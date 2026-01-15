«Чарли и шоколадная фабрика»: 5 киноляпов в сказке с Джонни Деппом

В июле 2005 года на большие экраны вышел рождественский фэнтезийный фильм «Чарли и шоколадная фабрика». Главную роль владельца фабрики Вилли Вонки исполнил известный актёр Джонни Депп.

За всё время проката сказка заработала свыше 474,9 миллиона долларов, по данным портала kinobuisiness.com, получила премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) в категории «Выбор детей», а также была номинирована на множество других знаковых кинопремий. Но не обошлось в картине без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел фильм и нашел фрагменты с несостыковками.

Интересные факты о картине

В основу поучительной сказки для детей и взрослых легла одноимённая повесть британского писателя Роальда Даля 1964 года. Сюжет разворачивается в канун Рождества. Владелец всемирно известной шоколадной фабрики Вилли Вонка кладёт в пять плиток шоколада золотые билеты: те, кто их найдёт, могут прийти на экскурсию на производство и выиграть главный приз. Один из билетов достаётся мальчику Чарли Бакету из бедной английской семьи, а остальные — избалованным детям из разных стран. На производстве с ребятами происходят чудеса, а Чарли по законам жанра становится победителем.

Режиссёром фильма выступил Тим Бёртон, который на тот момент уже был хорошо известен своими неординарными фэнтезийными проектами. Среди них, например, «Битлджус» (1988) с Майклом Китоном и Вайноной Райдер в главных ролях, «Эдвард руки-ножницы» (1990) и «Сонная лощина» (1999) с Джонни Деппом. При этом, как пишет «Кинопоиск», несмотря на давнишнюю дружбу Бёртона и Деппа, последний не был единственным претендентом на роль Вилли Вонки. На эту роль пробовались Стив Мартин, Робин Уильямс, Николас Кейдж, Майкл Китон и Джим Керри. Но в итоге режиссёр всё-таки отдал предпочтение Деппу.

Роль бедного мальчика в картине сыграл 13-летний начинающий актёр Фредди Хаймор. По данным портала IMDb, до этого он вместе с Деппом снимался в фильме «Волшебная страна» (2004): Деппу так понравилась игра юного актёра, что он настоял на том, чтобы Фредди получил роль Чарли Бакета. Ещё одна интересная деталь: роли всех человечков из племени Умпа-Лумпа, которые работали на волшебной фабрике, сыграл актёр Дип Рой: он сотни тысяч раз повторял одни и те же движения и за удивительную работоспособность получил гонорар в миллион долларов, что по тем временам было огромной суммой.

Главным спонсором картины стала шоколадная фабрика Nestle. Как сообщает «Кинопоиск», специально для фильма было изготовлено 110 тысяч плиток бутафорского шоколада, а также 207 тысяч галлонов для создания шоколадной реки и 38,5 тысячи галлонов — для водопада. А для сцены с нападением на девочку Веруку белок были специально выдрессированы более 40 животных.

Фильм имел огромный успех. Его показывали во многих странах мира. Только в США за всё время проката сказку посмотрели более 32 миллионов человек, в Великобритании — 8 миллионов, в Японии — свыше 4 миллионов, а в Италии — более 2 миллионов, пишет Кинопоиск. В 2006 году картина была номинирована на «Оскар» за лучшие костюмы, а Джонни Депп стал номинантом на «Золотой глобус» как лучший актёр. Также у фильма «Чарли и шоколадная фабрика» есть четыре номинации на премию BAFTA (помимо награды в категории «Выбор детей») и четыре на премию «Сатурн», в том числе Фредди Хаймор был заявлен как лучший молодой актёр.

Киноляпы в фильме

Золотой билет с разных сторон

В самом начале фильма Вилли Вонка кладёт золотые билеты на тыльные стороны шоколадок. Позже Чарли покупает шоколадку в магазине: когда он её раскрывает, билет лежит с лицевой стороны.

Восстановившийся шоколад

Дедушка дарит Чарли шоколадку на день рождения. Билета там нет, Чарли решает поделиться подарком со всеми родными. Когда он даёт кусочек папе, тот раскалывается на две половинки. Но через несколько секунд папа уже ест целый кусок.

Майк и тыква

Вилли Вонка приводит детей и родителей на поляну с шоколадным водопадом и говорит, что на ней всё съедобное и они могут «наслаждаться». Геймер Майк разбивает тыкву: зрители видят, что она расколота на три равные части. Но когда через секунду отец мальчика подходит к нему, тыква уже полностью разбита на множество частей.

Волшебные плоды

На той же поляне мать Виолетты ест красные плоды с неизвестного дерева, которые окрашивают её рот и зубы в красный цвет. Но уже через несколько секунд рот женщины снова чистый.

Появляющиеся перчатки

Когда мальчик Август падает в шоколадное озеро, на его руках нет никаких перчаток. Но когда он выходит из фабрики в конце фильма, весь перемазанный в шоколаде, то облизывает руку в перчатке. Откуда она взялась?

