Не только Чебурашка и Буратино: что посмотреть всей семьёй на праздниках

Декабрь и январь запомнятся новыми историями о легендарных богатырях и Чебурашке, можно будет отправиться в путешествие в Простоквашино и в прошлое с Тремя котами, а также понаблюдать за приключениями Снеговика и Буратино. «Рамблер» сделал обзор картин, которые станут поводом для похода в кино с ребёнком и создадут неповторимую новогоднюю атмосферу.

© НМГ

«Волчок»

Страна: Россия.

Жанр: приключения, комедия.

Премьера: 4 декабря.

Возрастной ценз (12+)

Первый полнометражный фильм режиссёра Константина Смирнова, известного по сериалам «Телохранители» и «Девушки с Макаровым». Действие картины разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. 13-летний дворянин-сирота Ваня (Марк Малик-Мурашкин) бежит из Москвы в Нижний Новгород от убийц, подосланных родным дядей. Для защиты мальчик нанимает угрюмого и неотесанного кулачного бойца по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук).

Их путешествие начинается трудно: избалованный аристократ и грубый мужик едва терпят друг друга. Но впереди долгая и полная опасностей дорога, которая навсегда изменит обоих.

Создатели картины подчёркивают верность эпохе. Источниками вдохновения служили цветные фотографии Прокудина-Горского и очерки Владимира Гиляровского. Но зритель увидит не историческое кино, а сказку-притчу о дружбе и взрослении.

© MEM Cinema Production

«Три кота. Путешествие во времени»

Страна: Россия.

Жанр: мультфильм, детский.

Премьера: 11 декабря.

Возрастной ценз: 0+

В семье котов важный день — десятилетняя годовщина знакомства мамы и папы. Все в предвкушении праздника, но сначала нужно заехать к бабушке Изольде в научный центр, чтобы забрать особенный подарок. Там котята с родителями случайно находят старый диван, который оказывается машиной времени, — и тут начинается их захватывающее путешествие.

Они побывают в каменном веке, античном мире, Средневековье, эпохе индустриализации и даже станут свидетелями знакомства родителей десять лет назад. В каждой эпохе их ждут испытания и забавные приключения — от гонок на колесницах до спасения мамы из замка короля. Чтобы вернуться домой и отпраздновать годовщину, котам предстоит не только пройти сквозь время, но и сыграть ключевую роль в истории собственной семьи.

Мультфильм режиссёра Дмитрия Высоцкого, основанный на популярной франшизе, сочетает динамичное приключение с познавательным элементом. Чтобы погрузить зрителя в каждую эпоху, композиторы адаптировали музыку — от первобытных барабанов до барочных мелодий. Сам мультфильм остался таким же ярким и добрым, как и сериал. В итоге получилась увлекательная семейная история, которая не только развлечёт юную аудиторию, но и напомнит родителям о ценности совместных воспоминаний.

© Метрафильмс

«Три богатыря и свет клином»

Страна: Россия.

Жанр: мультфильм.

Премьера: 25 декабря.

Возрастной ценз: 6+

Четырнадцатый фильм популярной франшизы создан в традиционной 2D-анимации с акцентом на яркие цвета и детализированные фоны. По сюжету богатыри ждут пополнения в своих семействах, но привычный ход жизни нарушает новая беда. На мир надвигается огромная таинственная туча, грозящая навсегда погрузить землю во тьму. Герои бросаются навстречу опасности, но этим тут же пользуется хитрый купец Колыван. Пока богатыри вдали, он с помощниками — злодеями из подручных

Бабы-яги — нападает на беззащитное княжество. Теперь Илье Муромцу, Добрыне Никитичу и Алёше Поповичу предстоит спасти и родную землю от тьмы, и отчизну от нового врага.

В основе картины Дарины Шмидт проверенный годами рецепт — комические диалоги, захватывающие приключения, добрая мораль и новые сюжетные повороты. Фильм обещает стать ярким и ожидаемым новогодним событием для всей семьи.

© Мельница

«Одна дома 3»

Страна: Россия.

Жанр: комедия, приключения, семейный.

Премьера: 27 ноября.

Возрастной ценз: 6+

Новогодние планы Стефании (Виталия Корниенко) рушатся в одно мгновение: преступники похищают её маму (Анастасия Панина) и выдвигают невыполнимое требование — вернуть старинные семейные драгоценности, которые считались потерянными. В отчаянии главная героиня просит помощи у самых надёжных друзей. Вместе они бросаются в головокружительную авантюру, которая становится для них настоящим испытанием на прочность и веру в рождественское чудо.

Эта семейная комедия Филиппа Коршунова — продолжение новогодних приключений Стефании. То, что начинается как отчаянная спасательная миссия, быстро превращается в тёплую и смешную историю с нелепыми ситуациями и неожиданными поворотами. Филипп напоминает, что самые главные сокровища в жизни — это близкие люди.

