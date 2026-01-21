«Зверополис 2», Финник и смурфики: 10 самых интересных мультфильмов 2025 года

В этой подборке собраны главные мультфильмы 2025 года, отлично подходящие для отдыха. Здесь есть возвращение мохнатого домового Финника, захватывающая битва фей с пауками, а также путешествие медведей во времени, детективная история из Зверополиса и множество других крутых приключений.

© Netflix

«Финник 2»

У домового-проказника Финника неприятности: внезапно он лишается способности быть невидимым. Из-за этого под угрозой оказывается не только его жизнь, но и жизни всех домовых в мире.

© «Рики»

Вместе со своей подругой, девочкой Кристиной, Финник собирается все исправить. Тем временем за ним уже идёт Юджин — специалист по отлову диких животных и потомственный охотник на домовых.

Мультфильм понравится любителям сказок, лихих погонь и, конечно, тем, кто уже знаком с забавным рыже-зелёным домовым Финником.

«Нэчжа побеждает Царя драконов»

© Beijing Enlight Pictures

Мальчик-демон Нэчжа обладает огромной разрушительной силой, к тому же он слишком самоуверенный. Из-за этого его прокляли боги, а теперь ещё преследует коварный Царь драконов. Он убеждён, что Нэчжа убил его сына Ао Бина.

На самом же деле мальчики — лучшие друзья, но вынуждены делить одно тело на двоих. Чтобы вернуть Ао Бину его физическую оболочку и спасти своих родных, Нэчжа отправляется в опасное приключение по волшебным мирам.

Подойдёт любителям красочных сказок, смелых героев и драконов. Для лучшего понимания сюжета сначала стоит посмотреть первую часть («Нэчжа»).

«Зверополис 2»

© Walt Disney Pictures

Крольчиха-полицейский Джуди и её напарник-лис Ник возвращаются. На этот раз они расследуют дело, связанное с появлением в Зверополисе загадочной рептилии.

Пытаясь подобраться к нарушителю спокойствия, напарники работают под прикрытием в разных районах. Старые коллеги, новые союзники и столкновения с местной мафией — всё это ждет их на пути к раскрытию дела.

Стоит посмотреть, если любишь захватывающие детективные истории и милых зверюшек.

«Маракуда»

© СТВ

Маракуда — сын вождя первобытного племени. Он совершенно не умеет охотиться и поэтому чувствует себя позором семьи.

Мальчик отправляется в путешествие в лес, где встречает упавшую из космоса на землю птицу Тинк. Она дарует ему способность понимать язык животных и птиц. А Маракуда в ответ обещает помочь ей с возвращением домой.

Это история не только об удивительной дружбе, но и о том, как важно прислушиваться к самому себе.

«Ганзель и Гретель: Миссия “Спящая красавица”»

© СТВ

Неизвестный злодей погрузил в зачарованный сон прекрасную принцессу. Поймать преступника и помочь несчастной берутся лучшие агенты Отдела Магической Безопасности королевства — Гретель и ее брат Ганзель.

Им помогает принц Рагнар. Героев ждёт множество загадок и хитрых врагов, но для Ганзеля и Гретель нет невозможного.

Мультфильм понравится любителям новых прочтений классических сказок и динамичных приключений. Если ты хочешь узнать предысторию главных героев, то стоит посмотреть «Ганзель, Гретель и Агентство Магии».

«Доктор Динозавров»

© Централ Партнершип

У школьника Фила Динозаврова множество проблем. Над ним смеются одноклассники, его игнорируют девчонки, а отец надоедает мальчику разговорами о семейном «наследии» — музее динозавров. Всё меняется, когда Фил случайно находит портал в мезозойскую эру и оказывается лицом к лицу с динозаврами.

Подойдёт тем, кто любит истории про путешествия во времени и, конечно, динозавров.

«Кей-поп-охотницы на демонов»

© Netflix

Для всего мира девчонки из кей-поп-группы Huntrix — звёзды с огромной толпой фанатов. Никто не догадывается, что своим пением они не только завоёвывают хит-парады, но и охраняют людей от демонов. Группа успешно справлялась со своей миссией, пока на их пути внезапно не появились Saja Boys — коварные демоны, притворяющиеся восходящими поп-артистами.

Понравится фанатам кей-попа, а также динамичных мультфильмов с красивой картинкой.

«Тайна зубных фей»

© Rebellion Animation

Феями бывают не только девочки, но и мальчишки. Герой этого мультфильма Ван — фей-подросток. Он не хочет всю свою жизнь собирать детские зубы и мечтает узнать, что происходит за пределами уединенной страны фей.

Однажды Ван встречает удивительно красивую и умную девушку-гоблина Джемму. Несмотря на давнюю вражду между феями и гоблинами, они начинают дружить. Вскоре к ним присоединяется милый тролль Рупи. Вместе им предстоит встать на защиту мира от злобной Королевы Пауков.

Мультфильм понравится любителям сказок и тем, кто хочет узнать, куда пропадают молочные зубы.

«Побег из будущего»

© Fantawild Animation

Братья-медведи Бриар и Брамбл вместе со своим знакомым человеком Виком неожиданно переносятся в далёкое будущее. Будущее оказывается безрадостным: Земля превратилась в токсичную пустошь со смертоносными розовыми спорами. А людям приходится бороться за выживание.

Вместе с местным мальчиком Сейлором героям предстоит выяснить, как человечество оказалось на грани вымирания, попробовать спасти планету и вернуться в своё время.

Подойдёт тем, кто любит фэнтези, приключения и истории о постапокалипсисе.

«Смурфики в кино»

© Paramount Animation

В деревне гномов-смурфиков каждый обладает каким-нибудь особенным талантом. Только Безымянный не может этим похвастаться: нет ни одного дела, в котором он был бы лучше всех.

Однажды во время прогулки в лесу Безымянный получает магические способности. Но после того как он демонстрирует их Папе Смурфу, того похищает злой волшебник Разамель.

Смурфики должны спасти Папу. Для этого им необходимо отправиться в Париж, чтобы разыскать брата Папы — Кена.

В этой сказке смешиваются фантастика, приключения и юмор. Отличный вариант для совместного просмотра с родителями.

