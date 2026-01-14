«Безумное свидание»: какой получилась романтическая комедия

На больших экранах идёт романтическая комедия Паоло Дженовезе «Безумное свидание». В первую очередь итальянский режиссёр известен по международному хиту «Идеальные незнакомцы». Дженовезе продолжает снимать неглупое кино об отношениях, ориентированное на самую широкую аудиторию. В «Безумном свидании» десятки мыслей мешают Ларе и Пьеро наслаждаться вечером наедине. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился новый фильм итальянца.

© Rai Cinema

О чем сюжет

Пьеро (Эдоардо Лео) идёт на свидание к Ларе (Пилар Фольяти) домой. Судя по всему, пара совсем недавно познакомилась. Пьеро разведён, от предыдущего брака есть дочка. У Лары всего месяц назад закончились длительные отношения. И парень, и девушка чувствуют себя неуверенно, боятся сказать лишнее слово и произвести неправильное первое впечатление. В голове у каждого тысячи противоречивых мыслей. Почему же так происходит?

Дженовезе показывает, что происходит в голове парня и девушки до и во время свидания. Разум каждого из героев показан как комната. У Лары в помещении четыре женщины, у Пьеро — четыре мужчины. Всё это разные стороны одной личности, которые находятся в постоянном конфликте, вечно спорят и с большим трудом приходят к общему знаменателю. Во время свидания «советники» не унимаются ни на минуту. Пьеро никак не может выбрать презервативы до встречи и потом долго думает, почему свидание проходит не в ресторане. Лара рассуждает о правильном моменте для поцелуя и сомневается в одежде.

Паоло Дженовезе снимает фильмы и сериалы ещё с рубежа веков, но настоящую славу автору принесли «Идеальные незнакомцы». До премьеры международного хита за пределами родины итальянский режиссёр оставался неизвестен. В десятках стран были сняты ремейки «Идеальных незнакомцев», в России — комедия Алексея Нужного «Громкая связь». После глобального успеха Дженовезе не уехал покорять Голливуд и не изменил себе, а остался в Италии и продолжил работать с привычными жанрами и проблематикой.

Итальянское портфолио

© Rai Cinema

«Безумное свидание» — четвёртая работа постановщика после «Идеальных незнакомцев». В триллере «Место встречи» девять человек приходят в бар на встречу с таинственным неизвестным, кто готов выполнить любое желание за определённую цену. В «Супергероях» с постоянными перескоками между прошлым и настоящим Дженовезе показывает историю любви очень разных профессора физики и художницы комиксов, которые случайно познакомились под дождём, спрятавшись под одним козырьком. В магической драме «Последний день моей жизни» четверо самоубийц получают возможность увидеть, каким будет мир, в котором их уже нет.

Во всех своих недавних фильмах Дженовезе говорит о любви и отношениях, воспоминаниях и разочарованиях, смерти и утрате. Итальянский автор не мудрит и ведёт диалог со зрителем на равных и ясным языком. А поскольку темы для дискуссии универсальные и тревожащие широкую аудиторию, фильмы режиссёра становятся хитами или по крайней мере не проваливаются. Дженовезе любит снимать кино в замкнутом пространстве, с обилием диалогов и несколькими главными героями. «Безумное свидание» — не исключение, а логичное продолжение творческих поисков автора.

Творческие поиски

Дженовезе из фильма в фильм интересуется, в чём заключается счастье и что мешает людям наслаждаться жизнью. В «Безумном свидании» Пьеро и Лара — обычные парень и девушка с солидным багажом опыта. Ещё в первой половине XX века швейцарский психолог и психиатр Карл Густав Юнг классифицировал основные архетипы мужчины и женщины, каждый из которых представляет определённую грань жизненного пути, роль или внутреннее состояние. Дженовезе придумывает визуализацию противоречивых чувств, от которых кипит голова у каждого.

Для пущей наглядности и сюжетной динамики режиссёр выбирает свидание — узнаваемую стрессовую ситуацию. И Пьеро, и Лара мечтают о любви и пытаются понравиться, но мысли несутся с бешеной скоростью, а мгновенно принять правильное решение непросто. Блюдо на ужин, одежда, причёска, темы для разговора, неловко подобранное слово — сплошная головная боль.

Внутренние монологи

© Rai Cinema

В отечественном сериале «Настя, соберись» зрители наблюдали, как архитектор и её субличности, от внутреннего ребёнка до карьеристки, пытаются преодолеть кризис. В пиксаровской «Головоломке» мы попадали в голову одиннадцатилетней школьницы Райли, в которой сосуществуют пять базовых эмоций: Радость, Грусть, Страх, Гнев и Отвращение. А девочка училась ими управлять и находить баланс. Так что визуализация внутреннего состояния героя — не радикальная придумка Дженовезе, но итальянский автор ловко подчинил знакомый и запоминающийся приём нуждам романтической комедии.

И в Пьеро, и в Ларе уживается сразу несколько личностей. У девушки — и недотрога, и обольстительница, и бизнесвумен, и принцесса. У парня — романтик, донжуан, мудрец и ворчун. Хотя всё это вроде бы совершенно разные мысли и черты характера, Пьеро и Лара часто думают об одном и том же и даже не могут предположить, насколько во многом похожи.

Стоит ли смотреть

«Безумное свидание» — лёгкое и остроумное кино, которое не назвать глупым, но и никакая дополнительная подготовка зрителям не требуется. Как и предыдущие известные картины итальянца, полностью построенная на диалогах картина снята в замкнутом пространстве и в нескольких локациях. Несмотря на отсутствие спецэффектов и минимум резких сюжетных поворотов, «Безумное свидание» не утомляет, а в нескольких сценах заставляет улыбаться, что подтверждает мастерство постановщика.

Фильм Дженовезе можно даже воспринимать как сеанс утешительной психотерапии. Да, мы все очень разные, иногда может показаться, что мужчины и женщины живут на разных планетах, но и диалог, и дружба, и любовь возможны. Нужно только победить хаос в собственной голове и заставить голоса действовать сообща ради совместного счастья.

