лестниц и лучше спать. Доктор считает, что заболевание прогрессирует медленно, поэтому в запасе у мужчины ещё пять-шесть лет.

© BBC Film

Поначалу кажется, что супруги вот-вот разругаются, а то и вовсе разведутся. Но вместо того, чтобы наблюдать на экране банальную ссору отчаянных мужчины и женщины, зритель отправляется вместе с ними в поход, о котором оба давно мечтали. Казалось бы, поступок, граничащий с безумием. Разве не нужно бороться за родной дом? Разве не требуется уделить внимание своему здоровью? «Нет», — незримо отвечают своими действиями Рэйнор и Мот.

Водрузив на спины тяжёлые рюкзаки с одеждой, палаткой и провизией, супруги отправляются по Солёной тропе — специальному маршруту вдоль побережья в Англии, одному из самых известных в стране. Он охватывает более 1000 километров скалистых утёсов, живописных пейзажей и песчаных пляжей. Периодически им встречаются попутчики, которые помогают героям. А иногда и те, кто обходит их стороной или подозрительно косится на странную парочку, живущую в палатке и мечтающую о горячем душе.

© BBC Film

В основе сценария «Солёной тропы» — одноимённые мемуары английской писательницы и путешественницы Рэйнор Уинн, опубликованные в 2018 году. Собственно, Рэйнор и является прототипом одного из героев фильма. Книгу Уинн в сценарий превратила Ребекка Ленкевич. Среди её ранних работ — сериал «Голос перемен» Стива Маккуина и мини-сериал «Водоворот», одним из режиссёров которого выступил Дэмьен Шазелл.

Марианна Эллиот до того, как заняла кресло режиссёра, работала в разных театрах Великобритании. «Солёная тропа» — её большой полнометражный дебют. Режиссура в картине крайне минималистична. Кажется, что главным героям вообще не требуется разведение мизансцен, они будто предоставлены сами себе. Режиссёр в фильме довольно-таки отстраняется от супружеской пары, занимая скорее наблюдательную позицию.

© BBC Film

Вероятно, аналогичные задачи решает и камера оператора Элен Лувар (снимала «Химеру» Аличе Рорвахер) — ничего лишнего, только фиксация деталей. Вот герои подглядывают за обедом мужчины и женщины в кафе. У Рэйнор и Мота нет денег, поэтому единственное, что им остаётся, сдерживать голод и урчание желудка. Вот они плескаются в бескрайнем море, на минутку позволив себе насладиться природой. Может, и голод уйдёт, если на что-нибудь отвлечься?

При внешней красоте, происходящей в фильме, не удаётся прикоснуться к внутреннему миру главных героев. Зритель ничего не узнает ни об их прошлом, ни об их отношениях с детьми, покинувшими родительский дом. Судя по всему, Марианна Эллиот решила отсечь подобные элементы персональной идентичности и сосредоточиться исключительно на состоянии «здесь и сейчас». Сфокусироваться на усталости супружеской пары, на прогрессирующем заболевании мужчины, на их редких улыбках, на процессе засыпания в одном спальнике посреди пустынного побережья.

© BBC Film

Актёрский дуэт — большая удача «Солёной тропы». Наблюдать за работами Джиллиан Андерсон и Джейсона Айзекса на экране одно удовольствие. Пока Андерсон копается в персональной рефлексии и страхе за их совместное будущее, Айзекс, несмотря на болезненное состояние (актёр не даёт забыть, что его персонаж не здоров, ни на секунду), компенсирует уныние супруги эпизодическими всплесками эмоций. То мужчина начнёт шутить, то публично читать стихи, зарабатывая таким образом на корочку хлеба.

Трудно оценивать «Солёную тропу» как художественное высказывание. Это частая проблема экранизаций реальных историй. Они вроде бы должны вдохновлять, заряжать энергией и дарить оптимизм, но перенос истории воодушевляющего похода на большой экран не вызывает подобных чувств. Перед нами обыденная реальность со своими плюсами и минусами. Ещё один медитативный фильм о людях, которых отвергло общество, но они нашли силы сохранить достоинство и чувства друг к другу.

Это маленькая сказочная зарисовка, которая лишний раз напоминает: человек падает, чтобы научиться подниматься. Не факт, что кто-либо из зрителей забыл об этой избитой как мир истине. Фильм Марианны Элиот вдохновляет и воодушевляет на новые свершения, несмотря на жизненные обстоятельства. Никакого достигаторства и топорной морали — красота и достоинство внутри, надо только уметь заглянуть.

