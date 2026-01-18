Получилось почти дословно: что не так с новым «Простоквашино»

В российском прокате идёт экранизация сказочной повести «Дядя Фёдор, пёс и кот» Эдуарда Успенского «Простоквашино». Но российские зрители знакомы с троицей любимых персонажей благодаря советским мультфильмам: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Режиссёром игровой киноадаптации выступил режиссёр Сарик Андреасян. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм и удалось ли ему удивить зрителей.

© Союзмультфильм, K.B.A.

Сохранился ли оригинальный сюжет

Пересказывать экспозицию «Простоквашино» — всё равно что в очередной раз напоминать о том, сколько будет два плюс два. Выходившие с 1978 по 1984 год мультфильмы Владимира Попова плотно вошли в культурный код советских и постсоветских зрителей. Анимационную трилогию с частой периодичностью крутили по федеральному телевидению.

Поэтому сюжет «Простоквашино» если и не заучен наизусть, то как минимум хорошо знаком большинству российских зрителей. Сарик Андреасян радикальных изменений в адаптацию не вносит. Вместо нового взгляда на хорошо знакомых персонажей он практически дословно переносит на большой экран события мультфильмов.

© Союзмультфильм, K.B.A.

СССР. В просторной московской квартире — настолько, что в гостиной без труда помещается легковой автомобиль, — проживают папа (Павел Прилучный), мама (Елизавета Моряк) и не по годам ответственный сын Дядя Фёдор (Роман Панков). На лестничной клетке мальчик знакомится с говорящим котом Матроскиным, которого забирает к себе домой: откармливать колбасой и молоком.

Но мама против питомца, поэтому заставляет сына избавиться от полюбившегося животного. Какая от кота польза, если у них даже мышей нет?

К тому же завтра вся семья отправляется на долгожданный курорт — в солнечный Сочи, где Матроскину будет явно не место. Не желая мириться с решением старших, Дядя Фёдор сбегает вместе с пушистым другом в деревню Простоквашино, где к ним сразу же прибивается дружелюбный пёс по кличке Шарик. Пропажа ребёнка обнаруживается родителями уже на юге России.

Кто работал над картиной

Захлестнувший российское кино тренд на экранизацию популярных сказок ежегодно обрушивается на зрителей новой волной. Вместе с «Простоквашино» за внимание аудитории в соседних залах соревнуются «Чебурашка 2» и «Буратино».

Финансовый успех «Чебурашки» (к слову, ещё одной экранизации повести Успенского) во многом предопределил преобладающий жанр в российском массовом кино на годы вперёд. За последние несколько лет до экранов добралось около 20 современных киносказок на любой вкус: от неоднозначного мюзикла «Бременские музыканты» до трогательного уральского фэнтези «Легенды наших предков».

© Союзмультфильм, K.B.A.

Неудивительно, что руку к самому востребованному аудиторией жанру приложил и самый плодовитый российский режиссёр. В 2024 году Сарик Андреасян выступил продюсером «Домовёнка Кузи». В первый день 2026-го состоялась премьера «Простоквашино», а уже в феврале стартует его фильм «Сказка о царе Салтане».

Какие новые сцены добавили в киносказку

Андреасян предельно честен со своими зрителями. Поэтому не стоит ждать от «Простоквашино» необычной оптики, неожиданных режиссёрских решений или жанровых откровений. А социальная проблематика произведения ограничивается легко решающимся межпоколенческим конфликтом.

Постановщик дословно следует оригинальным мультфильмам, лишь изредка разбавляя заученную наизусть историю необязательными эпизодами в Сочи. В одном из них сам Андреасян в роли таксиста подвозит героев до отделения милиции.

Во втором — в этом самом отделении некомпетентные сотрудники Тимур (Карен Арутюнов) и Хасик (Магомед Муртазаалиев) помогают родителям искать мальчика. Сцены в духе скетчей из КВН сложно назвать удачным решением, они не влияют на сюжет картины и не добавляют юмора. В остальном же «Простоквашино» предстаёт яркой киносказкой с очаровательными говорящими животными.

© Союзмультфильм, K.B.A.

Выполненные с помощью CGI (изображения, сгенерированные компьютером — прим. «Рамблера») Матроскин, Шарик, галчонок Хватайка, корова Мурка и телёнок Гаврюша явно смогут повеселить самых маленьких зрителей. Для необходимого (впрочем, минимального) драматургического накала в «Простоквашино» присутствует антагонист — почтальон Печкин (Иван Охлобыстин), который отчаянно пытается прервать деревенскую идиллию Дяди Фёдора и вернуть его домой. Родители обещали новый велосипед тому, кто предоставит любую информацию об их пропавшем ребёнке.

Как и подобает главному злодею в детской сказке, Печкин получился до комичного карикатурным: с усами на пол-лица, шапкой-ушанкой на макушке даже в 30-градусную жару и необъяснимой слабостью перед шоколадными конфетами.

Пока папа и мама спешат из Сочи обратно в Москву на поиски сына, сам Дядя Фёдор прекрасно проводит время в деревне в компании говорящих животных. Там всегда светит яркое солнце, а добродушные соседи с радостью одалживают мальчишке корову и трактор.

Стоит ли смотреть

© Союзмультфильм, K.B.A.

«Простоквашино» дистанцируется от окружающей действительности на неприлично далёкое расстояние. Но дети останутся довольны не только миловидными зверюшками, но и кукольной деревушкой, в которой даже трактор работает на натурпродуктах и не загрязняет окружающую среду.

Взрослые же смогут поностальгировать по собственному детству, улыбнуться шутке Матроскина про открытие потенциального бренда молочной продукции и по достоинству оценить преемственность поколений в касте. Говорящего кота в фильме, равно как и в новом мультсериале, выходящем с 2018 года, озвучивает Антон Табаков — сын великого Олега Табакова, голосом которого говорил Матроскин в оригинальных мультфильмах.

© Союзмультфильм, K.B.A.

«Простоквашино» определённо уступает своим анимационным предшественникам, до сих пор не утратившим очарования. Но игровая адаптация может привлечь самых маленьких зрителей к оригинальным мультфильмам или даже повестям Успенского. Поэтому если хотя бы несколько ребятишек после знакомства с Дядей Фёдором и его друзьями обратятся к мультфильмам Попова, то всё это было не зря.

