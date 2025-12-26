Okko представит в России новый фильм легенды французского кино Пьера Ришара

7 января в онлайн-кинотеатре Okko выйдет новая комедия знаменитого французского комика Пьера Ришара «Человек, который видел медведя, который видел человека». Премьера фильма в Okko станет международной онлайн-премьерой.

© Okko

Ришар стал постановщиком, сценаристом и исполнителем главной роли в картине. «Человек, который видел медведя, который видел человека» — его первая режиссёрская работа почти за 30 лет. Премьера комедии состоялась в 2025 году в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.

По сюжету старик-отшельник Грегуар (Пьер Ришар) сбежал из мира людей и живёт в одинокой хижине на юге Франции. Кажется, что главного героя уже вряд ли чем-то можно удивить. Но случайная встреча с Мишелем (Тими-Джой Марбо), молодым человеком с синдромом Аспергера, переворачивает жизнь старика с ног на голову. Мишель и Грегуар сближаются на фоне любви к природе, становятся друзьями и вместе пытаются спасти огромного медведя. Животное сбежало из бродячего цирка и наводит ужас на окрестных жителей и представителей закона.

Помимо Пьера Ришара и Тими-Джоя Марбо, в картине сыграли Густав Карверн, Луи-До де Ленкесен, Софи Барберо, Патрик Ликард, Милен Варейле, Анни Дюперей и другие. Соавтором сценария комедии выступила дебютантка Анна-Софи Ривьер.

Продюсером новой картины стал Фредерик Нидермайер, чья компания Moby Dick Films — одна из ведущих продюсерских компаний Франции. На счету Нидермайера более 20 полнометражных фильмов. В их числе — драматический фильм «Клеман», отмеченный в 2001 году на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд», и драма «Венера и Флер», представленная в 2004 году в рамках Каннского кинофестиваля.

Исполнительными продюсерами картины стали продюсеры Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев, знакомые зрителям по работе над оригинальными сериалами онлайн-кинотеатра Okko, в том числе суперхитами «Лихие», «Аутсорс» и «Трасса». «Для меня всегда Пьер был человеком, который сформировал чувство тонкой самоиронии по отношению к жизни и самому себе ― не только у меня, но и у нескольких поколений моих соотечественников. Сложно представить более русского французского актёра», ― говорит Иван Самохвалов, чьи слова приводятся в пресс-релизе фильма. Продюсер добавляет, что для него возможность быть одним из создателей нового фильма Ришара — шанс прикоснуться к значимой части истории европейского кинематографа.

Гавриил Гордеев, чьи слова также приводятся в пресс-релизе картины, отмечает, что «Человек, который видел медведя, который видел человека» — классическая французская кинокомедия. «Фильм впервые был представлен на 78-м Каннском международном кинофестивале лично Тьерри Фремо (художественный руководитель кинофестиваля) и невероятно принят зрителем. Для меня произведение имеет особое значение, ведь это поучительная притча о настоящих ценностях, об отношении к материальному и взаимоотношениях со старшим поколением», — говорит Гордеев.

