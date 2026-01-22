Названа дата выхода комедии «Волчок» в онлайн-кинотеатре Okko

29 января эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера исторической приключенческой комедии «Волчок» с Евгением Ткачуком в главной роли. Фильм создан кинокомпанией MEM Cinema Production и Okko при поддержке телеканала «Россия» и Фонда кино. В кинотеатральный прокат картина вышла 4 декабря 2025 года.

© Okko

События комедии разворачиваются в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. 13-летний дворянин и сирота Ваня Огарёв бежит из Москвы в Нижний Новгород. Подросток спасается от убийц, которых подослал его собственный дядя, решивший завладеть наследством мальчика.

Для своей защиты Ваня нанимает случайно встретившегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь юному герою добраться в целости и сохранности до Нижнего, где Огарёва ждёт верный друг отца.

Но затея с самого начала оборачивается проблемами: фантазёр, аристократ, эстет Ваня и неотёсанный, хмурый мужик Волчок едва выносят друг друга. Героев ждёт опасное путешествие, которое навсегда изменит обоих.

Роль Волчка исполнил Евгений Ткачук, Вани — Марк-Малик Мурашкин. Также в картине сыграли Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьёв, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару и другие.

Режиссёром комедии стал Константин Смирнов. Исторические сцены «Волчка» снимались в Коломне, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Волчок»