В кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Чебурашка 2»

Исполнительнице одной из главных ролей Еве Смирновой на мероприятии вручили детскую СберКарту в новом дизайне.

© Сергей Бойко

24 декабря в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялась светская премьера продолжения семейной комедии про непоседливого необычного персонажа «Чебурашка 2». Фильм зрителям презентовала съёмочная группа, а также актёры, исполнившие главные роли.

Над продолжением сиквела работала та же команда, что и над первой частью. На красной дорожке появились сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов, генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Антон Златопольский, Юлиана Слащева и другие. Также к ним присоединились исполнители главных ролей Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Фёдор и Виктор Добронравовы, Полина Максимова, Илья Кондратенко, Ева Смирнова и другие.

© Сергей Бойко

«Я бы очень хотел, чтобы наш фильм вынул зрителей из жизненной рутины, встряхнул и дал понять, пусть на короткое время, на какие-то полтора часа, что самое важное в нашей жизни — это семья, наши отношения с детьми и родителями», — сказал режиссёр Дмитрий Дьяченко.

Среди гостей премьерного показа были звёзды российской эстрады, кино и телевидения: Ольга Любимова, Юра Борисов с семьёй, Андрей Малахов, Леонид Каневский, Дарья Златопольская, Кирилл Зайцев с семьёй, Полина Айнутдинова, Анастасия Сиваева, Юлия Барановская с семьёй и другие.

В рамках события также состоялось торжественное вручение детской СберКарты актрисе Еве Смирновой. Карту создали специально к выходу фильма в обновлённом дизайне с повзрослевшим Чебурашкой.

© Сергей Бойко

Но не только Ева сможет пользоваться обновкой. Заказать карты из лимитированной серии для своего ребёнка можно на сайте Сбера или в приложении СберБанк Онлайн, предварительно выбрав один из дизайнов. Так ребёнок сможет копить бонусы Спасибо и откладывать деньги на свою мечту. А родители — устанавливать лимиты и следить за тратами.

Сюжет «Чебурашки 2» разворачивается через год после событий первой части. Зрители снова увидят всех знаковых персонажей. Пушистый ушастик взрослеет, начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, что очень не нравится Гене (Сергей Гармаш). Однажды Чебурашка случайно портит день рождения Сони (Ева Смирнова). Чтобы избежать наказания, он вместе с Соней и Гришей (Илья Кондратенко) сбегает в горы, где ребят ждут невероятные приключения. Тем временем взрослые узнают о пропаже детей и пускаются на поиски.

© Сергей Бойко

Съёмки нового фильма начались в июне 2024 года. Работа над картиной проходила в два этапа: сначала в Москве, а затем — в Сочи. Помимо уже знакомых зрителю по первой части парка «Дендрарий» и санатория «Орджоникидзе», в сиквеле можно будет увидеть и новые сочинские достопримечательности. Например, каньон Псахо, горные пейзажи Красной Поляны, музей Николая Островского, парк «Ривьера», Сад российско-японской дружбы и парк имени Фрунзе в Хосте.

Большая премьера «Чебурашки 2» во всех кинотеатрах страны состоится 1 января 2026 года.

