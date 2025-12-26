Триумф «Очень странных дел» и «Грэмми» для Шер — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.

«Очень странные дела» стали самым популярным сериалом на Netflix

Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным проектом в истории стримингового сервиса Netfliх, следует из сообщения американского издания Variety. По его данным, ещё до выхода заключительных частей пятого сезона сериал посмотрели 1,2 миллиарда раз. Таким образом, он уже обогнал другие хиты Netflix — «Уэнсдэй» и «Игру в кальмара».

И это не предел: вторая часть пятого сезона вышла на сервисе 25 декабря, а заключительную серию покажут 31 декабря. Поэтому общее количество просмотров будет в разы выше, пишет издание. Особенно если учесть, что первая часть (четыре серии), которая вышла 27 ноября, за 25 дней собрала 102,6 миллиона просмотров. Самым просматриваемым сезоном при этом пока является четвёртый — с 2022 года он занимает второе место в списке самых популярных англоязычных проектов Netflix за всю историю.

События в сериале разворачиваются в небольшом городке Хоукинс в 1980-х годах. Однажды школьник Уилл попадает в потусторонний мир — Изнанку, где живут монстры-демогоргоны и управляющее ими злое чудовище Векна. На помощь Уиллу приходят друзья и девочка по имени Одиннадцать со сверхъестественными способностями. В каждом новом сезоне ребята мешают Векне выбраться из Изнанки и завладеть миром, но главная битва ещё впереди. Теперь Уилл подрос и получил суперспособность управлять демогоргонами.

Стало известно, кто получит «Грэмми» за достижения в области музыки

Американские певицы Шер и Уитни Хьюстон, а также легендарный рок-музыкант Пол Саймон станут лауреатами специальной премии «Грэмми» за жизненные достижения в области музыкального искусства. Вместе с ними почётную награду получат мексикано-американский гитарист Карлос Сантана, вокалистка Чака Хан и основоположник афробита — нигерийский мультиинструменталист Фела Кути. Хьюстон и Кути будут отмечены посмертно. Решение об этом опубликовано на сайте Национальной академией искусства и науки звукозаписи США.

Как подчёркивается в заявлении академии, эти артисты на протяжении десятилетий создавали уникальную музыку, которая до сих пор находит отклик у слушателей разных поколений по всему миру. Например, хит Уитни Хьюстон I Will Always Love You (1992) стал самым продаваемым синглом с женским вокалом в истории.

Премия «Грэмми» за жизненные достижения вручается исполнителям, оказавшим исключительное влияние на музыкальную индустрию. Церемония награждения запланирована на 31 января 2026 года, накануне основной трансляции «Грэмми».

«Волшебник изумрудного города» стал самым кассовым фильмом в 2025 году

Отечественный фильм по мотивам сказки Александра Волкова «Волшебник изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» стал самым кассовым фильмом российского проката. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) он заработал больше 3,34 миллиарда рублей.

Вторую позицию заняла сказочная картина «Финист. Первый богатырь» про приключения самого удалого богатыря Белогорья Финиста и его друзей в восточных землях. Фильм заработал 2,74 миллиарда рублей. На третьем месте расположилась «Иллюзия обмана 3» про неуловимых фокусников-мошенников с результатом кассовых сборов в 1,74 миллиарда рублей.

В топ-10 самых кассовых фильмов в России также вошли «Пророк. История Александра Пушкина», «Батя 2. Дед», «Август», «Горыныч», «Алиса в стране чудес», «Кракен» и «Дракула». Все, кроме «Дракулы», преодолели отметку в 1 миллиард рублей.

Никас Сафронов собрал в Америке более 300 тысяч зрителей

21 декабря в Национальной академии искусств в Нью-Дели (Индия) закрылась персональная интерактивная выставка известного российского художника Никаса Сафронова. За две недели (с 6 декабря) экспозицию под названием Dream Vision посетило свыше 314 тысяч человек, рассказал генеральный продюсер проекта и сын художника Лука Сафронов, чьи слова приводит ТАСС.

Экспозиция Dream Vision была построена на синтезе классической живописи и цифровых медиа. Во время просмотра картин художника, их было более 100, зрители погружались в интерактивную среду с использованием объёмных LED-экранов, мультимедийных проекций, нейрозеркал и динамических инсталляций. Также были выставлены «оживляющие» картины. Особой частью проекта стали работы, созданные Сафроновым специально для индийской публики и вдохновлённые местным эпосом, историей и художественными традициями.

По словам Луки Сафронова, в день выставка принимала по 20–30 тысяч человек, а на входе скапливались огромные очереди. Такой ажиотаж продюсер связывает с интерактивным форматом и глубокой культурной составляющей проекта.

В России показали первый балет с использованием искусственного интеллекта

В Марийском государственном академическом театре оперы и балета имени Эрика Сапаева в Йошкар-Оле прошла премьера первого в России балета, созданного и поставленного при помощи искусственного интеллекта, — «Снегурочка». Об этом рассказал глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, его слова приводит ТАСС.

Создатели балета использовали нейросеть от Сбера. В частности, с её помощью было создано художественное оформление — визуальные декорации. При этом ИИ самостоятельно подбирал актуальные образы для сцены. В балете принимали участие труппа и симфонический оркестр театра, артисты ансамбля «Марий Эл» и оркестр народных инструментов «Марий кундем».

Постановка объединила классическую музыку Чайковского, этнические мотивы марийского композитора Григория Архипова и визуальные декорации, созданные нейросетью. Это показывает, что регион бережно хранит свои традиции, но при этом смело смотрит в будущее, сказал Зайцев.

