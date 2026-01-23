Триумф российских фильмов и выставки Брюллова — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.

Кадр из фильма «Буратино» (2025)

Три российские сказки собрали больше 10 миллиардов в прокате

Кассовые сборы трёх российских сказок — «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» — за три недели проката (1–22 января) суммарно составили больше 10 миллиардов рублей. Об этом говорится на сайте Единой автоматизированной системы (ЕАИС) Фонда кино. В общей сложности картины посмотрели почти 20 миллионов человек.

Первую строчку занимает «Чебурашка-2» про приключения забавного существа и его друзей. По данным ЕАИС на 22 января, он заработал свыше 5,5 миллиарда рублей. При этом первая часть франшизы, вышедшая на экраны 1 января 2023 года, тогда стала абсолютным лидером проката, собрав более 7 миллиардов рублей. Она до сих пор является самым кассовым фильмом в России за всю историю.

На второй позиции с более чем 2,28 миллиарда рублей находится киноверсия популярного советского мультфильма «Простоквашино». Третье место занимает «Буратино», который заработал 2,26 миллиарда рублей, отмечается на сайте ЕАИС.

Названы самые дорогие лоты аукционного дома «Литфонд» за 10 лет

Генеральный директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров в интервью ТАСС назвал самые дорогие лоты за всю историю торгов. Абсолютным финансовым рекордом стала продажа пятикомнатной квартиры в знаменитом «Доме со львами» на Патриарших прудах.

Историческая недвижимость, которую Иосиф Сталин в своё время подарил Герою Советского Союза генералу армии Михаилу Малинину, была продана в 2021 году за 160 миллионов рублей, при стартовой цене в 100 миллионов рублей.

Среди книжных лотов рекордсменом стало первое издание романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в тетрадях. Они выходили в Санкт-Петербурге в 1826–1832 годах. По словам Бурмистрова, один из коллекционеров в ходе активных торгов поднял цену со стартовых 12 до 26 миллионов рублей. С учётом аукционных комиссионных итоговая сумма покупки превысила 30 миллионов рублей, что до сих пор является высшим достижением для российского букинистического рынка, добавил гендиректор.

Российский фильм «Пикап» вошёл в конкурс фестиваля инди-кино в США

Короткометражный фильм «Пикап» режиссёра Виктории Лапушкиной отобран для участия в конкурсной программе американского фестиваля независимого кино Slamdance. Картина станет единственным российским проектом на этом фестивале, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнителя главной роли Арсения Сергеева («Кибердеревня», «Тайны госпожи Кирсановой»).

Арсений Сергеев

Сюжет фильма пока не раскрывается, но, как отметил в беседе с ТАСС Сергеев, сценарий отличается особым юмором, а его герой — искренний и наивный, но при этом обладает внутренним стержнем. Помимо Сергеева, главную роль в картине также исполнила молодая актриса Лиза Ищенко (сериалы «Алиса не может ждать», «Трасса», фильм «Хороший человек»).

Американский фестиваль независимого кино Slamdance проводится ежегодно с 2025 года. Он призван поддержать начинающих независимых кинематографистов, которые представляют здесь свои оригинальные фильмы. В этом году фестиваль пройдёт с 19 по 25 февраля в Лос-Анджелесе.

Выставка Брюллова установила рекорд посещаемости в Третьяковке

В Третьяковской галерее завершилась масштабная выставка известного российского живописца XIX века Карла Брюллова — «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург». Экспозиция была выставлена в здании на Крымском Валу с 10 июня 2025 года по 18 января 2026 года, за это время её посетили 566 тысяч человек. Тем самым выставка установила рекорд посещаемости, сообщается на сайте галереи.

Также показатель в 566 тысяч человек стал одним из самых высоких за последние годы для выставок с отдельными билетами, отмечается на сайте со ссылкой на пресс-службу Третьяковки. По словам заместителя директора галереи по научной работе Татьяны Юденковой, такая высокая посещаемость обусловлена возросшим в последнее время интересом к русской классике.

Экспозиция «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» была посвящена 225-летию со дня рождения автора. На ней представили более 170 произведений художника, написанные им в разные годы жизни. Среди самых известных работ — «Последний день Помпеи», «Всадница», «Итальянский полдень», «Нарцисс» и другие.

Короткометражку режиссёра из Якутии покажут на Берлинском кинофестивале

Фильм «Чуура», снятый якутским фотографом и режиссёром Евгенией Арбугаевой, вошёл в конкурсную программу короткого метра на 76-м Берлинском кинофестивале. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля. При этом страной-производителем указана Великобритания.

В центре сюжета — якутский учёный, который отправляется в арктическую Сибирь на поиски древнего существа. Постепенно он спускается в глубины тающей вечной мерзлоты, по пути сталкиваясь с мистическими явлениями.

Для Евгении Арбугаевой, известной по публикациям в The New Yorker, National Geographic и портрету Греты Тунберг для Time, это уже второй крупный фестивальный успех: в 2022 году её документальный фильм «Выход» был номинирован на премию «Оскар». Об этом сообщает Афиша Daily.

Всего в конкурсе короткометражного кино в Берлине будет представлено 21 произведение из разных стран, включая Австрию, Узбекистан, США, Китай и Мексику. Жюри этого года возглавит немецкий кинорежиссёр и фотограф Вим Вендерс. Фестиваль пройдёт с 12 по 22 февраля.

