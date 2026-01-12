«Марти Великолепный»: почему Тимоти Шаламе получил за эту роль «Золотой глобус»

15 января в российский прокат выходит авантюрная комедия режиссёра Джоша Сэфди «Марти Великолепный». Фильм рассказывает о молодом американце, который мечтает выиграть международный турнир по настольному теннису. Главного героя в картине сыграл Тимоти Шаламе, получивший за эту роль премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер (мюзикл или комедия)». Автор «Рамблера» рассказывает, почему не стоит пропускать эту комедию.

О чём сюжет

Нью-Йорк, 1952 год. 23-летний Марти Маузер (Тимоти Шаламе) считает себя лучшим игроком в настольный теннис в мире, но у паренька нет денег, чтобы доехать до профильного международного турнира в Лондоне. Федерация США по настольному теннису нищая, так что поддержки ждать не от кого. Чтобы накопить на поездку, юный спортсмен работает продавцом обуви в магазине своего дяди Мюррея (Ларри «Ратсо» Сломан). Бизнесмен видит в племяннике прекрасного менеджера и рад был бы передать ему своё дело, но Марти грезит только настольным теннисом. У спортсмена тайный роман с замужней ровесницей Рэйчел (Одесса Эзайон). Девушка несчастлива в браке и мечтает связать будущее с Марти.

На лондонском турнире американец становится любимцем публики, а ещё привлекает внимание звезды кино 1930-х Кей Стоун (Гвинет Пэлтроу). Бывшая актриса замужем за миллиардером Милтоном Рокуэллом (Кевин О’Лири), владеющим успешной компанией по производству гелевых ручек. Марти мало Рэйчел, он хочет покорить и Кей. Да и знакомство с богачом Милтоном может быть полезным.

В финале турнира американец разгромно проигрывает японцу Кото Эндо (Кото Кавагучи), который играет революционной ракеткой: деревянной с одной стороны, покрытой резиной с другой. Марти взбешён и рассчитывает на реванш. Совсем скоро состоится чемпионат мира, но у американца по-прежнему нет денег на соревнования. Чтобы добраться до Токио и победить Эндо, Марти обманывает даже близких друзей, ворует, занимается мошенничеством и ненароком крадёт пса у мафиози (Абель Феррара) из Нью-Джерси.

Родственные узы

«Марти Великолепный» — первый самостоятельный режиссёрский проект Джоша Сэфди со времён драмы «Удовольствие быть обокраденным». Вместе с братом Бенни постановщик снял криминальные триллеры «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы», которые заставили зрителей и критиков громко говорить о талантливом дуэте. В этом году каждый из братьев сделал по собственному фильму, которые связаны со спортом. Их работы спродюсировала студия А24. Бенни Сэфди снял «Крушителя» о бойце смешанных единоборств Марке Керре с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли и получил приз за режиссуру на Венецианском фестивале, а старший брат Джош показал «Марти Великолепного».

Премьера картины с Тимоти Шаламе состоялась на киносмотре в Нью-Йорке. «Марти Великолепный» вошёл в десятки лучших фильмов года по версиям Американского института кино и Национального совета кинокритиков США. Это действительно громкий релиз, исключительно важный для студии А24. Бюджет картины Сэфди, по данным издания Variety, оценивается в 70 миллионов долларов. Прежде А24, подарившая публике «Солнцестояние», «Маяк», «Всё везде и сразу» и «Прошлые жизни», не вкладывала столь солидную сумму в кинопроизводство.

У фильма действительно впечатляющий кричащий маркетинг. Например, были выпущены не только линейка одежды и мерч в поддержку релиза, студия арендовала покрашенный в оранжевый цвет дирижабль, который летал над несколькими штатами. С каждой из сторон на воздушном судне красуется надпись «Марти Великолепный». Также исполнитель главной роли появился в выпущенном к релизу фильма клипе на песню 4 Raws британского рэпера EsDeeKid. А24 очень рассчитывает на финансовый успех «Марти Великолепного». В 2025-м у студии было несколько не самых удачных релизов, среди них «Крушитель» Бенни Сэфди, который не смог отбить затраченных на производство средств.

Но «Марти Великолепный» сделан по всем заветам принёсших братьям Сэфди славу фильмов. Дуэт постановщиков никогда не стеснялся признавать влияние на творчество ранних картин Мартина Скорсезе, другого певца криминального Нью-Йорка. В новой работе Джоша Сэфди трудно не впечатлиться мощной энергией улиц мегаполиса.

Марти Маузер впутывается во всё более безумные передряги. Каждое следующее действие персонажа ещё сильнее загоняет его в угол, но стремящийся к чемпионату мира по настольному теннису игрок не останавливается ни на секунду. От стремительных приключений Марти может закружиться голова. Родной дядя готов упрятать его за решётку, миллионер Рокуэлл его ни во что не ставит, а мафиози готов убить за потерянного пса. Два с половинной экранных часа пролетают незаметно.

Психология героя

Значительную роль в создании пульсирующего ритма играет электронный саундтрек музыканта Дэниэла Лопатина. Никакой музыки из 1950-х в кадре нет, только современные оригинальные треки и хиты из 1980-х. В том числе звучат песни групп Alphaville, Tears for Fears и New Order.

Маузер — классический плут и озорник. Персонажа трудно оценивать как положительного или отрицательного, но ему очень легко сопереживать. С одной стороны, Марти готов предавать и обманывать близких ради достижения цели. С другой — он харизматичен, остроумен, амбициозен и сообразителен. Марти одновременно напоминает Остапа Бендера и капитана Джека Воробья. Но если приглядеться, то можно отыскать сходство с Брайаном Фицджеральдом из «Фицкарральдо». Марти ослеплён желанием стать чемпионом мира и не видит ничего вокруг. Разумеется, за возможность взять реванш у Эндо приходится унижаться, воровать и придумывать сомнительные мошеннические схемы.

Лучшая роль в карьере

«Марти Великолепный» захватывает с первых минут и не отпускает до самого финала. Это размашистое амбициозное американское кино, которое редко попадает на отечественные большие экраны. В 2025-м разве что Пол Томас Андерсон в «Битве за битвой» смог так же поразить зрителей мастерской режиссурой и эпическим повествованием.

Трудно представить фильм без Тимоти Шаламе. Молодой актёр выдаёт лучшую роль в карьере и уверенно подтверждает статус не будущей, а уже настоящей голливудской звезды. «Марти Великолепный» напоминает, что кино всё ещё может быть заряженным энергией и удивлять зрителей невероятными сюжетными поворотами.

