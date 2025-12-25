Памяти Веры Алентовой: вспоминаем роли, за которые ее любили миллионы

25 декабря не стало народной артистки России Веры Алентовой. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина, где актриса работала на протяжении 60 лет. Вере Алентовой было 83 года. За свою творческую карьеру она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах и сыграла свыше 30 ролей в театре. «Рамблер» вспомнил самые яркие экранные образы выдающейся актрисы.

«Дни лётные»

Кинодебютом Веры Алентовой стала драма о буднях советских лётчиков-испытателей «Дни лётные» (1966), снятой Николаем Литусом и Леонидом Ризиным. 23-летняя актриса, только окончившая Школу-студию МХАТ, сыграла в картине учительницу Лидию Фёдоровну. В титрах она была указана как Вера Быкова. Это была её фамилия при рождении: отцом Веры был актёр Валентин Быков. Девичью фамилию матери Алентова актриса взяла в 1969 году.

«Москва слезам не верит»

В конце 1979 года на экраны вышла мелодрама «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова — супруга Веры Алентовой. Актриса сыграла в ней роль Катерины Тихомировой. Её героиня приехала в Москву из глубинки, пережила разрыв с возлюбленным, осталась одна с дочкой на руках, прошла путь от слесаря-наладчика до директора химзавода и нашла свою любовь.

Сценарий картины сначала не понравился Владимиру Меньшову. Но затем эта история тронула режиссёра, поскольку он увидел в ней автобиографические ноты. Они с Верой Алентовой тоже приехали в столицу с периферии, жили в общежитиях. На роль Катерины постановщик рассматривал Анастасию Вертинскую, Маргариту Терехову или Ирину Купченко. Но актрисы отказались, и тогда Меньшов предложил сыграть эту героиню своей супруге.

«Москва слезам не верит» имела огромный успех. Она стала лидером советского кинопроката в 1980 году: её посмотрело около 90 миллионов человек. В 1981 году картина получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

«Этот фильм в результате перевернул всю мою жизнь, хотя сценарий мне поначалу тоже не нравился, сниматься я в нём не хотела, да и Меньшова снимать отговаривала», — рассказывала позже Вера Валентиновна в интервью «Комсомольской правде».

«Время желаний»

В вышедшей в 1984 году мелодраме Юлия Райзмана «Время желаний» Вера Алентова исполнила главную женскую роль — решительную и целеустремлённую Светлану Васильевну. Героине чуть за 40, она работает косметологом и умеет добиваться своего.

Светлана ставит себе цель выйти замуж за творческого интеллигентного мужчину, и подруга знакомит её с чиновником Владимиром Дмитриевичем (Анатолий Папанов). После свадьбы женщина посвящает себя мужу и его карьере, например добивается его назначения на более высокую должность. Но ему самому это не приносит счастья.

На эту роль рассматривались Алла Демидова, Людмила Савельева, Светлана Тома. Но в итоге Райзман отдал предпочтение Вере Алентовой. В интервью «Комсомольской правде» актриса вспоминала, что одновременно с этим Владимир Меньшов предложил ей сыграть в фильме «Любовь и голуби» роль, которую в итоге исполнила Людмила Гурченко.

«С Меньшовым я уже работала, а сотрудничество с Райзманом оказалось чистым счастьем», — отмечала Вера Алентова.

«Время желаний» было отмечено Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых.

«Завтра была война»

Драма Юрия Кары по одноимённой повести Бориса Васильева вышла в 1987 году и рассказывала о жизни старшеклассников в начале сороковых годов XX века. Вера Алентова сыграла Валентину Андроновну — завуча школы, где учится главная героиня картины Искра Полякова. Персонаж Алентовой — жёсткая, догматичная и преданная идеологии женщина: когда отца одной из подруг Искры арестовывают, завуч велит девочке публично отречься от своего родителя.

Фильм был удостоен нескольких международных призов, например Гран-при «Золотой колос» международного кинофестиваля в Вальядолиде (Испания) и специального приза жюри международного кинофестиваля в Мангейме (Германия).

«Ширли-мырли»

В комедии Владимира Меньшова, вышедшей в 1995 году, Вера Валентиновна исполнила роль американки Кэрол Абзац. Героиня выходит замуж за дирижёра Иннокентия Шниперсона (Валерий Гаркалин). Она очарована русской культурой и часто записывает удивившие её русские фразы. Также Алентова сыграла роли жён и подруг братьев-близнецов Шниперсона: Земфиру Алмазову и Люсьену Кроликову.

В этом фильме Вера Алентова проявила себя как блестящая комедийная актриса. Сначала «Ширли-мырли» вызвали у публики недоумение. Но позже картина стала одним из знаковых фильмов 1990-х, а журнал «Афиша» включил его в список «100 главных русских фильмов 1992–2013».

«Зависть богов»

В вышедшей в 2000 году драме Владимира Меньшова Вера Алентова сыграла главную женскую роль — редактора программы «Время» на Центральном телевидении Сони. Её героиня живёт спокойной жизнью с мужем-писателем и сыном.

Однажды в гости к мужу приезжает французский лётчик Бернард вместе со своим переводчиком, французским журналистом с русскими корнями Андрэ (Анатолий Лобоцкий). Между Соней и Андрэ вспыхивают чувства. Порядочная и воспитанная женщина начинает разрываться между семьёй и новой любовью.

За эту роль Вера Алентова в 2001 году получила приз «Серебряная подкова» на I фестивале-смотре российских фильмов о любви «Любить по-русски».

«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»

Комедийно-мелодраматический сериал вышел в 2004 году на телеканале НТВ и рассказывал о четырёх подругах бальзаковского возраста, которые пытаются наладить личную жизнь. Вере Алентовой досталась роль матери одной из героинь, Веры Большовой, которую сыграла дочь актрисы Юлия Меньшова.

Персонаж Алентовой — ироничная и мудрая женщина: она живёт вместе с разведённой дочерью и внучкой и старается их поддерживать. В этом же сериале появился и Владимир Меньшов — он сыграл отца Веры Большовой.

«И всё-таки я люблю…»

Сериал Сергея Гинзбурга вышел в 2008 году и транслировался по Первому каналу. Вера Алентова сыграла Анну Брониславовну — генеральскую жену, чей сын женится на приезжей девушке, сироте Вере. Свекровь недовольна этим браком и делает всё, чтобы сын расстался с супругой. Но позже она раскаивается и всем сердцем привязывается к внучке Рите. За эту роль Вера Алентова получила премию «ТЭФИ» в номинации «Исполнительница женской роли в телевизионном фильме / сериале».

