От романтики до ужасов: какие фильмы 2025 года смотреть на длинных выходных

Длинные новогодние выходные — подходящее время, чтобы наверстать упущенное и посмотреть кино, на которое не получилось попасть в прошлом году. «Рамблер» советует, каким фильмам 2025 года стоит уделить внимание во время праздников.

«Битва за битвой»

Масштабный детективный боевик от голливудского режиссёра Пола Томаса Андерсона («Магнолия», «Нефть») стал одной из самых обсуждаемых картин 2025 года. Бюджет картины составил 130 миллионов долларов, в главной роли снялся Леонардо Ди Каприо, фильм получил девять номинаций на «Золотой глобус».

Ди Каприо играет бывшего участника левой террористической группировки «Франция 75» Боба Фергюсона. В конце нулевых он и его соратники боролись с властями. В наше время главный герой живёт с дочерью Уиллой (Чейз Инфинити) в глуши.

Всё меняется, когда на его след выходит полковник Локджоу (Шон Пенн), некогда спасший мать Уиллы и подругу Боба Перфидию. Полковник бросает на поиск Фергюсона все силы, что оборачивается военным вторжением в городок, где живёт главный герой.

Фильм хронометражем почти три часа изобилует погонями, перестрелками, взрывами и иронией. Отличный способ скоротать один из зимних вечеров.

«Дракула»

История графа-кровопийцы, переосмысленная французским режиссёром Люком Бессоном, стала одним из кинохитов прошедшей осени. По сюжету князь Влад Цепеш (Калеб Лэндри Джонс) после смерти своей жены Элизабеты отрекается от Бога, убивает священника и превращается в бессмертного вампира.

Но в глубине души он не верит, что его возлюбленная переродилась, и на протяжении 400 лет ищет её по всему свету. Однажды Дракула видит фото невесты своего французского агента по недвижимости, узнаёт в ней Элизабету и отправляется за ней в Париж.

Фильм прохладно восприняли западные и российские критики. Зато он заинтересовал отечественную публику: на протяжении двух недель «Дракула» возглавлял российский кинопрокат.

Романтический хоррор Бессона хорош красивыми костюмами, богатыми декорациями и любовной линией. Если зрителям не удалось посмотреть эту картину на большом экране, то можно сделать это в новогодние праздники в онлайн-кинотеатрах.

«Жизнь Чака»

Трогательная драма о жизни маленького человека, снятая режиссёром Майком Флэнаганом по одноимённому рассказу Стивена Кинга. Мир стоит на пороге глобальной катастрофы: в новостях то и дело говорят о цунами, землетрясениях и гибели животных и птиц. На этом ужасающем фоне учитель Марти (Чиветель Эджиофор) старается выполнять свою работу.

Внезапно в городке Марти появляются рекламные щиты с фото некоего Чака Кранца (Том Хиддлстон) и благодарностями за то, что он 39 лет прекрасно выполнял свою службу. Впоследствии зрителю предстоит узнать, кто же такой Чак и чем именно он так прославился.

Картина сочетает в себе жанры мюзикла и фантастики и, несмотря на печальную концовку, получается светлой и вселяющей надежду. Она может стать терапевтическим зрелищем для тех, кто уже перестал верить во что-то хорошее.

«Одно целое»

Если во время новогодних каникул зритель решит разбавить праздничную атмосферу острыми ощущениями и посмотреть фильм ужасов, то лучше отдать предпочтение боди-хоррору Майкла Шэнкса «Одно целое». Этот хоррор стал одной из громких премьер кинофестиваля Сандэнс-2025 и получил высокую оценку критиков на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 90% из 243 отзывов оказались положительными.

Главные герои Милли (Элисон Бри) и Тим (Дэйв Франко) переезжают из мегаполиса в небольшой городок. Девушка благополучно работает учительницей, а её возлюбленный не очень удачно пытается заниматься музыкой. Во время прогулки по лесу Милли и Тим попадают в загадочную пещеру, после чего их тела начинают аномальным образом притягиваться.

Несмотря на все показанные в фильме кошмары, его концовка выходит весьма духоподъёмной. Это подходящая картина для тех, кто хочет пощекотать себе нервы и при этом не испортить праздничное настроение.

«Мужу привет»

Драма Антона Маслова была показана на Московском международном кинофестивале — 2025, где получила приз в конкурсе «Русские премьеры». Работница ЗАГСа Катерина (Юлия Пересильд) каждый день скрепляет союзом любящие сердца и желает счастья новобрачным. Её собственную семейную жизнь тем временем нельзя назвать безоблачной. Муж главной героини пять лет назад впал в кому. Катерина продолжает любить и ждать его.

Однажды женщина встречает одинокого владельца автомастерской Гошу (Владимир Вдовиченков). Она влюбляется в него, он отвечает взаимностью. Но Катерину мучает совесть: она не готова оставить супруга.

Эта трогательная философская картина поможет не только скрасить вечер, но и поставит перед зрителем вечный вопрос: имеет ли человек в сложных обстоятельствах право на личное счастье или же долг превыше всего.

