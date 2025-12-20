Елизавете Боярской — 40. Вспоминаем её знаковые фильмы и роли

20 декабря известной российской актрисе театра и кино Елизавете Боярской исполняется 40 лет. Будучи дочерью легенды советского кино Михаила Боярского, в детстве она скептически относилась к актёрской профессии. Но после окончания школы всё-таки решила пойти по стопам отца и поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (сейчас — Российский государственный институт сценического искусства).

Сегодня на счету актрисы десятки работ в театрах, более 80 ролей в фильмах и сериалах. Важное место в её карьере занимают съёмки в исторических проектах. «Рамблер» вспоминает знаковые роли Елизаветы Боярской на экране.

«Первый после Бога»

Первой заметной работой Елизаветы Боярской в кино стала военная драма Василия Чигинского «Первый после Бога», которая вышла на экраны в 2005 году. События разворачиваются в 1944 году. В центре сюжета — реальная история капитана-подводника Александра Маринеско, который во время войны уничтожал корабли немецкого флота. Боярская в картине играет влюблённую в капитана девушку Таню.

«Первый после Бога» не получил широкого признания публики. Зато за роль Тани актриса была отмечена премией MTV Russia Movie Awards в номинации «Прорыв года».

«Ирония судьбы. Продолжение»

Широкую известность Елизавета Боярская получила после выхода в 2007 году фильма «Ирония судьбы. Продолжение» — сиквела знаменитой советской новогодней комедии. Режиссёром выступил Тимур Бекмамбетов. Актриса сыграла роль дочери Надежды Шевелевой и Ипполита — Нади. Пару ей составил Константин Хабенский, который воплотил образ сына Жени Лукашина Кости: по иронии судьбы он, как когда-то его отец, в новогоднюю ночь оказался в квартире Нади.

Как отмечал Бекмамбетов, чьи слова приводит Вокруг.тв, Боярская появилась в фильме случайно. Изначально на эту роль он планировал взять Миллу Йовович — по аналогии с классическим фильмом он хотел, чтобы Надю-младшую также играла иностранная актриса. Но уговорить голливудскую звезду режиссёр не смог.

Потом он случайно увидел кадры находившегося на тот момент в производстве фильма «Адмиралъ», где играли Константин Хабенский и Лиза Боярская, и по-новому открыл для себя Хабенского. «Он смотрелся с Лизой интереснее и необычнее. И я решил попробовать Боярскую», — говорил Бекмамбетов.

За роль Нади-младшей Елизавета была номинирована на премию «MTV-Россия» в категориях «Лучшая женская роль» и «Прорыв года».

«Адмиралъ»

Историческая драма «Адмиралъ» о знаковой фигуре Белого движения в период Гражданской войны 1918 года Александре Колчаке вышла на экраны в 2008 году. Боярская сыграла возлюбленную Колчака — поэтессу и художницу Анну Тимирёву. Образ самого адмирала воплотил Константин Хабенский. За эти роли исполнители получили премию «MTV-Россия» как лучшие актриса и актёр.

Как признавалась Боярская в интервью «Аргументам и фактам», когда она только прочитала сценарий, сразу поняла, что хочет играть в этом фильме: «Думала, если меня не утвердят на роль — просто сойду с ума». По её словам, за те два года, пока шли съёмки, она успела «по-настоящему, как женщина, полюбить Колчака». «Роль Анны Тимирёвой — главное, что произошло со мной за последнее время. Я по-другому стала относиться к слову “любовь”», — говорила тогда актриса.

«Пять невест»

В 2011 году на экраны вышла комедия Карена Оганесяна «Пять невест». Действия в фильме разворачиваются в мае 1945 года: летчик-герой Лёша приезжает с войны и должен найти для друзей невест. Боярская играет в фильме одну из невест — девушку Зою, которая принимает лётчика за немецкого шпиона и начинает «проверять его на прочность».

Партнёром артистки по съёмочной площадке стал Данила Козловский, с которым Боярская вместе училась в институте. В интервью «Московскому комсомольцу» Елизавета рассказывала, что на тот момент они уже играли вместе в спектаклях и очень хорошо знали друг друга. «Когда доверяешь другому как самому себе, достигаешь гораздо большего, нежели с тем, кого видишь впервые», — говорила она.

