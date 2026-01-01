Драма про декрет и ужастик про нейросеть:  премьеры января, которые нельзя пропустить

Продолжение нашумевшей франшизы про фокусников «Иллюзия обмана 3», триллер с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном «Умри, моя любовь», ужас о привидениях «Глазами пса» и приключенческая комедия «Волчок» — каждый месяц в онлайн-кинотеатре Okko выходят новые кинохиты для детей и взрослых. «Рамблер» рассказывает о главных киноновинках, которые появятся в Okko в январе. Все новинки доступны по подписке СберПрайм.

© Black Label Media

«Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца»

Режиссёр: Тодд Комарники.

Год: 2024.

Страна: Ирландия, Бельгия, США.

В центре сюжета биографической драмы — немецкий пастор и богослов Дитрих Бонхёффер. Действие происходит в Германии в 1941 году. Будучи ярым противником гитлеровского режима, Бонхёффер возглавляет заговор против фюрера. Но чтобы план имел успех, богослову необходимо втереться в доверие к диктатору.

© Angel Studios, Crow's Nest Productions, Fontana, In Plain Sight Group, Guy Walks into a Bar Productions

Фильм понравится поклонникам исторических драм, в которых также есть место художественному вымыслу, байопиков про знаковых личностей в истории и картин про войну.

«Похищенная»

Режиссёр: Джеймс Кент.

Год: 2025.

Страна: США, Великобритания.

В центре сюжета криминального боевика — девушка Мара. Её бывший муж похищает их общую дочь и увозит в Сирию. Чтобы вернуть девочку назад, женщина соглашается помогать бывшему морпеху Митчу — он ищет похищенных детей по всему миру. Но в итоге оказывается втянута в опасную игру, курируемую ЦРУ.

© Anjulia Productions

Фильм нужно посмотреть поклонникам боевиков с закрученным сюжетом и поклонникам картин про похищения.

«По-братски»

Режиссёр: Филипп Абрютин.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Семейная пара Антон и Света Лебедевы решили развестись, но для этого им нужно добраться до северного Нижногорья, где они когда-то заключили брак. Вместе с ними в путь отправляются неординарные супруги Булкины с детьми. Героев ждут невероятные приключения, которые помогут Лебедевым по-новому взглянуть на их отношения.

© Продюсерский центр «Молодёжные инициативы»; Кинокомпания «СКАЗКА»

Весёлая комедия понравится любителям российских приключенческих фильмов с захватывающим сюжетом и картин про отношения.

«Голосовой помощник»

Режиссёр: Олег Витвицки.

Год: 2025.

Страна: Россия.

По сюжету бывшие однокурсники снимают на выходные дом, чтобы весело провести время. В нём есть все удобства, включая умную колонку Алёну, которая управляет особняком и знает множество весёлых игр. Алёна предлагает друзьям сыграть в игру «Угадай убийцу» и не выпустит их до тех пор, пока кто-то не признается в жестоком убийстве их лучшей подруги, совершённом год назад.

© Централ Партнершип

Жуткий триллер порадует поклонников фильмов в этом жанре с запутанной сюжетной линией и тех, кому нравятся картины, где главным героем становится ИИ-персонаж.

«Глазами пса»

Режиссёр: Бен Леонберг.

Год: 2025.

Страна: США.

Необычный фильм ужасов, центральным персонажем в котором является пёс Инди. Узнав о серьёзном заболевании, его хозяин переезжает в дом своего детства и берёт Инди с собой. Сперва всё идёт хорошо, но постепенно пёс начинает слышать странные звуки и явления. Оказывается, в доме обитают призраки, и Инди любой ценой должен защитить человека.

© What's Wrong With Your Dog?

Картина произведёт впечатление на поклонников фильмов ужасов про призраков. Зрителям показывают события глазами собаки — на это точно стоит посмотреть.

«Умри, моя любовь»

Режиссёр: Линн Рэмси.

Год: 2025.

Страна: Великобритания, Канада, США.

Счастливая молодая пара Грейс и Джексон переезжают из Нью-Йорка в старый фамильный дом в сельской местности. Супруги наслаждаются покоем, а также радуются появлению на свет малыша. Но вскоре отношения портятся: Джексон всё реже проводит время дома, а Грейс впадает в постродовую депрессию и начинает вести себя странно и пугающе.

© Black Label Media

Триллер стоит посмотреть тем, кто любит фильмы про психологические изменения личности и нездоровые отношения. Также его оценят поклонники Дженнифер Лоуренс и Роберта Паттинсона, которые сыграли главные роли.

«Мир в огне»

Режиссёр: Дж. Дж. Перри.

Год: 2024.

Страна: США.

