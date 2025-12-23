«Достать ножи»: чем интересен детектив с Крейгом в роли вальяжного сыщика

В кинотеатрах можно посмотреть третий фильм в детективной франшизе режиссёра Райана Джонсона. Каждая картина рассказывает о загадочном убийстве, которое расследует сыщик Бенуа Бланк в исполнении Дэниела Крейга. Модно одетый и невозмутимый наследник Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро ловко разгадывает загадки и не спешит отбиваться от комплиментов собственной гениальности. В этот раз восхищаться детективным талантом Бланка будут герои в исполнении Джоша О’Коннора, Эндрю Скотта, Керри Вашингтон и других. «Рамблер» рассказывает, удалось ли третьей части превзойти провальную вторую картину, как эволюционировал герой Бланка, а также чем затягивает и интригует новый фильм.

© T-Street Productions; Ram Bergman Productions

Сюжет фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника» противопоставляется своим предшественникам по смыслу и визуалу. Если в первых картинах франшизы действие происходило в замкнутых пространствах фамильного особняка и на фоне экзотических пейзажей, то в третьей части на авансцену выходит мрачный дух провинциального городка, окутанный туманом и щедро поливаемый дождями.

© T-Street Productions; Ram Bergman Productions

Режиссёр, продюсер и одновременно автор сценария Райан Джонсон пытается заигрывать с разными жанрами, соединяя готику, нуар, комедию и разбавляя этот едкий микс драматичной атмосферой благополучного американского пригорода, в котором за уютными фасадами и закрытыми дверями скрываются тёмные тайны. Это сделано неслучайно: создатели признавались, что черпали вдохновение в новелле писателя Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг», которое считают первым детективным произведением в истории литературы.

Место действия фильма — небольшой населённый пункт Чимни-Рок в штате Нью-Йорк, градообразующим центром которого является церковь Богоматери Вечной Стойкости. Именно туда направляют на службу главного героя, бывшего боксёра, который стал священником, по имени Джад (Джош О’Коннор). Молодой идеалист нацелен нести добро и наставлять на путь истинный прихожан, но обнаруживает, что у местного яростного проповедника монсеньора Уикса (Джош Бролин) свои специфические методы коммуникации с паствой. Его проповеди и общение с жителями подозрительно напоминают секту. А прихожане — в большинстве своём взрослые образованные люди — верят каждому его слову и излучают подобострастие. Среди них правая рука Уикса управляющая Марта Делакруа (Гленн Клоуз), городской доктор Шарп (Джереми Реннер), писатель в длительном творческом отпуске Ли Росс (Эндрю Скотт), бывшая виолончелистка Симона, оставившая музыку из-за проблем со спиной (Кейли Спейни), талантливая юрист Вера (Керри Вашингтон).

© T-Street Productions; Ram Bergman Productions

Отношения Уикса, который не терпит соперничества, и прогрессивного дружелюбного Джада не задаются с самого начала. А вскоре Уикса убивают во время службы. Все подозрения падают на Джада, тем более что он был последним, кто оставался с Уиксом наедине. Когда весь город ополчился против молодого священника, местная шериф Джеральдин (Мила Кунис) приглашает Бенуа Бланка разобраться с этим делом и найти настоящего убийцу.

Если первый фильм серии «Достать ножи» считается оммажем нарративу классического британского детектива в стиле Агаты Кристи, то вторая часть «Стеклянная луковица», откровенно провальная в сравнении с первой, фокусировалась на критике магнатов разного калибра и нечистых на руку корпорациях. Ну а третий фильм разительно отличается от предшественников по атмосфере и поднимаемым сюжетам — он концентрируется на проблемах злоупотребления властью, манипуляции через медиа, лицемерии в соцсетях, затрагивает темы одиночества и цены правды.

© T-Street Productions; Ram Bergman Productions

При этом франшиза умудряется сохранять собственный стиль и своеобразное ядро, которое объединяет все эти истории в единую вселенную. Им является не столько тон повествования и жанр, сколько главный герой — одетый с иголочки, щеголеватый сыщик Бенуа Бланк. Детектив не изменяет себе — он приковывает всё внимание аудитории, как только появляется в кадре. Его несколько эксцентричная манера вести расследования привлекает, а обманчивое дружелюбие всё так же подкупает. Впрочем, в третьем фильме его способ расследования меняется — не в последнюю очередь из-за «густонаселённой» истории.

Третья часть получилась невероятно запутанной, удивительно многогранной и на редкость богатой на колоритных героев. Надо отдать должное режиссёру — он не изменяет себе и снова создаёт уникальный и запутанный сеттинг для преступления. Загадки теперь кроются и в поведении Бланка — зрителю непросто угадать тактику героя. Он сам как будто постоянно сомневается, ни в чём не уверен и обманчиво даёт «карт-бланш» главному подозреваемому, отцу Джаду. А тот, в свою очередь, демонстрирует настоящий талант к разгадыванию тайн, хотя и недотягивает до сыщика. Но смятение детектива, конечно, только прикрытие: Бланк просто по-тихому делает выводы, чтобы под финал истории дать преступникам шанс на искупление, а затем — изящно раскрыть все оставшиеся загадки.

© T-Street Productions; Ram Bergman Productions

Зрителю, впрочем, может понадобиться повторный просмотр, чтобы подметить все детали: в фильме чересчур много сюжетных линий, повествование даже несколько перегружено ими. Актёры талантливо отыгрывают роли — каждый герой получился убедительным и интересным, но одновременно с этим — не слишком запоминающимся. Они превращаются в яркую в своём многообразии проблем, характеров, скрытых мотивов и в то же время однообразную паству. За всем этим теряется главная сюжетная линия.

Отдельное внимание режиссёр уделяет теме веры и сверхъестественному — даже атеист Бланк в процессе расследования проникается религиозной атмосферой, фактически признавая существование высшей силы. Режиссёр обыгрывает смятение детектива световыми эффектами — по мере того как у Бланка возникают или исчезают сомнения, меняется и погода за стенами церкви Богоматери Вечной Стойкости: за погожим днём следует дождливая погода с тучами, а затем снова выглядывает солнце.

© T-Street Productions; Ram Bergman Productions

Впрочем, достоинства картины преобладают, одним из главных становится линейная структура повествования в духе классического детектива. Аудитория узнаёт о произошедшем постепенно и раскрывает детали преступления поэтапно, вместе с Бланком. А чтобы искушённые зрители не заскучали, действие разбавляется воспоминаниями героев и непредсказуемыми сюжетными поворотами. Так авторы картины играют со зрительским восприятием реальности и держат интригу, превращая картину практически в универсальное зрелище. Она будет интересна и знатокам жанра, и любителям зрительского кино.

