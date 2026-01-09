Секс-символы тогда и сейчас: как изменился идеал мужчины за 25 лет

Понятие «секс-символ» — это зеркало эпохи. Идеалы, которые сводили с ума миллионы в 2000 году, сегодня могут казаться архаичными. А на смену им приходят новые образы, более тонкие, интеллектуальные и аутентичные. «Рамблер» отобрал актёров, характеризующих два разных поколения вкусов, и проследил, как изменился язык мужской привлекательности за 25 лет.

© Ralph Dominguez/MediaPunch via w/www.globallookpress.com

2000 год

В начале 2000-х годов редко в какой комнате не висел постер, с которого бы на обладателя не смотрели томно-печальные глаза Джека Доусона из «Титаника». Благодаря этой роли Леонардо Ди Каприо стал тем самым романтичным Джеком, чей трагичный образ и классическая красота на десятилетия вписали его в пантеон главных секс-символов эпохи.

© Peter Jordan - PA Images/Getty Images

Но сам актёр упрямо избегал этого статуса, погружаясь в психологически сложные роли фильмов Мартина Скорсезе, Кристофера Нолана и Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Чтобы мир увидел в нём не просто красавца, но и мощного драматического актёра. Его триумф увенчался «Оскаром» за «Выжившего» в 2016 году.

Спустя 25 лет Ди Каприо вновь в зените славы. Фанаты отмечают, что 51-летний актёр похудел, посвежел и выглядит как кинозвезда 90-х. Более того, в 2025 году журнал Time присвоил ему звание «Артист года», высоко оценив его роль в новом фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Так что статус секс-символа, кажется, Лео не утратил, а мастерски трансформировал, добавив к нему весомое слово «легенда».

В 2000 году Брэд Питт во второй раз был назван журналом People «Самым сексуальным мужчиной года», став первым, кто удостоился такой чести дважды. До этого актёр получал такой титул также в 1995 году.

© Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Статус главного секс-символа нулевых основывался на прочном фундаменте: Питт сыграл главную роль в культовом «Бойцовском клубе» и был женат на Дженнифер Энистон, составляя с ней «золотую пару» Голливуда. А экранизация «Трои», где Питт предстал в образе Ахиллеса, лишь закрепила за ним статус современной иконы.

К концу 2025 года слава Питта далеко и прочно вышла за рамки секс-символа. Обладатель «Оскаров» как актёр, продюсер и владелец кинокомпании, он доказал, что с годами способен становиться только интереснее.

Если бы в начале нового тысячелетия первого попавшегося россиянина попросили назвать главного российского секс-символа, наверняка он бы ответил: «Константин Хабенский». В популярности и харизме актёра тогда, пожалуй, не сомневался никто — от подростков до бабушек у телевизора.

© Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

Всеобщее обожание основывалось на феномене сериала «Убойная сила», в котором Хабенский играл одну из главных ролей. Его герой, оперативник Игорь Плахов, в отличие от брутальных «ментов» прошлых лет, предлагал новый идеал — решительного и лиричного одновременно персонажа с грустными глазами. Его заслуги не ограничились телевидением: он мгновенно стал востребованным киноактёром («Ночной дозор», «Адмиралъ», «Ирония Судьбы. Продолжение»), а его харизма легко переносилась и на театральную сцену.

На сегодня Хабенский сохранил статус настоящей звезды, но перешёл в категорию живых классиков и мэтров — он руководит Московским Художественным театром имени Чехова, снимается в крупных проектах и воспринимается как эталон профессионального и человеческого достоинства.

В 2000 году немецкий журнал Cinema официально закрепил за Джорджем Клуни титул главного секс-символа, присудив ему победу в своём рейтинге с результатом 35,6 балла из 50. Этот вердикт лишь подтвердил статус, завоеванный образом доктора Дугласа Росса в сериале «Скорая помощь» и ранними киноролями звезды.

© Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/www.globallookpress.com

Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

Клуни олицетворял новый идеал, сочетающий харизму, ироничность и безупречную небрежность в образе. Его положение было настолько незыблемым, что журнал People дважды — в 1997 и 2006 годах — называл его «самым желанным мужчиной».

Но подлинный успех Клуни заключается в том, что он никогда не был заложником своего статуса. Джордж мастерски трансформировал образ красавца-актёра в репутацию серьёзного режиссёра, продюсера и обладателя двух «Оскаров». Сегодня он представляет собой редкий тип знаменитости, чья притягательность основывается не только на внешнем виде, но и на сумме заслуг.

Фредди Принц — младший

В 2000 году журнал People включил актёра в список самых красивых людей мира, поставив формальную точку в его стремительном взлёте как главного подросткового кумира конца 90-х. Этот статус был завоеван ролями в слэшерах вроде «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и достиг апогея в романтической комедии «Это всё она».

© Rastar Pictures/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Кадр из фильма «Джиллиан на день рождения»

Но образ «идеального парня из соседнего двора» и секс-символа для школьниц оказался для актёра ловушкой, из которой он предпочёл выбраться. Вместо того чтобы цепляться за ускользающую славу, Фредди Принц кардинально сменил приоритеты. Сегодня его главные роли — преданный муж актрисы и телепродюсера Сары Мишель Геллар, отец двух дочерей и успешный ресторатор. В кинопроектах Принц-младший предпочитает участвовать лишь изредка.

