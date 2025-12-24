«Вечность»: стоит ли смотреть романтическую комедию о любви в загробном мире

В российский прокат вышла романтическая комедия режиссёра Дэвида Фрейна «Вечность». Главные роли исполнили Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тёрнер. По сюжету после смерти главная героиня Джоан попадает в распределительный пункт, где ей нужно выбрать, с кем и в каком мире она проведёт вечность. У Джоан было два мужа, и она никак не может решить, с кем из них отправиться в загробный мир. Автор «Рамблера» рассказывает, почему фильм о любовном треугольнике идеально подойдёт для киносвидания.

© A24

Ларри (Барри Праймус) и Джоан (Бетти Бакли) нажили за 65 лет в браке и детей, и внуков. Пожилая пара едет на семейный праздник, муж традиционно ворчит, жена настроена оптимистично. Пенсионеры не решаются рассказать родственникам, что у Джоан последняя стадия рака. Но первым на тот свет отправляется Ларри: он подавился кренделем и умер.

После смерти Ларри (Майлз Теллер) помолодел и проснулся не в раю и не в аду, а в поезде, который доставляет усопшего на странную железнодорожную станцию. По прибытии умершего встречает загробный координатор Анна (Давайн Джой Рэндольф). После смерти человек попадает в распределительный пункт, больше всего похожий на гигантскую гостиницу. У каждого есть неделя, чтобы выбрать, где и с кем провести вечность. Доступны миры с пляжем, горами, вечной весной, Парижем 1960-х и десятки других. Сделав выбор, усопший уже не может изменить своё решение. Покойные оказываются в распределительном пункте в том возрасте, когда они были счастливы больше всего. Загробный мир исключительно бюрократизирован.

© A24

Ларри решает дождаться любимую Джоан. Через неделю супруга умирает и встречается с мужем. Ларри уверен, что проведёт вечность с любимой, но тут выясняется одно досадное обстоятельство. Первый супруг Джоан (Элизабет Олсен) Люк (Каллум Тёрнер) был солдатом и умер в молодом возрасте во время Корейской войны. Супруги любили друг друга, но не успели толком вместе пожить. 67 лет после смерти Люк работал в загробном баре при распределительном пункте в ожидании Джоан. Теперь у покойной есть всего неделя, чтобы выбрать, с кем из супругов провести вечность.

Для ирландского режиссёра Дэвида Фрейна «Вечность» стала третьим фильмом в карьере после хоррора «Третья волна зомби» и подростковой мелодрамы «Свидание с Эмбер». Производством картины занималась студия А24, которая выпустила картины «Всё везде и сразу», «Маяк», «Солнцестояние», «Минари» и «Камон камон». Премьера «Вечности» прошла на международном кинофестивале в Торонто в сентябре этого года.

© A24

Загробный мир часто показывают в кино. В фильме «Защищая твою жизнь» режиссёра Альберта Брукса на небесах богач Альберт впервые влюбляется. В картине «Куда приводят мечты» постановщика Винсента Уорда жертва автокатастрофы Крис отправляется за супругой в ад, чтобы воссоединиться. А Майкл Пауэлл и Эмерика Прессбургера сняли фильм «Лестница в небо», по сюжету в котором лётчик по ошибке небесной канцелярии после падения самолёта не погибает, а встречает любовь и теперь надеется на второй шанс на земле. Японец Хирокадзу Корээда в «После жизни» показывает чистилище, в котором умершие снимают кино, пытаясь вспомнить свои самые счастливые моменты в земной жизни.

«Вечность» ловко вписывается в череду недавно вышедших в кинотеатрах фильмов о любовных треугольниках. В «Прошлых жизнях», «Претендентах» и «Материалистке» девушке предстояло выбрать одного из двух парней. Каждый фильм подходил к теме с разных углов. Любопытнее всего «Вечность» сравнивать с вышедшей всего лишь полгода назад «Материалисткой» Селин Сон, над которой также работала студия А24. Героиня Дакоты Джонсон решала, с кем хочет быть: с идеальным богачом Педро Паскалем или безработным актёром Крисом Эвансом. Но к первому девушка не испытывала никаких чувств, а второго всё ещё любила.

© A24

В «Вечности» Фрейн выносит денежный вопрос за скобки — в придуманном сценаристами загробном мире все равны, так что Джоан должна прислушаться к сердцу. Первая любовь Люк кажется идеальным вариантом, но он умер молодым, не успев вкусить прелести и тяготы семейной жизни, поэтому неизвестно, как сложится их вечность с Джоан. Ларри ворчлив, не всегда пристойно шутит, не так высок и подтянут, но с ним Джоан прожила 65 лет и знает его как свои пять пальцев. Что же выберет героиня: предсказуемость и надёжность или рискнёт начать новую жизнь?

Автор предлагает публике задуматься, что же такое любовь. Ведь это не только первое свидание, совместный отпуск и счастливые моменты, а также ссоры, обиды, рутина, бытовые хлопоты и даже раздражающие партнёра привычки. Между супругами должна быть не только страсть, но и дружба. Влюблённым важно понимать друг друга с полуслова и наслаждаться вместе тишиной.

Фрейн придумывает свою версию загробного мира и нисколько не стесняется посмеиваться над условностями жанра. Романтические комедии редко бывают реалистичными. Бюджет у картины скромный, поэтому распределительный пункт, в котором оказались Люк, Джоан и Ларри, похож на театральную декорацию. Здесь нет рассветов и закатов, но за окнами меняются тканевые шторы с нарисованными небом, солнцем и луной. Так поддерживается иллюзия привычного мира.

© A24

У ирландского режиссёра нет даже попытки ответить на все интересующие зрителей вопросы о жизни после смерти. Автор предлагает принять правила игры и попытаться поставить себя на место одного из персонажей. Жалость и понимание вызывают все герои. Джоан всю жизнь посвятила другим, в первую очередь мужу, детям и внукам. Люк не успел насладиться домашним уютом и временем с супругой. Ларри, который любил Джоан и заботился о ней, вдруг должен конкурировать с героем Корейской войны. Любитель крендельков вообще не был готов к соревнованию. Парадоксально, но «Вечность» — удивительно нереалистичное кино, в котором легко сопереживать главным действующим лицам.

У Фрейна получилась лёгкая романтическая комедия, по-хорошему консервативная и предсказуемая, от которой не стоит ждать революционных идей. «Вечность» — идеальный вариант для свидания: в картине нет неожиданных или странных сюжетных поворотов, зато есть много забавных эпизодов. Фрейн не драматизирует смерть и вселяет надежду на возможность встретить близких в загробном мире.

«Достать ножи»: чем интересен детектив с Крейгом в роли вальяжного сыщика