В «Иронии судьбы...» нашли шесть киноляпов, которые не замечали годами

В эту новогоднюю ночь исполнится ровно 50 лет самой новогодней российской комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Фильм вышел 1 января 1976 года на Первой программе ЦТ СССР и сразу завоевал популярность у населения, а цитаты героев стали крылатыми фразами. Показывать его по телевидению 31 декабря стали ежегодно лишь начиная с 1994 года, но эта традиция сохраняется и по сей день. Но не обошлось в комедии без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел новогодний хит и нашёл несколько фрагментов с несостыковками.

Интересные факты о фильме

В основе комедийного двухсерийного фильма — пьеса, написанная Эмилем Брагинским и Эльдаром Рязановым в 1969 году под названием «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…». Сюжет рассказывает о москвиче Жене, который под Новый год случайно попадает в чужую квартиру в Ленинграде, точь-в-точь похожую на его собственную. На момент выхода комедии её уже успешно ставили в нескольких театрах по всему Советскому Союзу.

Режиссёром фильма выступил сам Эльдар Рязанов. На роль Жени Лукашина изначально претендовал Андрей Миронов. Но Рязанов видел своего персонажа скромным, стеснительным молодым человеком, который не пользовался особой популярностью у женщин, что про Миронова сказать было нельзя. Режиссёр предложил актёру присмотреться к Ипполиту, но этот персонаж его не заинтересовал. В итоге на роль Ипполита был утверждён Олег Басилашвили. Но когда начались съёмки, у актёра умер отец, поэтому он отказался от участия в проекте и роль досталась Юрию Яковлеву. Женю Лукашина же сыграл драматический актёр театра «Современник» Андрей Мягков.

Сыграть Надю Шевелёву хотели многие советские артистки. Среди них Людмила Гурченко, Валентина Талызина, Светлана Немоляева. Но Рязанов не видел их в этом амплуа. Однажды он случайно посмотрел польский фильм «Анатомия любви» (1972), где главную роль играла Барбара Брыльска, и решил пригласить её на пробы. Артистка поразила съёмочную группу и в итоге была утверждена. Правда, озвучивала её Валентина Талызина, которая также сыграла одну из подруг Нади.

Знаменитые песни — «Я спросил у ясеня», «Со мною вот что происходит», «Никого не будет в доме», «Если у вас нету тети», «Мне нравится, что вы больны не мной» и другие — за актёров пели Сергей Никитин и Алла Пугачёва. А вот стихотворение Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне» Андрей Мягков исполнил вместе с Валентиной Талызиной.

Впервые «Иронию судьбы» показали в рамках Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов в Тбилиси осенью 1975 года, где она заняла первое место. На советские телеэкраны фильм вышел 1 января 1976 года, а позже его повторили по просьбам зрителей 7 февраля. Как оценивал в своей книге «Гибель советского кино. Тайны закулисной войны» критик Фёдор Раззаков, до 1978 года по телевизору фильм посмотрели около 250 миллионов человек. В 1977 году картина была удостоена Государственной премии СССР.

Киноляпы в картине

Буква в титрах

Первый ляп связан с пропущенной буквой в начальных титрах фильма. Если внимательно прочитать фразу: «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь», можно увидеть, что слово «исключительно» написано без буквы Л.

Возвращающаяся бутылка

Павлик приходит к Лукашину с бутылкой напитка, чтобы позвать друга в баню. Дверь ему открывает мама главного героя, которой он отдаёт бутылку. Но после разговора бутылка снова оказывается у Павлика, и, перед тем как закрыть дверь, мама снова её берёт.

Исчезающее полотенце

После ухода Гали Женя Лукашин разговаривает с мамой. Они несут в комнату продукты из кухни, у мамы через плечо перекинуто белое полотенце. Но уже через секунду, при смене кадра, полотенце внезапно исчезает. При новой смене кадра полотенце вновь появляется на плече.

Гитара в руках Нади

За праздничным столом Женя поёт для Нади «Арию московского гостя», как он выразился, а затем передаёт гитару Наде, чтобы она что-нибудь спела. Он даёт ей инструмент грифом под правую руку, а при смене кадра гитара уже развернута грифом под левую руку. Хотя Надя не успела бы так быстро её переместить.

Фотография Ипполита

В порыве ревности Лукашин выбрасывает из окна фотографию жениха Нади — Ипполита. Во время броска, а также когда фотография ложится на снег, отчётливо видно, что на ней изображён игравший Ипполита актёр Юрий Яковлев. Но когда Надя спускается и подбирает фотографию, на ней запечатлён уже Олег Басилашвили, которого изначально утвердили на эту роль.

Разные таксисты

Надя садится в такси, чтобы поехать на Московский вокзал за билетом для Лукашина. Зрители видят, что с ней разговаривает таксист-брюнет. Но когда героиня выходит из такси на вокзале, зрителям показывают совершенно другого таксиста, к тому же блондина.

