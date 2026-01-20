Колокольников-Левша, горничная Суинни: кинопремьеры, которые все обсуждают

В кинотеатрах идут триллер «Горничная» с Сидни Суинни и Амандой Сайфред и комедия «Добрый доктор» с Юрием Стояновым и Виктором Хориняком. Тимоти Шаламе появится на экранах в роли игрока в теннис в драме «Марти Великолепный», а Юрий Колокольников перевоплотится в тульского мастера в фэнтези-экшене «Левша». «Рамблер» отобрал интересные фильмы, которые уже идут или только выйдут на больших экранах в январе.

© Hidden Pictures; Pretty Dangerous Pictures

Кадр из фильма «Горничная»

«Горничная»

Жанр: триллер, драма

Триллер «Горничная» режиссёра Пола Фигга с Сидни Суинни и Амандой Сайфред докажет, что зачастую за счастливым фасадом семьи скрываются ужасные тайны.

Милли устраивается на работу горничной в шикарный особняк идеальной на первый взгляд семьи Винчестер. Девушка мечтает о том, что это поможет ей навести порядок в собственной жизни.

Но постепенно Милли начинает подозревать неладное. Странные правила проживания, подозрительное поведение владельцев дома, двусмысленные ситуации начинают пугать девушку. По мере того как горничная разгадывает секреты дома, она понимает, что её собственное прошлое может сыграть против неё.

Фильм уже вышел в российский прокат.

«Добрый доктор»

Жанр: комедия

Комедия «Добрый доктор» расскажет про то, как новые знакомства могут помочь в карьере и не только.

Главный герой Олег Семёнович Мандрыгин (Юрий Стоянов) — очень опытный, но очень сварливый врач. Однажды в день дежурства на него случайно наезжает курьер Дима (Виктор Хориняк), бывший студент медицинского института, который забросил учёбу и сделал выбор в пользу более лёгкого заработка.

© LEGIO FELIX

Ситуация с Олегом Семёновичем осложняется тем, что инцидент произошёл под Новый год, когда у врача очень много вызовов. Чтобы искупить вину, Диме придётся притворяться Мандрыгиным. Врач придумывает хитрую схему: Дима посещает пациентов, а Олег Семёнович через наушник в «прямом эфире» консультирует их.

В праздничный зимний день героям предстоит объехать не один адрес, попасть во множество курьёзных ситуаций и переосмыслить отношение к своим профессиям.

Фильм уже вышел в российский прокат.

«Марти Великолепный»

Жанр: спортивное драмеди

Комедийная спортивная драма «Марти Великолепный» Джоша Сэфди с Тимоти Шаламе основана на биографии игрока в настольный теннис Марти Рейсмана и повествует об упорстве и вере в мечту.

© Central Pictures

Это история про начинающего спортсмена, который готов пойти на всё, чтобы доказать себе и миру, что он может выиграть буквально любой чемпионат по настольному теннису и обойти ведущих игроков. Картина показывает, как амбициозный герой цинично жертвует всем, что у него есть, идёт на обман и не гнушается грязных интриг и манипуляций ради участия в международном турнире.

В картине также снялись Гвинет Пэлтроу, Tyler, The Creator, Одесса Эзайон, Абель Феррара и другие.

Фильм уже вышел в российский прокат.

«Возвращение в Сайлент Хилл»

Жанр: ужасы

Хоррор Кристофа Гана «Возвращение в Сайлент Хилл» снова покажет зрителям, как стирается грань между реальностью и кошмаром.

© Davis Films; Electric Shadow; Supernix; WIP

Сюжет фильма основан на видеоигре: главному герою Джеймсу Сандерленду придётся приехать в мистический Сайлент Хилл, чтобы найти свою возлюбленную. Джеймс столкнётся со зловещими существами и будет сомневаться в собственном здравомыслии. Но при этом он останется верным своей цели, а зрители вместе с героем проследуют по туманным дорогам таинственного города.

Фильм выйдет в прокат 22 января.

«Левша»

Жанр: приключенческая комедия

Постановщик Владимир Беседин экранизировал знаменитую историю «Левша» в формате фэнтези-экшена.

Действие происходит в конце XIX века, когда молодому офицеру Петру Огарёву поручают расследовать инцидент — появление в императорском дворце механической блохи. Его напарником становится талантливый мастер из Тулы — Левша.

© Legio Felix; «ТНТ»; «Кинопоиск»

Героям предстоит столкнуться с опасностями, раскрывать заговоры, разгадывать интриги. В кадре появятся Юрий Колокольников, Фёдор Федотов, Ян Цапник, Алексей Гуськов и другие.

Фильм выйдет в прокат 22 января.

«Комментируй это»

Жанр: комедия

Александр Петров и Сергей Бурунов снова объединятся на экране — на этот раз в комедии «Комментируй это».

Главные герои картины — семейная пара. Катя и Иван хотят развестись. В ЗАГСе им предлагают перед расставанием пройти необычную семейную терапию и уже после подать на развод. Теперь им придётся делить свой быт с Комментатором, который поможет супругам научиться лучше понимать друг друга. Он будет жить с ними и озвучивать вслух чувства каждого из семейной пары. Катя и Иван узнают много нового друг о друге и своих тайнах.

© «Марс Медиа»; «Амедиа Продакшн»

В фильме также сыграли Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачёва, Егор Корешков, Юлия Снигирь.

Фильм выйдет в прокат 29 января.

Стоит ли смотреть фильм «Простоквашино» 2026 года: обзор, отзывы и критика