«Везунчики»: разбираем комедию с Киану Ривзом в роли ангела

Фэнтезийная комедия «Везунчики» — полноценный режиссёрский дебют комика Азиза Ансари, известного по сериалу «Парки и зоны отдыха». Ансари также исполнил одного из главных героев, а компанию ему составили Сет Роген в роли обнищавшего богача и Киану Ривз в образе ангела. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм.

© Lionsgate

О чём сюжет

Нью-Йорк. С крыши одной из высоток за вечно спешащими куда-то людьми наблюдает длинноволосый мужчина в бежевом плаще и с небольшими крыльями за спиной. Он ангел-хранитель по имени Гавриил (Киану Ривз), ежедневно спасающий от верной смерти невнимательных водителей.

Возможность увидеть посланника небес в действии появляется сразу после открывающей сцены, которая цитирует драму «Небо над Берлином» классика немецкого кино Вима Вендерса. Гавриил уберегает от аварии Аржа (Азиз Ансари), но водитель не особо этому рад.

Перебравшийся в Нью-Йорк мужчина едва сводит концы с концами. Арж — монтажёр документальных фильмов, но сейчас вынужден браться за любую, даже самую низкооплачиваемую халтуру. Он врёт родителям об успешной карьере, а сам вынужден ежедневно засыпать в собственной машине, припаркованной на бесплатной стоянке, — денег не хватает даже на мотель.

© Lionsgate

Аржу удаётся устроиться на работу к Джеффу (Сет Роген), добродушному богачу, который нуждался в ассистенте. Кажется, жизнь постепенно налаживается, но идиллия рушится после того, как герой оплатил корпоративной картой счёт в ресторане. Увольнение неминуемо, а вместе с ним и навязчивые мысли о собственной никчёмности.

Гавриил хочет спасти мужчину от глупостей. Поэтому меняет жизни мужчин местами. Неожиданно Арж становится богачом, а Джефф — бедняком. Так ангел надеется продемонстрировать, что деньги не делают людей счастливыми. Но самодеятельность Гавриила приходится не по душе небесному начальству: он лишается крыльев и его изгоняют на Землю.

Чтобы вернуться, ангелу необходимо убедить Аржа полюбить свою прежнюю жизнь. Всё осложняется тем, что познавший вкус богатства герой не намерен возвращаться к нищете.

Как проходила работа над фильмом

Для Азиза Ансари «Везунчики» стали полноценным режиссёрским дебютом, но новичком в индустрии юмориста не назвать. Он выступил одним из сценаристов, постановщиков и продюсеров комедийного сериала Netflix «Мастер не на все руки» (2015–2021) и исполнил в нём одну из главных ролей. Проект был высоко оценён как критиками, так и зрителями. А сам Ансари удостоился премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедийном сериале, а также двух премий «Эмми» за лучший сценарий.

© Lionsgate

Но, несмотря на наличие наград, путь к первому полнометражному фильму оказался довольно сложным. Полноценным режиссёрским дебютом комика должна была стать драмеди «Быть смертным», где играли сам Ансари, Роген, а также Билл Мюррей. Но в 2022 году студия Searchlight Pictures прервала съёмки из-за жалоб на неподобающее поведение последнего на съёмочной площадке.

Сразу после приостановки съёмок Ансари взялся за «Везунчиков», но и здесь столкнулся с трудностями. Работа над фильмом стартовала весной 2023 года, но её пришлось отложить на несколько месяцев из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

Обнищавший миллионер и ангел, полюбивший бургеры

Вопреки всем сложностям у Ансари получилась симпатичная фэнтезийная комедия, премьера которой состоялась в 2025 году на международном кинофестивале в Торонто. История производства фильма невольно рифмуется с сюжетом. Даже после самой тёмной ночи неизменно наступит рассвет, что и пытается донести Гавриил отчаявшемуся Аржу.

© Lionsgate

Большая часть комедийных сцен отдана на откуп героям Рогена и Ривза. Изгнанный ангел и оказавшийся в нищете миллионер объединяют силы, чтобы убедить Аржа вернуться к своей прошлой жизни. Но посланник небес и сам проникается прелестями земного быта. Гавриил с удовольствием уплетает бургеры и пьёт молочные коктейли, готовит петицию о привилегиях для собак и становится звездой танцпола.

Как на комедию повлияли работы Джона Лэндиса и Чарльза Диккенса

Среди источников вдохновения Ансари можно заметить не только упомянутое «Небо над Берлином» Вима Вендерса, но ещё комедию «Поменяться местами» Джона Лэндиса и повесть-сказку «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса. От первой в «Везунчиках» — комедийный сюжет о рокировке богача с уличным бродягой. От второй — история перевоспитания одинокого миллионера.

© Lionsgate

Джефф — безобидная версия скряги Скруджа. Покупающий часы за 250 тысяч долларов мужчина моментально увольняет Аржа за потраченную на ужин пару сотен, которую тот намерен вернуть с первой зарплаты.

Поменявшись местами с подчинённым, Джефф на собственной шкуре ощущает, каково это — выживать в трущобах. Ансари адаптирует сказку британского писателя на современный лад. Поэтому в финале Джефф не просто повышает жалованье персоналу и нанимает Аржа обратно на работу. Он выступает перед советом директоров собственной компании с пламенной речью, в которой призывает платить больше денег простым курьерам, а также полностью отказаться от использования искусственного интеллекта.

Почему стоит посмотреть фильм

«Везунчики» — кино необязательное и бесхитростное, но более сладкую пилюлю против плохого настроения найти будет сложно. Вместе с «Жизнью Чака» американца Майка Флэнагана и «Большим смелым красивым путешествием» южнокорейского режиссёра Когонады дебют Ансари складывается в жизнеутверждающую трилогию.

© Lionsgate

В турбулентные и неспокойные времена подобные фильмы напоминают о простой истине: жизнь прекрасна и удивительна сама по себе. И неважно, есть у вас многомиллионное состояние или нет ни гроша за душой. Не забывайте покупать лишний тако и оставлять его нетронутым на столике. Ваш ангел-хранитель это точно оценит.

Обзор и рецензия на триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред: обсуждаем сюжет, игру актёров и ключевые темы