2025 год

В уходящем году он доказал, что секс-символом можно быть не только в 20 или 30 лет, но и в 50. Как отмечал в августе 2025 года Vanity Fair, ключ к успеху Паскаля — эмоциональная глубина и невероятная энергичность на экране.

© IMAGO/James Warren/www.globallookpress.com

Пожалуй, ещё более точный портрет дал создатель сериала «Одни из нас» Крэйг Мэйзин: «Я всегда говорил, что есть два типа актёров: те, которые вас несколько подавляют, вызывая чувство неполноценности, и те, кого вам хочется пригласить домой, обнять и накормить супом. Каким-то образом Педро совмещает в себе оба этих типа».

Такая двойственность характера, кажется, и есть секрет, который позволяет звезде быть одинаково убедительным в образах сурового героя в доспехах (Дин Джарин в сериале «Мандалорец») и заботливого отца со сложной судьбой (Джоэл Миллер в сериале «Одни из нас»). Паскаль олицетворяет современный идеал: харизматичный, прогрессивный, универсальный и бесконечно обаятельный. Вне зависимости от того, спасает ли он галактику или просто устало улыбается в интервью.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе сегодня — живое доказательство того, что идеалы мужской привлекательности за четверть века кардинально изменились. Где-то между супергероями в броне и брутальными мачо он выстроил собственный культ, основанный на утончённости и интеллекте. The New York Times из-за худощавости и внешней хрупкости отнёс его к касте актёров типажа «мальчик-лапша». А режиссёр Уэс Андерсон сравнил Шаламе с героями режиссёра Эрика Ромера (представителя французского течения «Новая волна»), отметив в нём «обаяние старой Европы».

© IMAGO/CraSH/imageSPACE/www.globallookpress.com

Взлёт Шаламе идеально совпал с глобальными переменами. После череды громких скандалов о харассменте в Голливуде публика ощутила усталость от токсичной маскулинности, олицетворением которой являлся одиозный Харви Вайнштейн. На первый план вышли герои, способные на искренние эмоции, уязвимость и диалог.

Шаламе, с его противоречивыми персонажами с богатым внутренним миром, каких можно наблюдать в картинах «Дюна» или «Боб Дилан: никому не известный», стал главным лицом этой эпохи. В 2025 году он блестяще подтвердил свой статус, сыграв игрока в настольный теннис Марти Маузера в спортивной драме «Марти Великолепный». Эту роль критики уже называют одной из лучших в его карьере.

Юра Борисов

В 2025 году сложно найти актёра, совершившего такой стремительный взлёт к мировой славе, как Юра Борисов. Несмотря на то что он начал собирать международные награды задолго до своей самой громкой роли, именно оскароносная «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера возвела его в ранг не только звёзд мирового уровня, но и современных секс-икон. Борисов стал первым российским актёром, номинированным на самую престижную награду в мире кинематографа (хоть и остался без «Оскара»).

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

В одночасье западная пресса, от Variety и Los Angeles Times, открыла для себя нового «русского медведя» — харизматичного, с грубоватыми чертами лица и пронзительным взглядом, ломающего стереотипы о славянских актёрах.

Секрет Борисова — в уникальном сочетании образа и таланта. Для Запада он воплощение загадочной русской души: сильный, немногословный и лишённый голливудского лоска. Для отечественной публики — свой, «простой парень», избегающий светских скандалов.

В 2025 году Борисов появился в нескольких картинах, среди которых, например, фильм «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова. Актёр сыграл главную роль, бросив вызов самому каноническому образу в русской культуре.

Известно также об участии артиста в западных проектах, среди них, например, фильм Луки Гуаданьино Artificial о мире искусственного интеллекта. Лента расскажет об основателях компании OpenAI и событиях, которые происходили там в 2023 году.

После триумфа «Аноры» мировая публика открыла для себя не только Юру Борисова, но и его коллегу по картине. Из-за хрупкой внешности и проникновенного взгляда журналисты прозвали Марка Эйдельштейна «русским Тимоти Шаламе». Но актёр доказал, что может быть кем-то большим, нежели чьей-то копией. Ещё в 2024 году он оказался в списке самых стильных людей года по версии The New York Times.

© Cre Film; FilmNation Entertainment

Кадр из фильма «Анора»

В марте 2025 года Эйдельштейн подписал контракт с одним из крупнейших американских агентств — William Morris Endeavor (WME), которое будет представлять интересы актёра в различных сферах, включая сотрудничество с брендами, кино и пр. А уже 1 января 2026 года зрители увидят его в новой экранизации «Буратино» режиссёра Игоря Волошина, где Марк исполнил роль Артемона.

Сегодня имя Ивана Янковского может быть главным аргументом в споре, передаётся ли талант по наследству. Ответ: да. Актёр унаследовал благородные черты лица и артистичность своего знаменитого рода и переплавил её в харизму нового типа: дерзкую, яркую и немного отстранённую.

© Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Его путь от роли лидера уличной группировки Вовы Адидаса в культовом сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» до брутального следователя Евгения Бокова в проекте «Фишер» показал, что главная сила его героев — во внутренней сложности, а не во внешнем лоске.

Именно эта глубина, отмеченная премией «Золотой орёл» за фильм «Текст», и составляет магнетизм Янковского. В скором времени зрители увидят Янковского в новых проектах: в 2026 году он не только исполнит главную роль в сериале «Хакеры», но и впервые выступит в нём как продюсер и соавтор сценария. На экраны также выйдет масштабная историческая драма «Битва моторов» с его участием.

