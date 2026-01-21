Всё не то, чем кажется: почему зрители обсуждают фильм «Горничная» с Сидни Суини

В российском прокате идёт триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфрид. Это история о молодой девушке, которая устраивается на работу в шикарный особняк к обеспеченной семье. Но вскоре она понимает, что за идеальным фасадом скрыты жуткие секреты, а её собственные тайны тоже оказываются под угрозой. «Рамблер» рассказывает, почему «Горничная» получилась по-настоящему жуткой и захватывающей.

Триллер режиссёра Пола Фига основан на одноимённом романе Фриды Макфадден. В центре сюжета этой экранизации — девушка Милли (Сидни Суини) с непростой судьбой. Она находит работу горничной в семье Винчестер, которая обитает в шикарном особняке. Нина (Аманда Сайфрид) выглядит мило и ведёт себя доброжелательно, её супруг Эндрю (Брендон Скленар) — воплощение идеального мужа. Только их дочка выглядит немного нелюдимой, а садовник — излишне мрачным, но это детали, поэтому новоявленная горничная старается не обращать на это внимания.

В целом начало для неё многообещающее: Милли надеется наладить свою жизнь в новом статусе. Работодатели предложили девушке переселиться в сам особняк, обещают не слишком утруждать работой и щедрое денежное вознаграждение.

Но постепенно каждый герой обретает более мрачные краски. Нина страдает от перепадов настроения и приступами жестокости, от которых могут пострадать окружающие. Садовник с угрюмым видом молчаливо следит за передвижениями Милли. К тому же оказывается, что за плечами у новоявленной горничной тёмное прошлое. Она только что вышла из тюрьмы и нуждается в любой работе, поэтому готова терпеть все капризы богатой владелицы дома. А заодно — молчаливо сочувствовать её терпеливому мужу Эндрю.

Режиссёр Пол Фиг использует классическую схему нагнетания обстановки: он детально показывает быт странной семьи. Милли помещают в комнату на чердаке, в которой не открывается окно, а дверь открывается только снаружи. Нина подозрительно метко меняет свои просьбы, удивительно часто ставя Милли в неловкое положение перед гостями, подругами, посторонними и даже стражами порядка. Горничная показывается как своеобразная архетипичная «девица в беде», которую должен спасти рыцарь в сияющих доспехах. И он обязательно явится, только едва ли окажется положительным героем. И определённо у него будут свои цели.

Одна из лучших частей картины заключается именно в нагнетании атмосферы. По мере действия то тут, то там разбросаны намёки и подсказки на то, что Милли лучше бежать от Винчестеров как можно быстрее. В этом же кроется и слабая часть фильма. Интрига кажется немного затянутой — чуть больше половины хронометража уходит только на то, чтобы привести героев к точке невозврата. А дальше действие развивается по накатанной, и, надо признать, довольно предсказуемо.

Загадки в поведении героев становятся очевидными, но создатели картины как будто намеренно неспешно смакуют нелицеприятную подноготную героев. Отсюда — несколько затяжные сцены жестокости, которые из-за своей длительности приобретают почти садистский оттенок. Это не идёт на пользу фильму, раскрытию характеров и не добавляет им глубины, оттого эти моменты кажутся необязательными. Тем более что первая часть картины с демонстрацией психологических манипуляций — газлайтинга, абьюза — будоражит воображение зрителей куда эффективнее.

Особенно выигрышно смотрится актёрская игра Аманды Сайфрид. Актриса тонко и устрашающе правдоподобно изобразила перепады полярных по палитре эмоций своей героини. Её Нина может быть позитивной на грани токсичности, а в следующей сцене — угрожающе агрессивной. Такой сложный образ становится лакмусовой бумажкой в среде хрупкого эмоционального равновесия дома Винчестеров. Персонаж Суини в этом смысле отличается более нейтральной реакцией на происходящее с ней, тем самым дополняя образ Сайфрид.

Можно точно сказать, что зритель будет обманут в своих изначальных догадках: правда окажется совсем не такой, какой представлялась на первый взгляд. «Горничная» делает акцент на темах психологического абьюза, семейных тайн и концентрируется на психологической семейной динамике. Картина будет интересна любителям саспенса и заинтригует тщательной проработкой персонажей, за которыми интересно наблюдать и строить теории о том, кто в финале окажется главным злодеем.

Открытый финал у «Горничной» был сделан неспроста: у фильма будет продолжение, так что ценители жанра смогут ещё раз понаблюдать за героиней Сидни Суини и тем, как она противостоит домашним абьюзерам.

Фильм уже идёт в российском прокате.