«Пророк: История Александра Пушкина»

Музыкально-биографический фильм Феликса Умарова стал одной из громких премьер 2025 года. Картина рассказывает о жизни «солнца русской поэзии»: от учёбы в Царскосельском лицее и первых успехов у светской публики до звания придворного поэта, брака с Натальей Гончаровой и роковой дуэли на Чёрной речке.

В роли Александра Пушкина снялся оскаровский номинант Юра Борисов. Помимо него, в фильме заняты другие звёзды российского кино: Анна Чиповская, Сергей Гилёв, Илья Любимов. В картине много музыкальных номеров с острыми, запоминающимися текстами, изящных костюмов и радующих глаз декораций.

«Материалистка»

Нестандартная романтическая комедия от режиссёра драмы «Прошлые жизни» Селин Сон. Люси (Дакота Джонсон) работает свахой в дорогом брачном агентстве в Нью-Йорке. Главной героине немного за 30, она не замужем. Поэтому когда на свадьбе клиентки Люси встречает Гарри (Педро Паскаль), он кажется идеальным кандидатом для неё самой: богат, красив, щедр и умён.

Но на этом же мероприятии женщина сталкивается со своим бывшим возлюбленным Джоном (Крис Эванс) — неудачливым актёром, вынужденным подрабатывать официантом. Чувства к нему не угасли окончательно, так что Люси оказывается в любовном треугольнике.

Работа Селин Сон — честный взгляд на современные отношения. Она заставляет задуматься, что важнее в сегодняшнем ориентированном на богатство и успех мире: истинные чувства или финансовая стабильность.

«Сводишь с ума»

Ещё одна достойная внимания романтическая комедия, на сей раз от российского режиссёра Дарьи Лебедевой. Алиса (Мила Ершова) и Иван (Юрий Насонов) — незнакомые молодые люди, которые хотят снять одну и ту же квартиру в Петербурге. Недвижимость готовы сдать только семейной паре, поэтому во время осмотра главные герои изображают влюблённых. После их ссоры реальность раздваивается: в одной желанную квартиру арендовала Алиса, в другой — Ваня.

Герои могут видеть друг друга и общаться только через зеркало в ванной. Сначала каждый из них не рад такому неожиданному соседству. Но постепенно девушка и юноша привыкают и привязываются друг к другу. Смогут ли они быть вместе в одной и той же реальности?

«Сводишь» с ума хорош прекрасной актёрской игрой, нежными треками групп «Тима ищет свет» и «Сироткин» и видами летнего Петербурга. И способностью вселить надежду, что у каждого есть своя половина, пусть даже в параллельной вселенной.

«Франкенштейн»

Новая версия истории знаменитого монстра, снятая режиссёром Гильермо дель Торо. Учёный Виктор Франкенштейн (Оскар Айзекс), стремясь доказать своему отцу, что достоин носить звание лучшего доктора в их семействе, создаёт из фрагментов человеческих тел Существо (Джейкоб Элорди). Сначала Виктор пытается терпеливо обучать своё создание бытовым навыкам, но быстро превращается во вспыльчивого тирана.

У Существа, несмотря на безобразную внешность, тонкая душа: оно чувствительно к проявлениям теплоты со стороны людей, пытается выяснить у своего создателя, что же оно есть на самом деле. Не найдя ответов, монстр начинает преследовать Франкенштейна.

Постановщик предлагает посмотреть на эту историю с точки зрения двух главных персонажей: самого доктора и его творения. А поскольку дель Торо — один из главных современных режиссёров-визионеров Голливуда, зрителя ждёт не только увлекательный сюжет, но и роскошная картинка: потрясающий грим Джейкоба Элорди, изысканные костюмы, старинные интерьеры и мрачные пейзажи.

«Формула 1»

Спортивная драма режиссёра Джозефа Косински с Брэдом Питтом в главной роли стала самым кассовым фильмом в истории кинопроизводства компании Apple. По данным американского отраслевого издания Variety, за десять дней после выхода картины её мировые сборы достигли 293 миллионов долларов. К концу кинотеатрального проката F1, по данным Box Office Mojo, собрала свыше 631 миллиона долларов по всему миру.

Фильм рассказывает о гонщике Сонни Хейсе, который после аварии ушёл из большого спорта, живёт в фургончике и время от времени зарабатывает на соревнованиях. Однажды к главному герою обращается старый знакомый Рубен Сервантес (Хавьер Бардем). Гоночная команда под его руководством не блещет успехами, и Сервантес уговаривает Хейса помочь ей выбиться в лидеры и стать наставником молодого перспективного пилота Джошуа (Демсон Идрис).

Зрителя ждут захватывающие гонки, рёв моторов и погружение в атмосферу состязаний «Формулы 1». А также отличная актёрская игра Брэда Питта: его персонаж получился в меру драматичным и в меру забавным. А сам исполнитель, перешагнувший 60-летний рубеж, демонстрирует в этой картине отличную физическую форму.