Героиня Боярской Зоя — девушка с твёрдым характером. В интервью «Российской газете» артистка отмечала: читая сценарий, она предполагала любую роль, кроме этой. К тому же в фильме актрисе пришлось самой водить грузовик: «Я была в ужасе, говорила: “Да вы что, сошли с ума? Как я на нём поеду?!” Но как поехала в первый день, так и проездила все съёмки. Потом лихачила вовсю». Романтическая комедия не завоевала никаких наград, зато раскрыла Боярскую в комедийном амплуа.

«Анна Каренина. История Вронского»

В 2017 году на экраны вышли фильм и мини-сериал «Анна Каренина. История Вронского» режиссёра Карена Шахназарова. Боярская снялась в этих проектах вместе со своим мужем Максимом Матвеевым, который сыграл роль Вронского.

В интервью порталу «Кино-Театр.Ру» актриса признавалась, что супруга утвердили на роль только после вторых проб — в первый раз у режиссёра и Матвеева не совпали взгляды на то, каким должен быть этот персонаж: «Хотя лично у меня никогда не было ни единого сомнения, что Вронским будет Максим. Всегда я рисовала в своем воображении его именно таким, во всем! Поэтому для меня выбор был очевиден».

В интервью порталу «Собака.ру» Матвеев говорил, что было эмоционально затратно почти девять месяцев изображать на площадке пару в неврастенических отношениях, поскольку в обычной жизни они с Лизой «тихие, неконфликтные люди». Боярская после «Карениной» не снималась в кино почти год. «Эта работа стала для меня настолько эмоционально выматывающей, … что под конец просто не было сил. Хотелось молчать и, главное, ничего не переживать», — говорила она в интервью «Кино-Театр.Ру».

За роль Карениной Елизавета получила кинопремию «Золотой орёл» в номинации «Лучшая актриса на телевидении».

«Седьмая симфония»

Среди других значимых в карьере артистки исторических проектов — сериал Александра Котта «Седьмая симфония», вышедший на экраны в 2021 году. В военной драме про музыкантов оркестра, которые готовятся к исполнению Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде, Боярская исполнила роль флейтистки Веры Преображенской.

Ещё будучи студенткой театрального института, Елизавета научилась неплохо играть на флейте, поэтому сама исполняла почти все партии в фильме. На премьере сериала артистка признавалась, что во время съёмок постоянно репетировала дома и «замучила всю семью», писала «Комсомольская правда».

По словам Боярской, она всё время подключала к работе папу. «Мне нужно было, чтобы мне кто-то показывал партитуру на фортепиано. Он ставил ноты, играл, я повторяла на флейте», — отмечала она.

В интервью разным СМИ, в том числе каналу «Россия 1», на котором вышел сериал, Боярская отмечала: для неё как для петербурженки эта роль была особенно значима. В том числе потому, что многие члены её семьи пережили те страшные события.

«Великая. Золотой век»

В 2023 году Боярская воплотила образ Екатерины II во втором сезоне сериала «Великая» (в первом сезоне императрицу играет Юлия Снигирь). Сперва Елизавета отказалась от роли, так как не верила, что сможет достойно сыграть эту правительницу, к тому же после Снигирь, рассказывала Боярская в интервью изданию «Эгоист»: «Когда мне пришло предложение, я говорю: вы что, с ума сошли? Я сказала, что даже не буду читать: зачем? Это бессмысленно!»

Но Боярская изменила своё мнение, познакомившись с режиссёром картины Сергеем Гинзбургом. По словам Елизаветы, он предложил ей поработать над ролью так, чтобы это было интересно самой актрисе. В интервью Первому каналу Елизавета рассказывала, что во время подготовки к роли она читала архивные документы, переписку императрицы с фаворитами. В этом же интервью Сергей Гинзбург отмечал: Боярская смогла передать всю суть правительницы — слабые и сильные её стороны.

«Опасная близость»

Среди нашумевших проектов 2025 года — драматический сериал «Опасная близость» Ивана Китаева. В картине Боярская играет успешного пластического хирурга и руководителя клиники Анну, которая решает жестоким образом отомстить мужу (Артур Бесчастный) за измену.

Проект получил много положительных отзывов от критиков и зрителей. Последние отмечали великолепную игру Боярской: в отзывах на портале «Кино-Театр.ру» они писали, что Елизавета «смотрится очень гармонично в этой роли», «хороша, на своём месте» и «актриса с большой буквы».

