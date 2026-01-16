«Мерв»: комедия о бывших, которые лечат своего пса от депрессии

На стриминге Prime Video вышел умилительный ромком «Мерв». Название картине подарил пёс — главный герой фильма, который неожиданно впадает в депрессивный период. Вернуть его к прежней жизни пытаются хозяева в исполнении Зои Дешанель и Чарли Кокса. Автор «Рамблера» делится впечатлениями о рождественской комедии.

Ежегодно под Рождество и Новый год выходит бесчисленное количество праздничных историй разного толка, и «Мерв» — не исключение, а один из ярких образцов такого кино. Режиссёр Джессика Суэйл работает в формате «старых песен о главном», используя не дающие осечек штампы и стереотипы. С одной стороны, это упрощает фильм, с другой — лёгкость и доступность — два кита тривиальных историй с обязательным хеппи-эндом в финале и верой в чудеса. Вероятно, основная часть аудитории, которая включает такое кино, это понимает.

О чём сюжет

Главные герои — молодая пара, Анна (Зои Дешанель) и Расс (Чарли Кокс), которая некоторое время назад рассталась. По взаимной договорённости их пёс, терьер Мерв, в основном проживает вместе с Анной, но время от времени остаётся на несколько дней с Рассом. Ребята ответственно относятся к собаке, юность которой пришлась на проживание с ними обоими, — пёс привык к двум «родителям».

Однажды Мерв, приехав в очередной раз к герою Чарли Кокса, начинает хандрить. Собака с неохотой выходит гулять, почти не ест и не пьёт, а любимым занятием в доме у неё становится лежание на полу с грустным лицом. Расс серьёзно обеспокоен необычным состоянием Мерва. По совету ветеринара он привозит собаку на специализированный курорт для собак в штате Флорида. Да, самый настоящий спа-центр, где для четвероногих полагается целый комплекс релаксирующих и восстановительных процедур.

В первый же день на отдыхе ребята встречают Анну, которая также оказалась на курорте, переживая за их общего пса. Благодаря этой поездке отношения Расса и Анны переживут трансформацию. Поначалу холод между героями сохранится — в конце концов расставание было их обоюдным решением. Но с течением времени начнутся терапевтические разговоры, вспышки ревности, которой вроде как быть не должно, и та самая кульминация, которую все ожидают увидеть.

Кто работал над картиной

«Мерв» — вторая полнометражная картина британской постановщицы Джессики Суэйл. Её дебютным фильмом была драма о жизни одинокой писательницы и подростка в период Второй мировой войны «Страна солнца». На её фоне «Мерв» — история куда проще, лаконичнее и добродушнее. Здесь нет серьёзного драматического накала, но в то же время и герои раскрываются куда хуже. Дешанель и Кокс стараются, но играть им практически нечего: у обоих персонажей толком нет ни особых характеристик, ни фирменных выражений.

Предысторию отношений показали весьма поверхностно, что даже странно: без пояснения причин расставания трудно по-настоящему сопереживать персонажам и желать, чтобы они снова были вместе. Если герой Чарли Кокса и производит впечатление человека самоироничного и способного на эмоции, то о Зои Дешанель такого не скажешь. Девушка кажется холодной и неэмоциональной. Небольшой динамики повествования добавляют родители Расса (Патриша Хитон и Дэвид Хант), которые появляются в третьем акте, но быстро исчезают, оставляя Анну и Расса наедине, чтобы те смогли разобраться в своих чувствах.

Плюсы и минусы романтической комедии

Неоспоримый плюс фильма — собака. Все эпизоды с её участием воодушевляют, заставляя смотреть это кино дальше и ждать новых забавных сцен с участием обаятельного пса. Тема ответственного обращения с домашними животными — ещё одна важная деталь, которую поднимает кино. Далеко не каждые хозяева (как в Америке, где происходят события, так и в России) относятся к своим питомцам с должной ответственностью. Историю появления Мерва у пары показывают весьма подробно — пса взяли из приюта.

Страдает «Мерв» от предсказуемости — оборотной стороне эксплуатации стереотипных сюжетных ходов. Перед нами классическая романтическая комедия, элементы которой давно известны. Персонажи отправляются в вынужденный отпуск, по разным причинам оказываются в одном гостиничном номере, встречаются с потенциальным соперником, из-за которого переосмысляют отношения друг к другу. Разбудите фаната ромкома посреди ночи — он с лёгкостью расскажет всё, что будет с героями дальше.

Химия между персонажами Дешанель и Коксом получилось слабой. И это одна из основных проблем фильма Джессики Суэйл — пусть история клиширована, но она должна работать благодаря романтическому флёру. В случае с «Мервом» он полностью отсутствует, что делает любое взаимодействие экс-влюблённых вымученным, искусственным и пресным. Между Анной и Рассой нет ни притяжения, ни искры — их диалоги и взаимодействие лишены даже элементарного дружеского вайба. Ощущение, будто перед нами если не чужие люди, но как минимум знакомые, которые не виделись несколько десятков лет.

Стоит ли смотреть

Те, кто будет беспокоиться за состояние четвероногой звезды картины, довольно быстро поймут, чем дело кончится. Для всех остальных, например поклонников актёров или фанатов романтических комедий, «Мерв» вряд ли станет сокровенным кино, которое хочется пересмотреть ещё раз. Местами фильм будто не показывает, к чему стремиться, — то ли полностью сосредоточиться на обаянии собаки, то ли погрузиться в психологический конфликт хозяев.

Хотя фильм Джессики Суэйл сложно назвать запоминающимся и душевным, зрителям точно понравится пушистый терьер. Посмотреть эту киноновинку стоит хотя бы ради четвероногой звезды.