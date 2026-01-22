Новый «Сайлент Хилл» и День студента на ВДНХ: куда сходить в Москве 24–25 января

Новая глава культового фильма ужасов о заброшенном городе «Возвращение в Сайлент Хилл», российский фантастический детектив «Левша» с Юрием Колокольниковым в главной роли, спектакль «Служебный роман» в Конгресс-центре на Вернадского и мероприятия ко Дню студента. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Что посмотреть

Фильм ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл»

На этой неделе в российский прокат выходит третья часть культового фильма ужасов по мотивам популярной компьютерной игры Silent Hill «Возвращение в Сайлент Хилл». Режиссёром выступил Кристоф Ган, который в 2006 году снял первую часть «Сайлент Хилла» (режиссёром второй в 2012 году стал М. Дж. Бассет).

Хотя новый фильм не будет прямым продолжением первых двух глав, а является новой интерпретацией игры Silent Hill 2, действие по-прежнему разворачивается в заброшенном городе, населённом призраками. Главный герой Джеймс тяжело переживает разлуку с любимой. Однажды он находит таинственное письмо и отправляется в Сайлент Хилл, надеясь увидеть девушку. Но в городе он сталкивается с самыми жуткими своими кошмарами.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно здесь.

Фантастический детектив «Левша»

Ещё одна новинка российского проката — фантастический приключенческий фильм «Левша», снятый по мотивам одноимённого рассказа Николая Лескова. Режиссёр Владимир Беседин превратил известное произведение в приключенческий кинодетектив.

События разворачиваются в Санкт-Петербурге в конце XIX века. На фоне предстоящей войны с Великобританией в императорском дворце находят механическую блоху. Узнать, кто её подбросил и зачем, поручают молодому офицеру Петру Огарёву. Чтобы раскрыть тайну, он объединяется с гениальным мастером из Тулы — Левшой. Героям предстоит бросить вызов системе.

Главную роль Левши в фильме сыграл Юрий Колокольников. Также в картине снялись Фёдор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте.

Спектакль «Служебный роман» в Конгресс-центре на Вернадского

24 января в Конгресс-центре на Вернадского пройдёт музыкальный спектакль «Служебный роман». В основе сюжета пьеса Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы», вышедшая в 1971 году: именно по ней в 1977 году Рязанов снял свой знаменитый фильм.

Зрители увидят на сцене всё тех же героев — чёрствую начальницу Людмилу Прокофьевну Калугину, её робкого подчинённого Анатолия Ефремовича Новосельцева, его сокурсника и зама Калугиной Юрия Григорьевича Самохвалова, их подругу Ольгу Рыжову и яркую секретаршу Верочку. Они погрузят гостей в знакомый с детства сюжет с любовными и рабочими интригами, а в конце Калугина и Новосельцев, как и положено, полюбят друг друга. Спектакль дополнят музыкальные номера в стиле 1960–1970-х годов.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Что послушать

«Русалочка» в Зарядье

24 января в большом концертном зале «Зарядье» состоится открытие XX детского фестиваля искусств «Январские вечера». В этот день зрителям покажут музыкальную интерпретацию известной сказки Ханса Кристиана Андерсена «Русалочка».

Под сопровождение оркестра «Гнесинские виртуозы» под управлением дирижёра, директора Московской средней специальной музыкальной школы (МССМШ) имени Гнесиных Михаила Хохлова и Детского хора МССМШ главная героиня станет сражаться за свою любовь. В спектакле прозвучат произведения Мусоргского, Сибелиуса, Дебюсси, Грига, Малера, Бизе, Сен-Санса и Форе. А дополнят историю рисунки детей со всей России, которые принимали участие в конкурсе, приуроченном к фестивалю, — иллюстрации к сказке выведут на большой экран.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт-посвящение к 90-летию Раймонда Паулса

24 января в Московском театре мюзикла пройдёт концерт-посвящение известному советскому композитору Раймонду Паулсу. Событие будет приурочено к 90-летию маэстро, которое он отметил 12 января. За свою карьеру композитор создал свыше 500 песен, 30 саундтреков к кинофильмам и музыку для 20 театральных спектаклей.

Он работал с Аллой Пугачёвой, Лаймой Вайкуле, Валерием Леонтьевым, Ларисой Долиной и многими другими артистами. Среди самых известных его произведений — «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Старинные часы», «Маэстро», «Ещё не вечер» и так далее. В 2014 году на сцене Московского театра мюзикла был поставлен мюзикл Паулса «Всё о Золушке».

Во время концерта на сцену театра выйдут Ефим Шифрин, Евгений Вальц, Галина Безрук, Оксана Костецкая — они исполнят любимые многими песни композитора. Перед гостями выступит Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Особую атмосферу вечера создадут уникальные архивные видеозаписи с выступлений самого Паулса, которые будут транслироваться на большом экране.

Купить билеты можно на сайте.

Где погулять

Мероприятия ко Дню студента по всей Москве

25 января вся страна будет отмечать День российского студенчества. В честь праздника по всему городу подготовили для студентов и тех, кому просто нравится этот праздник, множество развлечений.

23 января Киностудия имени Горького приглашает молодёжь на день открытых дверей. В программе — встреча с режиссёром (имя не уточняется), который расскажет об этапах создания фильма, лекция о передовых технологиях виртуального продакшена, а также практические мастер-классы «За кадром» и «Создание комикса», где можно будет нарисовать свою новогоднюю сказку.

24 и 25 января двери для будущих кинематографистов распахнёт кинопарк «Москино». Здесь пройдут интерактивные мастер-классы, позволяющие попробовать себя в роли аниматора, актёра озвучки или оператора. В Московском зоопарке 25 января состоится интеллектуальный «Унизверский квест».

Одной из знаковых площадок станет территория ВДНХ. 24 января у павильона № 1 «Центральный» покажут спектакль «Вокруг света», а 25 января — «Алису в Стране чудес». В музее «Слово» оба дня станут рассказывать об истории Татьяниного дня, а в центре «Космонавтика и авиация» проведут тематическую экскурсию «Время первых. Студенты космоса».

Для студентов подготовлены специальные условия на катке ВДНХ: скидку 25% по студенческому билету с 10:00 до 15:00. А студентки с именем Татьяна смогут кататься бесплатно весь день. Завершится праздник концертом с участием музыкальных коллективов и диджея.

