Не мальчик, а икона: Тимоти Шаламе отмечает 30-летие

27 декабря исполняется 30 лет одному из самых популярных актёров своего поколения Тимоти Шаламе. За свою карьеру он снялся более чем в 30 фильмах и сериалах, был дважды номинирован на премию «Оскар» и пять — на «Золотой глобус». Шаламе сделал себя имя в основном благодаря независимым картинам вроде «Леди Бёрд» Греты Гервиг. Но в его фильмографии есть и масштабные блокбастеры. «Рамблер» вспоминает самые нашумевшие фильмы с участием актёра.

«Интерстеллар»

В научно-фантастическом блокбастере Кристофера Нолана, вышедшем в 2014 году, Шаламе исполнил роль Тома, сына-подростка главного героя, астронавта Джозефа Купера (Мэттью Макконахи). Тимоти в этой картине досталось мало экранного времени — его повзрослевшего персонажа исполнил Кейси Аффлек.

Шаламе очень хотел поработать с Кристофером Ноланом, поскольку этот режиссёр сыграл особую роль в его судьбе. В 12 лет он посмотрел фильм Нолана «Тёмный рыцарь», и игра Хита Леджера, исполнившего в картине роль Джокера, вдохновила Тимоти стать актёром. Через четыре года после выхода «Интерстеллара» Тимоти в рамках серии интервью Variety «Актёры об актёрах» признался: он «плакал целый час» после просмотра этого блокбастера, поскольку ожидал, что его роль окажется более значительной, чем получилась в итоге.

Тимоти также рассказал, что на показе «Интерстеллара» чувствовал себя «мошенником». Он оказался в компании таких звёзд, как Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй, — обе актрисы тоже сыграли в картине. «А у меня в тот момент, по сути, не было никакой карьеры, поэтому я в какой-то степени был самозванцем в этом кругу», — признался он.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

В романтической комедии голливудского ветерана Вуди Аллена Тимоти исполнил главную мужскую роль — сына богатых родителей Гэтсби, который едет со своей возлюбленной Эшли (Эль Фаннинг) в свой родной Нью-Йорк. Девушка должна взять интервью у известного режиссёра, и герой Шаламе хочет поддержать её и показать ей город. Но затем девушка попадает в череду приключений. Гэтсби никак не может встретиться с ней и пытается провести время с пользой, что оборачивается для него неожиданными последствиями — от ссоры с семьёй до разрыва с любимой.

Фильм вышел в 2019 году. Критики отозвались о нём неблагосклонно, сочтя, что он демонстрирует творческое истощение режиссёра. Зато похвалили игру Шаламе. Например, Джордан Минцер из The Hollywood Reporter отметил, что в фильме «есть свои яркие моменты, в основном благодаря звезде Тимоти Шаламе, который великолепно воплощает типичного антигероя в стиле Аллена: невротичного, худощавого, умного и критичного нью-йоркца, к тому же весьма обаятельного».

«Дюна»

В фантастической франшизе режиссёра Дени Вильнёва по одноимённому роману Фрэнка Гербера Шаламе сыграл Пола Атрейдеса — сына правителя пустынной планеты Арракис, где добывают ценное вещество «пряность». Когда представители враждебного Дома Харконненов нападают на отца Пола, юноша вместе с матерью скрывается в пустыне и пытается привлечь в союзники коренной народ Арракиса — фрименов.

В интервью журналу Backstage Magazine Вильнёв рассказывал, что искал на роль Пола человека «со зрелой душой в юношеском теле» и Тимоти оказался «идеальным актёром, чтобы это воплотить». По мнению режиссёра, Шаламе в столь юном возрасте уже обладал очень интересным жизненным опытом, и это отразилось на экране. В разговоре с журналом Total Film постановщик признавался: «У нас не было плана Б. Если бы он [Шаламе] сказал „нет“, я не знаю, что бы я делал. Возможно, „Дюны“ бы и не было».

Для съёмок Тимоти освоил специальную технику хождения по песку, разработанную знаменитым хореографом Бенжаменом Мильпье, чтобы передать природную ловкость Пола. В беседе с изданием Entertainment Weekly актёр рассказывал, что разучивание этих движений оказалось для него испытанием. «Но ещё большим физическим испытанием стала необходимость повторять их снова и снова в день съёмок», — признавался он.

Первая часть франшизы вышла в 2021 году и стала кассовым хитом. По данным крупнейшей в мире базы киноданных Internet Movie Database (imdb.com), при бюджете в 165 миллионов долларов она заработала в мировом прокате 410 миллионов долларов. Вторая часть была выпущена в 2024 году и также оказалась коммерчески успешной. По данным imdb.com, её бюджет составил 190 миллионов долларов, а мировые сборы превысили 714 миллионов долларов. Выход третьей части запланирован на 18 декабря 2026 года.

«Не смотрите наверх»

В сатирическом фильме-катастрофе Адама Маккея Шаламе досталась второстепенная, но яркая роль магазинного вора Юла — нового возлюбленного главной героини Кейт Дибиаски (Дженнифер Лоуренс). По сюжету она обнаруживает, что к Земле приближается огромная комета. Вместе со своим профессором Рэндаллом Минди она пытается донести это до общественности, но их попытки заканчиваются провалом. В финале Кейт и Юл приезжают к Минди и его семье и устраивают последний ужин перед глобальной катастрофой.

Картина вышла в ограниченный прокат в кинотеатрах и на стриминговой платформе Netflix в 2021 году. Она получила четыре номинации на премию «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм года». Одним из партнёров Шаламе по съёмочной площадке стал знаменитый актёр Леонардо Ди Каприо, который исполнил роль Рэндалла Минди. Обе звезды к тому моменту уже были знакомы. Более того, в 2022 году в интервью британскому Vogue Шаламе вспоминал, что во время их первой встречи в 2018 году Ди Каприо дал ему два важных совета: «Никаких тяжёлых веществ и никаких фильмов о супергероях».

«Боб Дилан: Никому не известный»

Вышедший в 2024 году музыкально-биографический фильм Джеймса Мэнголда был посвящён началу карьеры легендарного музыканта Боба Дилана. По сюжету 19-летний Дилан приезжает в Нью-Йорк, знакомится с другими представителям фолк-сцены, выпускает не слишком удачный дебютный альбом и начинает экспериментировать с электрическим звучанием, что считается крайне спорным среди фолк-музыкантов.

Тимоти Шаламе досталась главная роль в этом фильме. Готовясь к ней, он научился играть на губной гармошке и посещал бывшие места жительства Боба Дилана в Нью-Йорке. Актёр сам исполнил 40 песен музыканта, звучащих в картине. Ещё до того, как фильм вышел в прокат, Дилан написал в своём аккаунте в соцсети X: «Тимми — блестящий актёр, и я уверен, что он будет совершенно правдоподобен в этой роли».

Байопик был номинирован на восемь премий «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм». Шаламе претендовал на позолоченную статуэтку как лучший актёр. Кроме того, за эту роль исполнителя номинировали на «Золотой глобус».