© Берг Саунд

«Снеговик»

Страна: Россия

Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный.

Премьера: 11 декабря.

Возрастной ценз: 6+

Когда магия Деда Мороза (Александр Самойленко) слабеет, его бывшая помощница — колдунья Вьюга (Полина Максимова) — решает окутать мир людей вечной стужей. Единственный, кто может ей противостоять, — это Снеговик, которого слепила во дворе девочка Варя (Екатерина Темнова). Вместе с мамой (Карина Разумовская) им предстоит объединиться с эксцентричным Хранителем древностей (Дмитрий Чеботарёв) и отправиться в квест по зимней Москве, чтобы вернуть праздник.

Фэнтези Александра Бабаева органично вплетает зимние виды столицы в сказочное действо. Героям предстоит разгадать серию головоломок, спрятанных в знакомых уголках города от Центрального детского магазина до памятника «Рабочий и колхозница». Добрый сюжет, а также саундтрек Антона Грызлова с мотивами колокольчиков и снежного хруста усилят ощущение праздника.

© Наше кино

«Буратино»

Страна: Россия.

Жанр: семейный.

Премьера: 1 января 2026 года.

Возрастной ценз: 6+

К Папе Карло (Александр Яценко) попадает древний волшебный ключ, исполняющий желания. Одинокий мастер загадывает о сыне, и его мечта сбывается: из полена рождается Буратино. Папа Карло безмерно любит своего деревянного мальчика, но Буратино чувствует, что он не такой, как все. Чтобы доказать отцу, что он настоящий сын, герой отправляется в долгое и опасное путешествие, полное испытаний.

Новая экранизация повести-сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» приурочена к 50-летию классической картины 1975 года. Режиссёр Игорь Волошин обновил сюжет и сделал ставку на современные технологии. Образ Буратино создан с помощью компьютерной графики и юной Виталии Корниенко, которая передала персонажу свою пластику и мимику через специальный костюм с датчиками. В фильме также прозвучат обновлённые версии песен Алексея Рыбникова из старой картины. А ещё кино стоить посмотреть ради звёздного состава, роли в нём также исполнили Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Фёдор Бондарчук и другие.

© НМГ

«Простоквашино»

Страна: Россия.

Жанр: приключения, семейный.

Премьера: 1 января.

Возрастной ценз: 6+

Мальчик по прозвищу Дядя Фёдор (Роман Панков) очень любит животных, но его родители (Лиза Моряк, Павел Прилучный) не хотят заводить в квартире хвостатых. Не смирившись с запретом, Дядя Фёдор вместе со своими новыми приятелями — умным котом Матроскиным (озвучивает Антон Табаков) и верным псом Шариком (озвучивает Павел Деревянко) — отправляется в деревню Простоквашино. Там их ждут не только невероятные приключения, но и встреча с эксцентричным почтальоном Печкиным (Иван Охлобыстин).

Режиссёр Сарик Андреасян представляет современную экранизацию повести Эдуарда Успенского и культовых советских мультфильмов. Живые актёры будут взаимодействовать в кадре с анимированными персонажами, а действие, как и в оригинале, развернётся в советское время. Так что картина наверняка будет интересна нескольким поколениям зрителей и сможет объединить перед экранами детей, их родителей, а также бабушек и дедушек.

© Союзмультфильм

«Чебурашка 2»

Страна: Россия.

Жанр: семейный, комедия, фэнтези.

Премьера: 1 января 2026 года.

Возрастной ценз: 6+

Прошёл год с тех пор, как Чебурашка (озвучивает Ольга Кузьмина) поселился у Гены (Сергей Гармаш). Ушастик взрослеет, и у друзей появляются разногласия: Чебурашка проявляет самостоятельность и хулиганит, а Гена пытается его воспитывать. На роскошном дне рождения девочки Сони (Ева Смирнова) Чебурашка случайно портит праздник. Чтобы избежать ссоры, он вместе с Соней и мальчиком Гришей (Илья Кондратенко) тайно сбегает в горы. Там их ждут захватывающие и опасные приключения. Обнаружив пропажу, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой.

Долгожданный сиквел бестселлера 2023 года от режиссёра Дмитрия Дьяченко обещает стать не менее успешным. Масштабные съёмки проходили в Москве и в живописных горных локациях Сочи. Зрителей ждут качественная анимация, впечатляющие постановочные сцены и более разветвлённый сюжет с новыми героями. При этом сохранены все качества, за которые зрители полюбили первую часть франшизы: любимый актёрский состав, тёплая семейная атмосфера и глубина смыслов.

© Союзмультфильм

