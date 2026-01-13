«Буратино»: какой получилась новая сказка о деревянном непоседе

В российском прокате идёт новая версия фильма про деревянного мальчика. В касте внушительный звёздный состав: Александр Петров, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук и другие. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает, почему на неё стоит обратить внимание.

Кто доброй сказкой входит в дом? Ответ на этот вопрос знает каждый советский и постсоветский зритель. 1 января 1976 года на телевидении состоялась премьера мюзикла «Приключения Буратино» Леонида Нечаева. Фильм о приключениях деревянного непоседы стал настоящей сенсацией и устроил полноценную революцию на ТВ. На протяжении двух часов советские зрители наблюдали за праздником непослушания и вседозволенности, а сам Буратино стал ролевой моделью для каждого хулиганистого школьника. Спустя ровно 50 лет с премьеры «Приключений Буратино» на экраны выходит новая адаптация повести Толстого.

О чём сюжет

Три таракана: мудрый Алессандро (озвучил Николай Дроздов), юный Джованни (Ваня Дмитриенко) и Антон (Антон Шастун) отправляются вместе к волшебнице Тортилле (Светлана Немоляева) в надежде выторговать у неё золотой ключик. Букашки душой прикипели к бедному Карло (Александр Яценко) — несчастному плотнику, который тяжело переживает смерть жены. Но убедить волшебницу не удалось, поэтому магический артефакт пришлось добывать обманом. Получив ключик, который может исполнить любую мечту, мужчина попросил сына. Неожиданно в воздухе материализовался силуэт из мерцающих огоньков, которые тут же вселились в полено. Карло взялся за рубанок и стамеску и выстругал из пенька ребёнка.

Он назвал мальчика назвал Буратино и поспешил отправить юного непоседу в школу. Только сам хулиган предпочитает проводить время не за школьной партой, а в театре Карабаса-Барабаса (Фёдор Бондарчук). Длинноносый юноша в ярком колпаке сорвал одно из представлений, но это повеселило публику. Жадный до признания Барабас забрал Буратино себе. Теперь хулигану предстоит колесить с его театром по всему миру — от Афин до Москвы, — вынашивая план, как вернуться к папе Карло и извиниться перед ним за плохое поведение.

Итальянский первоисточник

Повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» стала адаптацией итальянской сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» Карло Коллоди. В последние несколько лет к детской повести о приключениях деревянного мальчика обратились сразу несколько кинематографистов. В 2019 году состоялась премьера «Пиноккио» Маттео Гарроне, а в 2022-м фильмами отметились два великих режиссёра: Роберт Земекис и Гильермо дель Торо. Но на этом история новых воплощений Пиноккио не закончилась.

В 2023 году состоялся релиз видеоигры Lies of P в жанре action/RPG, в которой герой сказки противостоял жутким монстрам. А уже в этом году на экраны выйдет слэшер «Пиноккио: Развязный» — новая глава хоррор-франшизы во вселенной «Винни-Пух: Кровь и мёд». Поэтому вовсе не удивительно, что до экранов отечественных кинозалов добрался Буратино — дальний родственник итальянской куклы. Надо ковать железо, пока горячо. Словно дань уважения первоисточнику, действие новой адаптации перенесено в Италию.

Кто работал над кинолентой

Режиссёром «Буратино» выступил Игорь Волошин, ранее снявший «Волшебника Изумрудного города», поэтому дорога из жёлтого кирпича от адаптаций детских сказок прямиком к зрительскому признанию ему хорошо известна. Среди сценаристов же можно заметить Андрея Золотарёва — одного из самых востребованных российских авторов современности. В новой адаптации создатели предельно близко следуют тексту первоисточника. Сюжетные коллизии картины хорошо известны каждому российскому зрителю.

Но за заученной наизусть историей про деревянного непоседу скрывается смелая, но довольно прямолинейная метафора инаковости. Папа Карло ведёт сынишку в школу, но учителя отказываются принимать необычного ребёнка, а сверстники довольно грубо кличут его «уродцем». Размышление о детях с особенностями в развитии становится едва ли не лейтмотивом ленты. Буратино отчаянно пытается стать нормальным, а после желает Карло настоящего сына, искренне не понимая, что он такой же обычный ребёнок, как и все, и заслуживает любви не меньше других.

Фоном в фильме сквозит и другая, не менее важная тема насилия над детьми. Карабас периодически избивает своих актёров: Пьеро (Степан Белозёров), Мальвину (Анастасия Талызина), Артемона (Марк Эйдельштейн) и Арлекина (Рузиль Минекаев), о чём, например, свидетельствуют синяки на руках голубоволосой красавицы. Каждый из ребят травмирован деспотичным предводителем театра, который стал для них отеческой фигурой. Герои поют песни о невыносимых условиях работы в театре и вслух проговаривают страшную фразу «бьёт — значит любит».

На грани мрачной сказки

«Буратино» неоднократно заходит — но каждый раз оступается — на территорию мрачной сказки. Карабас так и останется главным антагонистом ленты. Даже хитрые аферисты лиса Алиса (Виктория Исакова) и кот Базилио (Александр Петров) в фильме предстают не отъявленными негодяями, а очаровательными обманщиками, которые не прочь использовать свои навыки на благо общества. Дуэт лисы и кота можно смело отнести к главным достоинствам ленты. Благодаря необычной оптике и актёрской харизме Алиса и Базилио предстали самыми яркими персонажами фильма. Пока дети будут с радостью наблюдать за приключениями деревянного непоседы, родители с улыбкой встретят каждый выход дуэта мошенников.

Стоит ли смотреть

Фильм отлично подойдёт для семейного просмотра. Дети с интересом посмотрят киноновинку и высоко оценят картину благодаря ярким персонажам, запоминающимся музыкальным сценам и красивым костюмам.

Взрослым же «Буратино» может показаться несовершенной и несбалансированной работой. В ленте авторы затрагивают много важных социальных проблем, будь то эксплуатация детского труда или принятие себя. А из-за ограниченного экранного времени не удаётся раскрыть эти темы более детально. Но едва ли не впервые киносказка не спешит отдалиться от окружающей действительности на неприлично далёкое расстояние. Ведь нетерпимость, детские травмы и бесконечная рефлексия свойственны не только героям фильма. Как минимум за это авторам можно сказать спасибо.

