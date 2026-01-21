«Зверополис 2», Финник и смурфики: 10 самых интересных мультфильмов 2025 года

Интересные мультфильмы 2025 года: топовые новинки для всей семьи
В этой подборке собраны главные мультфильмы 2025 года, отлично подходящие для отдыха. Здесь есть возвращение мохнатого домового Финника, захватывающая битва фей с пауками, а также путешествие медведей во времени, детективная история из Зверополиса и множество других крутых приключений.
«Финник 2»
У домового-проказника Финника неприятности: внезапно он лишается способности быть невидимым. Из-за этого под угрозой оказывается не только его жизнь, но и жизни всех домовых в мире.
Вместе со своей подругой, девочкой Кристиной, Финник собирается все исправить. Тем временем за ним уже идёт Юджин — специалист по отлову диких животных и потомственный охотник на домовых.
Мультфильм понравится любителям сказок, лихих погонь и, конечно, тем, кто уже знаком с забавным рыже-зелёным домовым Финником.
«Нэчжа побеждает Царя драконов»
Мальчик-демон Нэчжа обладает огромной разрушительной силой, к тому же он слишком самоуверенный. Из-за этого его прокляли боги, а теперь ещё преследует коварный Царь драконов. Он убеждён, что Нэчжа убил его сына Ао Бина.
На самом же деле мальчики — лучшие друзья, но вынуждены делить одно тело на двоих. Чтобы вернуть Ао Бину его физическую оболочку и спасти своих родных, Нэчжа отправляется в опасное приключение по волшебным мирам.
Подойдёт любителям красочных сказок, смелых героев и драконов. Для лучшего понимания сюжета сначала стоит посмотреть первую часть («Нэчжа»).
«Зверополис 2»
Крольчиха-полицейский Джуди и её напарник-лис Ник возвращаются. На этот раз они расследуют дело, связанное с появлением в Зверополисе загадочной рептилии.
Пытаясь подобраться к нарушителю спокойствия, напарники работают под прикрытием в разных районах. Старые коллеги, новые союзники и столкновения с местной мафией — всё это ждет их на пути к раскрытию дела.
Стоит посмотреть, если любишь захватывающие детективные истории и милых зверюшек.
«Маракуда»
Маракуда — сын вождя первобытного племени. Он совершенно не умеет охотиться и поэтому чувствует себя позором семьи.
Мальчик отправляется в путешествие в лес, где встречает упавшую из космоса на землю птицу Тинк. Она дарует ему способность понимать язык животных и птиц. А Маракуда в ответ обещает помочь ей с возвращением домой.
Это история не только об удивительной дружбе, но и о том, как важно прислушиваться к самому себе.
«Ганзель и Гретель: Миссия “Спящая красавица”»
Неизвестный злодей погрузил в зачарованный сон прекрасную принцессу. Поймать преступника и помочь несчастной берутся лучшие агенты Отдела Магической Безопасности королевства — Гретель и ее брат Ганзель.
Им помогает принц Рагнар. Героев ждёт множество загадок и хитрых врагов, но для Ганзеля и Гретель нет невозможного.
Мультфильм понравится любителям новых прочтений классических сказок и динамичных приключений. Если ты хочешь узнать предысторию главных героев, то стоит посмотреть «Ганзель, Гретель и Агентство Магии».
«Доктор Динозавров»
У школьника Фила Динозаврова множество проблем. Над ним смеются одноклассники, его игнорируют девчонки, а отец надоедает мальчику разговорами о семейном «наследии» — музее динозавров. Всё меняется, когда Фил случайно находит портал в мезозойскую эру и оказывается лицом к лицу с динозаврами.
Подойдёт тем, кто любит истории про путешествия во времени и, конечно, динозавров.
«Кей-поп-охотницы на демонов»
Для всего мира девчонки из кей-поп-группы Huntrix — звёзды с огромной толпой фанатов. Никто не догадывается, что своим пением они не только завоёвывают хит-парады, но и охраняют людей от демонов. Группа успешно справлялась со своей миссией, пока на их пути внезапно не появились Saja Boys — коварные демоны, притворяющиеся восходящими поп-артистами.
Понравится фанатам кей-попа, а также динамичных мультфильмов с красивой картинкой.
«Тайна зубных фей»
Феями бывают не только девочки, но и мальчишки. Герой этого мультфильма Ван — фей-подросток. Он не хочет всю свою жизнь собирать детские зубы и мечтает узнать, что происходит за пределами уединенной страны фей.
Однажды Ван встречает удивительно красивую и умную девушку-гоблина Джемму. Несмотря на давнюю вражду между феями и гоблинами, они начинают дружить. Вскоре к ним присоединяется милый тролль Рупи. Вместе им предстоит встать на защиту мира от злобной Королевы Пауков.
Мультфильм понравится любителям сказок и тем, кто хочет узнать, куда пропадают молочные зубы.
«Побег из будущего»
Братья-медведи Бриар и Брамбл вместе со своим знакомым человеком Виком неожиданно переносятся в далёкое будущее. Будущее оказывается безрадостным: Земля превратилась в токсичную пустошь со смертоносными розовыми спорами. А людям приходится бороться за выживание.
Вместе с местным мальчиком Сейлором героям предстоит выяснить, как человечество оказалось на грани вымирания, попробовать спасти планету и вернуться в своё время.
Подойдёт тем, кто любит фэнтези, приключения и истории о постапокалипсисе.
«Смурфики в кино»
В деревне гномов-смурфиков каждый обладает каким-нибудь особенным талантом. Только Безымянный не может этим похвастаться: нет ни одного дела, в котором он был бы лучше всех.
Однажды во время прогулки в лесу Безымянный получает магические способности. Но после того как он демонстрирует их Папе Смурфу, того похищает злой волшебник Разамель.
Смурфики должны спасти Папу. Для этого им необходимо отправиться в Париж, чтобы разыскать брата Папы — Кена.
В этой сказке смешиваются фантастика, приключения и юмор. Отличный вариант для совместного просмотра с родителями.