«Сущность»: как герой Бенедикта Камбербэтча переживает смерть жены

Драма режиссёра Дилана Саузерна «Сущность» рассказывает о вдовце, который тяжело переживает смерть жены, в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Он вынужден один воспитывать двух сыновей-школьников. Скорбящему отцу начинает являться пугающий ворон, который хочет то ли помочь, то ли окончательно раздавить страдальца. Автор «Рамблера» рассказывает о необычной, но слишком камерной драме о проживании горя.

© Film4

О чём сюжет

Безымянный герой (Бенедикт Камбербэтч) возвращается домой и обнаруживает на кухне труп жены. Супруга тяжело болела и, видимо, во время очередного приступа ударилась об острый предмет и разбилась насмерть. Подробности недуга так и остаются неизвестны. Теперь вдовцу, который на дому иллюстрирует комиксы, предстоит заботиться о двух непослушных сыновьях школьного возраста (Генри Боксэлл и Ричард Боксэлл). Прежде воспитанием мальчиков занималась мать.

Школьники разбрасывают игрушки где попало, отказываются от еды и не очень-то ладят с отцом. Скорбящий вдовец тем временем регулярно напивается, пропускает сеансы у психотерапевта, а по вечерам рисует зловещие рисунки. Однажды ночью к иллюстратору стучится в окно, а затем и влетает в комнату черная птица, которая совсем скоро превращается в жуткого вида ворона ростом с человека и с голосом Дэвида Тьюлиса. Птица словно бы сошла с полотен творца, а теперь начинает подшучивать и пугать автора. Отец не понимает, что нужно ворону. Чем больше горюющий вдовец дистанцируется от сыновей и друзей, тем чаще видит гигантскую птицу.

© Film4

Режиссёр-дебютант

«Сущность» — экранизация романа современного английского писателя Макса Портера «Скорбь — штучка с перьями». Название является парафразом стихотворения Эмили Дикинсон «Надежда — штучка с перьями». Книга не переводилась на русский язык, но известно, что её главный герой — не иллюстратор комиксов, а писатель, трудившийся над романом об английском поэте конца прошлого века с трагической судьбой Теде Хьюзе. Переживший смерть двух возлюбленных Хьюз создал цикл мрачнейших стихотворений об одиночестве «Ворон». Англичанин явно вступает в диалог с одноимённым произведением Эдгара Аллана По. Портер в своём романе вспоминает предшественников и тоже говорит о горе и страданиях. Произведения современного писателя в этом году пользуются популярностью среди кинематографистов — Тим Милантс экранизировал другой роман британца, «Шай». А фильм получил название «Стив».

«Сущность» сделал дебютант в игровом кино Дилан Саузерн, который ранее снимал только документальные фильмы. Саузерн создал неигровые музыкальные картины «Больше не к чему стремиться», «Заткнись и играй хиты» и «Встретимся в ванной», а ещё раньше снял клип для британской рок-группы Arctic Monkeys на песню My Propeller. Было любопытно посмотреть, что получится у Саузерна в игровом кино, особенно учитывая, что в свой дебют автор смог позвать на главную роль Бенедикта Камбербэтча. Премьера «Сущности» состоялась на «Сандэнсе» в начале года, а позднее картину показали на Берлинале.

Удивительно, но в прошлом году на Netflix с Камбербэтчем выходил сериал «Эрик», который сюжетно во многом повторяет «Сущность». Саузерну крупно не повезло. В многосерийном проекте потерявший сына отец-артист выплёскивал всю печаль в ростовую куклу. В полном метре Камбербэтч играет чуть ли не того же героя, но теперь теряет не дитя, а любимую супругу.

© Film4

Микс жанров

На первый взгляд может показаться, что перед зрителями будет разворачиваться хоррор: у папы от горя едет крыша, вдовец начинает общаться с воображаемым другом, а детям в доме находиться опасно. И Саузерн несколько раз пугает и героя, и зрителей резким появлением ворона, но всё же режиссёр не снимает фильм ужасов. Автора интересует психологичная драма о проживании трагедии. И ворон, как выясняется довольно скоро, должен помочь вдовцу излечиться.

Птица — материализовавшееся горе, тёмная сторона души персонажа. Через несколько дней после первого появления ворона начинают видеть и сыновья, так что беда расползается по всему дому. Это жуткая воронка, которая засасывает всех вокруг. В диалогах с героем Камбербэтча ворон поясняет, что между горем и отчаянием существует гигантская разница. Первое можно переработать и излечиться, от второго лекарства уже нет, это дорога в один конец.

Почти все события картины развиваются в одной квартире, а почти квадратный тесный формат кадра 4:3 только добавляет повествованию неуютности. Фактически автор запирает зрителей в четырёх стенах с не совсем здоровым отцом и двумя детьми. Назвать приятным просмотр драмы никак нельзя. Хотя картина поделена на четыре главы и показывает одни и те же события с разных сторон (есть даже версия ворона), Саузерн сосредотачивает внимание аудитории на переживаниях вдовца.

© Film4

Взрослый человек, оказавшийся в трагических обстоятельствах, должен взять себя в руки и превратиться в ответственного отца. Но первое время после знакомства с вороном герой Камбербэтча продолжает реветь, рисовать жуткие картины, пугать детей, а ещё исполняет безумный танец и поёт не своим голосом. Почва уходит из-под ног, вдовец приближается к опасному отчаянию.

Ближе к середине картины наблюдать за однообразными страданиями центрального персонажа надоедает. Сюжет стоит на месте. Саузерн не потрудился создать полные психологические портреты мальчиков, да и связь отца с вороном остаётся не до конца понятной. Это тёмный двойник, проекция бессознательного, но как от него избавиться? Ни у одного из героев нет имени, что вроде как делает историю универсальной, но и лишает персонажей индивидуальности.

© Film4

Современные кинематографисты, а особенно в Америке и Великобритании, часто говорят о психологических травмах, горе и долгом пути к исцелению. Для разговора на важную, но не слишком оригинальную тему Саузерн придумывает красивый образ. Ворон действительно пугает, а чёрный цвет птицы символизирует негативные эмоции отца. Но ничего сверх интересного концепта автор предложить не может и лишь топчется на месте, вынуждая Камбербэтча демонстрировать 50 оттенков печали.

Понравится не всем

Поклонникам таланта британского актёра точно не стоит пропускать «Сущность» — образ скорбящего отца артист отрабатывает великолепно. Остальным зрителям остаётся наслаждаться мрачными визуальными образами и радоваться, что фильм идёт всего лишь чуть больше полутора часов.