Действие остросюжетного боевика происходит в недалёком будущем. Солнечная вспышка уничтожила Восточное полушарие Земли, а на планете воцарился хаос. По приказу начальства охотник за сокровищами отправляется в Европу, чтобы найти спрятанную картину «Мона Лиза» и уберечь её от исчезновения. Но, как оказывается, поиски картины — лишь часть его секретной миссии.

© CAA Media Finance

В боевике много масштабных драк с самым разным оружием, так что поклонники жанра будут в восторге. Также картину можно посмотреть любителям фильмов про апокалипсис.

«Что случилось осенью»

Режиссёр: Франсуа Озон.

Год: 2024.

Страна: Франция.

Пожилая француженка Мишель живёт в провинциальном городке и с нетерпением ждёт в гости своего внука с дочерью Валери. Мишель готовит им вкусный обед, во время которого дочке становится плохо: она обвиняет в этом мать и запрещает ей общаться с внуком. Видя, как расстроена Мишель, сын её подруги Венсан решает поговорить с Валери и решить проблему.

© Mandarin Cinema

Ироничную драму обязательно стоит посмотреть тем, кому нравятся напряжённые французские фильмы на социальные темы. А также всем поклонникам творчества Франсуа Озона.

«Человек, который видел медведя, который видел человека»

Режиссёр: Пьер Ришар.

Год: 2025.

Страна: Франция.

Добрая комедия о двух друзьях — старом отшельнике Грегуаре, который живёт в хижине на юге Франции, и страдающем аутизмом юноше Мишеле. Несмотря на огромную разницу в возрасте, они много времени проводят друг с другом и обсуждают самые разные темы. Однажды они спасают медведя, за которым охотятся браконьеры, и вынуждены прятать его в лесу.

© Moby Dick Films

Фильм понравится всем, кто предпочитает добрые комедии о дружбе людей и животных. Также его стоит смотреть поклонникам Пьера Ришара, который выступил режиссёром и сыграл главную роль.

«Волчок»

Режиссёр: Константин Смирнов.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Приключенческая комедия, действие в которой происходит на рубеже XIX–XX веков. Сирота Ваня Огарёв бежит из Москвы в Нижний Новгород к другу своего отца, спасаясь от убийц, которые хотят завладеть его наследством. Для своего сопровождения он нанимает кулачного бойца Волчка. Сперва отношения между мальчиком и неотесанным мужиком не клеятся, но постепенно они становятся друзьями.

© MEM Cinema Production

Комедию можно посмотреть всей семьёй: в ней динамичный сюжет и интересные персонажи. Также она будет интересна поклонникам творчества Евгения Ткачука, который предстаёт в любопытном амплуа.

«Фэкхем-холл»

Режиссёр: Джим О’Хенлон, Гордон Сид.

Год: 2025.

Страна: Великобритания.

Действие в комедии происходит в Британии в 1931 году. Устроившись лакеем в дом Дэвенпортов, мелкий мошенник Эрик Нун намеревался покорить сердце юной Роуз. Но неожиданное убийство превращает его в главного подозреваемого. Чтобы не упустить невесту и не сесть за решетку, ему предстоит самому найти убийцу.

© Elysian Film Group

Картина понравится любителям костюмных фильмов, английского юмора и поклонникам детективного жанра.

«Иллюзия обмана 3»

Режиссёр: Рубен Фляйшер.

Год: 2025.

Страна: США, ОАЭ, Канада, Венгрия.

Команда лучших в мире иллюзионистов, скрывающих за фокусами гениальные ограбления, возвращается. Для новой грандиозной аферы Дэниел, Мэррит, Джек и Хенли наберут команду молодых талантов. Сможет ли ФБР наконец их поймать или искусство магии вновь окажется сильнее закона?

© Summit Entertainment

Криминальный триллер обязательно стоит смотреть тем, кто видел первые две части и хочет снова насладиться блестящей игрой Джесси Айзенберга, Вуди Харрельсона, Дэйва Франко, Айлы Фишер, Марка Руффало и Моргана Фримена.

«Безумное свидание»

Режиссёр: Паоло Дженовезе.

Год: 2025.

Страна: Италия.

Лара и Пьеро собираются на первое свидание. И всё бы ничего, вот только в голове каждого из героев живут «внутренние эксперты». Они дают хозяевам советы, порой не самые лучшие и абсурдные. И если герои не смогут их заглушить, закончиться свидание может не самым лучшим образом.

© 20th Century Fox

Авантюрная комедия, которую ряд экспертов назвали головоломкой для взрослых, подойдёт для весёлого просмотра со второй половинкой. В ней много шуток, смешных моментов и нелепых ситуаций.

